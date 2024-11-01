edición general
El CEO de Telegram advierte a los usuarios españoles sobre el riesgo de las medidas de Pedro Sánchez para controlar las redes

El CEO de Telegram advierte a los usuarios españoles sobre el riesgo de las medidas de Pedro Sánchez para controlar las redes

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram publica un mensaje en la plataforma de mensajería para advertir de los riesgos que suponen las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez. ???????? Mi mensaje para los usuarios de Telegram en España ❗️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet. Anunciadas apenas ayer, estas medidas podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la “protección”. Aquí te explico por qué son

Comentarios destacados:                        
#4 Cuando usan El gobierno de Pedro Sánchez en vez de El Gobierno es España uno ya sabe por donde van los tiros ..
#4
Cuando usan El gobierno de Pedro Sánchez en vez de El Gobierno es España uno ya sabe por donde van los tiros ..
55 K 421
#11
#4 es que quien lo ha anunciado es el gobierno de Pedro Sánchez, no es una crítica a toda España. Es una crítica a una medida que ha anunciado Sánchez.

Espero que se quede todo en una idea loca como el pajaporte, pero claramente quiere eliminar el anonimato y controlar lo que podamos o no ver en internet. Lo que a caualquiera con dos dedos de frente le debería preocupar
10 K 93
#17
#11 Menuda empanada mental que tienes.

En mi mensaje anterior quería poner "El Gobierno de España"
4 K 32
#20
#17 gran contraargumento… ataca al argumento a ver si puedes sin usar un hombre de paja
0 K 9
#23
#20 ¿Qué es el gobierno de Pedro Sánchez?
0 K 11
#37
#23 lo mismo a lo que te refieres cuando tú usas el gobierno de Netanyahu

www.meneame.net/user/Huginn/commented

O de Zelenskyy

www.meneame.net/user/Huginn/commented


El gobierno de España es genérico, el gobierno de Sánchez no es genérico, está diciendo que no es cualquier gobierno de España sino que es una medida de Sánchez
0 K 9
#59
#37 Yo soy un meneante escribiendo chorradas desde su móvil, no un CEO de una empresa que acusa a un gobierno de un país.

El Gobierno de España no es genérico y solo hay uno. Lo dicho, cacao mental

Saludos.
0 K 11
#30
#11 El control es sólo para menores de 16. Tienes menos de 16?
0 K 6
#38
#30 el control es para todos, tu tienes que demostrar que tienes mas de 16 años. Bien implementado no debería ser un riesgo en absoluto, pero ya sabemos…
3 K 35
#108
#38 De la implementación se encarga la empresa dueña de la red social en concreto no el gobierno, de hecho creo que ni han propuesto un protocolo ni creo que lo hagan.
0 K 7
#41
#30 no, pero tendré que demostrar con algún documento que soy mayor que eso. Por lo que acaba con el anonimato. Si quieren saber mi identidad tendrá que se un juez el que pida mis datos. No el gobierno
3 K 34
#83
#41 Se puede verificar de forma anónima. Por ejemplo verificación automatica por video a través de cifrado extremo a extremo mediante un software de código abierto por el cual, una vez el sistema verifica que eres mayor de edad, te da un código alfanumérico que introduces en las redes sociales para desbloquear el registro.
0 K 16
#100
#41 ¿Tu sabes que por el mero hecho de comentar aquí, y ya no te cuento en otras redes sociales, pagar con tarjeta, usar móvil mil cosas más que ya hemos normalizado en nuestras vidas... ya has perdido el anonimato?
1 K 13
#74
#30 Vaya nivel, Maribel... :palm:

Entiendes que para saber quién tiene o no tiene 16 años tendrán que identificar a todos los usuarios? Hasta ahí llegamos?
1 K 20
#105
#74 Pero si ya estás más que identificado, alma de cántaro. Tus datos ahora mismo figuran en decenas de bases de datos, y de empresas privadas que los venden para sacar pasta, que es peor. Cuánta inocencia.
0 K 6
#49
#11 si si, ha sido Sánchez el que ha anunciado que va a coartar las libertades de todos los ciudadanos de España ... y de Australia .... y de Francia .... y de Finlandia ... y de .... Pero mira que es malo Pedro Sánchez.
1 K 14
#73
#49 me parece igual de mal si lo hace cualquier gobierno.
1 K 15
#87
#73 si si, seguro, por eso lo expresas hablando del "gobierno de Sánchez" y cuéntame ¿por qué te parece mal que se regule el acceso de los menores a las redes sociales? ¿te parece mal que se regule el acceso a los menores por ejemplo, a las páginas porno, a los juegos de azar, a contenido violento? ¿también crees que todas esas regulaciones son para coartar las libertades fundamentales de los ciudadanos?
0 K 6
#51
#11 Como alguien que ha estudiado comunicación, con ello el derecho de información y las bases del derecho al honor, la intimidad, entre otros, te diré no solo que no me preocupa sino que llevamos 15 años de retraso. La regulación es un coto al abuso, no a la libertad. El asunto de "la libertad de internet" es bazofia de la que sabemos perfectamente quién saca provecho, y tenemos mecanismos para preservar nuestra privacidad del mismo modo que nuestros datos de hacienda no van pululando por las calles.
2 K 23
#93
#51 la regulación para perder el anonimato es un ataque a la libertad individual. Si alguien comete un delito hay medios y mecanismos para identificar a una persona. Y eso no requiere que todos perdamos el anonimato en internet. Si esta medida viniera del pp o vox tu actitud no sería la misma y lo sabes.

