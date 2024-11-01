edición general
18 meneos
23 clics
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU

El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU

China ya no compite solo en salarios o crecimiento, sino en algo mucho más profundo: patrimonio real. En este vídeo analizamos una estadística poco comentada que muestra cómo el 50% más pobre de China ya supera en riqueza al 50% más pobre de Estados Unidos. Ahorro, vivienda, deuda y modelo económico: los factores que explican por qué esta comparación desmonta muchos de los relatos habituales sobre pobreza y desarrollo.

| etiquetas: china , eeuu , pobreza
15 3 0 K 174 actualidad
11 comentarios
15 3 0 K 174 actualidad
Comentarios destacados:    
reithor #3 reithor
La redistribución de la riqueza trae este tipo de efectos.
9 K 107
#6 surco
#3 En este caso no sólo. También los hábitos. Básicamente lo que dice el video es que los yankees consumen y viven endeudados y los chinos ahorran, aunque sea poco.

La forma de medir la riqueza del video es por patrimonio, no por ingreso, ergo de ahí la diferencia tan abultada
0 K 12
reithor #9 reithor *
#6 llamalo como quieras, no cambia el hecho de que en USA se alaba al pisacuellos y hasta se favorece que si estás en la mierda, cada vez estés más hundido en la misma
0 K 12
#10 surco
#9 En los países sin estado del bienestar, la mitad de la peña siempre está a dos malas decisiones de tener un problema gordo. Un paseo por las calles de San Francisco petadas de sin techos es una experiencia que tendría que ser obligada para un Europeo
0 K 12
Black_Txipiron #5 Black_Txipiron
A ver si nos enteramos de una vez que EEUU son un grupo de familias ultra ricas, un cuarto de población migajera que vive más o menos bien a cuenta de esas familias (siempre y cuando lleguen con trabajo a final de mes) y el resto es el 3° mundo con wifi, asfixiados con deudas de todo tipo y que tienen que recurrir a la caridad si las propinas han sido bajas.
2 K 27
#11 tierramar *
China ha sacado de la pobreza a 800 millones de chinos, mientras en Occidente, aumenta el número de pobres, incluso aunque trabajen.
Otra diferencia: EEUU arrasa , roba a otros países destrozándolos; China colabora en el desarrollo de latino america,... www.meneame.net/m/actualidad/china-america-latina-fortalecen-cooperaci
España uno de los paises con más pobres de Europa; al poder de los grandes partidos llegan los fracasados; mientras en China gobiernan los más capaces
1 K 17
#2 VFR
Unos no tienen nada y los otros nada de nada xD
1 K 11
#4 Sigo_intentandolo
#2 como chiste esta bien... pero lmuchas multinacionales chinas tienen una política de compensación a empleados (a todos, no solo a directivos) que ya nos gustaría a los curritos occidentales.

Obviamente en China seguirá existiendo miseria... la diferencia es que China baja y en usa sube..
2 K 30
#7 VFR
#4 desde que en el 78 abandonaron la lucha de clases y más tarde deng xiaoping dijo que ser rico es glorioso su evolución al capitalismo les ha enriquecido hasta la potencia económica que es hoy
0 K 8
elgranmago #8 elgranmago
Por ponerlo en perspectiva, el 50% más pobre de China tiene el doble que el 50% más pobre de EEUU y el 50% más pobre de España tiene el doble que el 50% más pobre de China. Eso sí, aquí lo que no se indica es la cantidad de personas que van en esas cifras, que China tiene 1.400 millones de habitantes

wid.world/world/#ahweal_p0p50_z/CN;ES;US/last/us/k/p/yearly/a/false/-7
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menudo descojone chinorris se tienen que estar dando, y sobre todo desde hace años con la deriva posturetas a greñazos por pamplinas. La soberbia occidental nos la ha jugado
0 K 7

menéame