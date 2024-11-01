·
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
Os prometieron que esfuerzo y solidaridad tendrían recompensa. No la hay. Y las ideologías dominantes gestionan la escasez, no desbloquean oportunidades.
vivienda
,
economía
,
solidaridad
actualidad
#2
Torrezzno
Y esto lo escribe un millenials. Podemos reprlchar a la gen z o la gen alpha que no se quiera creer el cuento?
0
K
19
#6
Pertinax
#4
Tal cual.
0
K
18
#1
Pertinax
*
¿Recordáis lo que nos reíamos aquí de quienes compraban pisos cuando lo que molaba era alquilar? Jo, lo que nos reíamos.
0
K
18
#4
ChatGPT
#1
Fuá qué risotadas. Buenas tardes echamos. vaya pardillos
0
K
11
#3
ChatGPT
“Gestionan escasez” no
“Generan escasez” sí
0
K
11
#5
DrEvil
Para mí a ese análisis le faltan temas demográficos, analizar cómo ve una generación a otra y qué solidaridad siente una generación con la que comparte pocos o ningún lazo biológico directo. Tampoco termino de ver qué solución propone si es que propone alguna.
Aún así me gusta el análisis fuera de la lógica electoralista y de parte. Creo que es una buena vía más allá de tensar la cuerda de la polarización para intentar un resultado electoral que satisfaga las neuras de cada uno.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
