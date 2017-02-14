La carta de Epstein al depredador sexual Larry Nassar días antes de su suicidio: "Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles"

Una nota de 2019 firmada como “J. Epstein” dirigida a Larry Nassar, el médico de ejercicio del equipo de EEUU caído en desgracia que abusó sexualmente de decenas de mujeres y niñas, parecía hacer relato al entonces presidente Donald Trump y afirmaba que el presidente amaba a las “niñas jóvenes y núbiles”. Tras difundirse, la Casa Blanca negó las acusaciones y las calificó de falsas. Los archivos de Epstein, publicados por ley, incluyen fotos y documentos polémicos, muchos redactados y sin contexto.