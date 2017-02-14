edición general
La carta de Epstein al depredador sexual Larry Nassar días antes de su suicidio: "Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles"

La carta de Epstein al depredador sexual Larry Nassar días antes de su suicidio: "Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles"

Una nota de 2019 firmada como “J. Epstein” dirigida a Larry Nassar, el médico de ejercicio del equipo de EEUU caído en desgracia que abusó sexualmente de decenas de mujeres y niñas, parecía hacer relato al entonces presidente Donald Trump y afirmaba que el presidente amaba a las “niñas jóvenes y núbiles”. Tras difundirse, la Casa Blanca negó las acusaciones y las calificó de falsas. Los archivos de Epstein, publicados por ley, incluyen fotos y documentos polémicos, muchos redactados y sin contexto.

themarquesito #8 themarquesito *
#7 Mientras que en inglés americano tiene además otra acepción: "sexualmente atractiva, dicho de una mujer joven".

jm22381 #10 jm22381
#8 Sería "lozana" pero como núbil existe en la RAE lo he dejado así. Lo interesante es la traducción de la carta:
"Querido L. N.:
Como ya sabes a estas alturas,
he tomado el “camino corto” de regreso a casa.
¡Buena suerte! Compartimos una cosa…
nuestro amor y preocupación por las jóvenes
y la esperanza de que alcancen todo su potencial.
Nuestro presidente también comparte nuestro amor
por las chicas jóvenes, lozanas [“nubile”].
Cuando una joven belleza pasaba, a ellos les…   » ver todo el comentario
angeloso #3 angeloso
La traducción es nefasta.
jm22381 #5 jm22381 *
#2 Días antes. Es que está tan claro que esto llegó a los oídos de Trump en su primer mandato y decidió cargárselo.
ctrlaltsupr1 #7 ctrlaltsupr1
#3 Pues sí, porque "núbil" significa "que está en edad de contraer matrimonio"
Milmariposas #4 Milmariposas
En este vídeo está muy bien explicado...

www.youtube.com/watch?v=o0j7JlmkIbk
Escafurciao #2 Escafurciao
Más pistas sobre quién lo silenció.
#6 Nasser
Ninguna duda sobre el cerdo zanahorio.
