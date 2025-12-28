Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

Las dinámicas financieras dentro de la zona euro están experimentando un cambio significativo que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Desde la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las economías del sur de Europa, tradicionalmente asociadas a mayores riesgos fiscales, han logrado recuperar la confianza de los mercados gracias a una mejora de sus equilibrios presupuestarios y a un mayor dinamismo económico, especialmente en el caso de España.