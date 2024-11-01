edición general
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos

Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos  

¿Alguna vez te has preguntado si China es más libre que Estados Unidos? Prepárate para sorprenderte con datos, historias y comparaciones inesperadas sobre libertad, seguridad, vivienda, salud y democracia en ambos países.

Mark_ #4 Mark_
Puedes ir al instituto, volver...y no morir por ello :troll:
#3 doppel *
Tener sanidad privada. Bueno, esto es igual en ambos
JackNorte #9 JackNorte
#3 Los chinos tambien se arruinan por las facturas medicas?
calde #12 calde
#3 Ahí faltaría ver qué % de gente está cubierta, a pesar de ser privada en ambos. Sería bastante relevante para valorar cómo se justo es cada sistema.
karakol #11 karakol
Comprar un huevo Kinder.
#1 sarri
Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte del video te voló la cabeza.

De apellido Modesto
reivaj01 #5 reivaj01
#1 escribo desde cuidados intensivos del hospital y no me acuerdo de que parte del vídeo fue.
Por cierto, la sala de espera está llena de suscriptores del canal.
#8 sarri
#5 Ein? No entiendo que quieres decir con tu comentario, ni si estás en la UCI o en la sala de espera...
#7 Celsar
¿Jubilarse?
Ishkar #6 Ishkar
El original para quien no quiere que le duela escucharlo

www.youtube.com/watch?v=XZLOPwQYMxc
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#0 añadido icono de vídeo
Barney_77 #13 Barney_77 *
No, únicamente por pensar diferente a lo que dicta el partido, aunque últimamente en EEUU, están igual... Era para #_9 pero da igual
ElBeaver #10 ElBeaver
spam directamente
