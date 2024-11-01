El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU

China ya no compite solo en salarios o crecimiento, sino en algo mucho más profundo: patrimonio real. En este vídeo analizamos una estadística poco comentada que muestra cómo el 50% más pobre de China ya supera en riqueza al 50% más pobre de Estados Unidos. Ahorro, vivienda, deuda y modelo económico: los factores que explican por qué esta comparación desmonta muchos de los relatos habituales sobre pobreza y desarrollo.