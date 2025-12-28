edición general
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

Las dinámicas financieras dentro de la zona euro están experimentando un cambio significativo que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Desde la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las economías del sur de Europa, tradicionalmente asociadas a mayores riesgos fiscales, han logrado recuperar la confianza de los mercados gracias a una mejora de sus equilibrios presupuestarios y a un mayor dinamismo económico, especialmente en el caso de España.

#4 tierramar *
Feindesland #1 Feindesland
Normal. Como no hay presupuestos, no puede haber endeudamiento.

Algunos no lo quiern ver, pero los recortes est´n ahí, a lo bestia, vía omitir los presupuestos.
manzitor #3 manzitor
#1 Sin presupuestos no puede haber endeudamiento?, de verdad?
Feindesland #5 Feindesland
#3 Muchísimo menor.
Pero una burrada menor.
manzitor #6 manzitor
#5 ¿recuerdas cómo fueron los presupuestos de 2020?
Feindesland #9 Feindesland
#6 ¿Por qué los de 2020?
#7 Daniel2000 *
Alemania ... deuda respecto al PIB es del 66,30%

España ... deuda respecto al PIB es del 103,02%
Italia ... deuda respecto al PIB es del 136,60%
Francia ... deuda respecto al PIB es del 117,40%


No estamos tan mal, pero tampoco estamos estamos tan bien ...


"Dato mata relato"
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ja! nosotros en el cobete! ahora que!! eso le he dicho al teuton que ha comprado una casa aqui...por cierto alguien sabe de donde alquilar una habitacion para uno solo? que ahora con el invierno hace rasca y estar si casa...
reithor #10 reithor
Pésima noticia para europa en su conjunto. Por muy positivo que sea el repunte de los países mediterráneos, el bajón de las locomotoras clásicas afectará a todos. El impacto del no-Nordstream2 ha sido tremendo, bien sabían los yankees "ucranianos" lo que hacían.
#8 LaMinaEnMiPuerta
No hay bien que por mal no venga. Dice el refrán.
