El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU

China ya no compite solo en salarios o crecimiento, sino en algo mucho más profundo: patrimonio real. En este vídeo analizamos una estadística poco comentada que muestra cómo el 50% más pobre de China ya supera en riqueza al 50% más pobre de Estados Unidos. Ahorro, vivienda, deuda y modelo económico: los factores que explican por qué esta comparación desmonta muchos de los relatos habituales sobre pobreza y desarrollo.
La forma de medir la riqueza del video es por patrimonio, no por ingreso, ergo de ahí la diferencia tan abultada
Otra diferencia: EEUU arrasa , roba a otros países destrozándolos; China colabora en el desarrollo de latino america,...
España uno de los paises con más pobres de Europa; al poder de los grandes partidos llegan los fracasados; mientras en China gobiernan los más capaces
Obviamente en China seguirá existiendo miseria... la diferencia es que China baja y en usa sube..
