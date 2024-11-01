edición general
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos

Os prometieron que esfuerzo y solidaridad tendrían recompensa. No la hay. Y las ideologías dominantes gestionan la escasez, no desbloquean oportunidades.

Torrezzno #2 Torrezzno
Y esto lo escribe un millenials. Podemos reprlchar a la gen z o la gen alpha que no se quiera creer el cuento?
0 K 19
Pertinax #6 Pertinax
#4 Tal cual.
0 K 18
Pertinax #1 Pertinax *
¿Recordáis lo que nos reíamos aquí de quienes compraban pisos cuando lo que molaba era alquilar? Jo, lo que nos reíamos.
0 K 18
ChatGPT #4 ChatGPT
#1 Fuá qué risotadas. Buenas tardes echamos. vaya pardillos xD
0 K 11
ChatGPT #3 ChatGPT
“Gestionan escasez” no
“Generan escasez” sí
0 K 11
DrEvil #5 DrEvil
Para mí a ese análisis le faltan temas demográficos, analizar cómo ve una generación a otra y qué solidaridad siente una generación con la que comparte pocos o ningún lazo biológico directo. Tampoco termino de ver qué solución propone si es que propone alguna.

Aún así me gusta el análisis fuera de la lógica electoralista y de parte. Creo que es una buena vía más allá de tensar la cuerda de la polarización para intentar un resultado electoral que satisfaga las neuras de cada uno.
0 K 8