Hablas de hacienda, buen caso, como cuando la ministra de hacienda contó 2 horas antes de que lo dijera la prensa lo del novio de ayuso? (Porque esa filtración salió de un organismo del estado) Porque ya lo han utilizado. Ahora imagínate que pueden hacer con cualquier persona que haya escrito cualquier cosa en internet.
0 K 9
#92
#11 A ver si os enteráis de una vez, insultar, desinformar o propagar mensajes de odio NO es libertad. Tiene narices que a estas alturas haya que repetirlo…
0 K 7
#99
#11 te lo puedo decir yo:

intervenir no es autoritario per se; es comparable a regular alcohol, apuestas o publicidad dirigida.

Hay tres hechos difíciles de discutir:
Las redes sociales hoy son vectores de manipulación. Siempre tendrán ese potencial.

No solo desinformación “accidental”, sino:
 • Amplificación algorítmica de contenido extremo.
 • Operaciones coordinadas (bots, granjas de contenido, microtargeting).
 • Normalización de discursos tóxicos en edades muy tempranas.

Los menores…   » ver todo el comentario
1 K 25
#22
#4 Una cosa que siempre digo. A Zapatero, con la que le llovió, se le olvidó en seguida. Por mucho que ahora ciertos abogadejos quieran devolverle protagonismo. Rajoy ganó en 2011 por incomparecencia del rival, y en 2015 retuvo el poder y de penalti. Pero no mucho tiempo.

El Perro es el Demonio, el Perro tiene la culpa de todo... Supongamos que la derecha vuelve al poder tras las próximas generales. Cuando ya no puedan culpar al Perro de nada, ¿qué?

El Perro caerá mejor o peor, pero la derecha no tiene programa. Mejor dicho, no puede decir en voz alta el programa que tiene. Vox Abascal directamente ni oculta que le lame las botas (y otras cosas) a Trump.
10 K 84
#33
#22 perdona, la derecha sí tiene programa: lamer las botas a los interesas de trump y ceder a las sandeces de vox.
2 K 26
#69
#33 Y trincar
0 K 11
#66
#22 zapatero, no se olvidó. Mintió descaradamente durante su última etapa de gobierno. Se le saca ahora porque su capital ha aumentado de manera significativa. Porque se le está relacionado con el régimen de maduro y sus empresas.

En 2011 Rajoy perdió contra Rubalcaba, pero con como estaba la economía la gente decidió cambiar el gobierno.

Y en 2015 ganó contra Sánchez. Gracias a la abstención del psoe. Precisamente le echaron del psoe por no facilitar la voluntad de los votantes, y para…   » ver todo el comentario
0 K 9
#45
#4 Muy bien traído.
0 K 7
#52
#4 Yo me he quedado patidifuso. Siempre he mirado con ojitos a Telegram, deseando a veces que todos nos pasásemos a él. Pero se me acaba de caer todo...

Que puedes estar a favor o en contra. OK. Pero mandar ese mensaje a TOOODA tu red de usuarios es una ida de olla.
0 K 10
#56
#4 Cuando ademas a nivel europeo se quiere hacer la mierda esa del Chat Control. ¿Para eso no envía mensajitos?
0 K 10
#65
#4 He borrado el canal de Telegram. No voy a recibir semejante compendio de trolas y quedarme sin hacer nada. A tomar por culo. Va a ser hora de ir buscando alternativa a Telegram
0 K 10
#79
#4 Lo que tú quieras, pero es una medida de control como una catedral, lo imponga el gobierno de España o Rita la filaora.

Algunos lleváis lo de defender a vuestro equipo de fútbol a rajatabla, eh?
0 K 12
#98
#4 Claro, nunca se ha dicho el Gobierno de Rajoy, o el Gobierno de Aznar, o el Gobierno de Felipe González.

Estáis los fachapobres lameculos de los poderosos bastante desvergonzados últimamente. Como que no os da vergüenza reconocer que os gusta lamer las zurraspas y derrapes chocolateros vateriles de vuestros líderes preferidos.

Las medidas anunciadas son una fascistada como un piano, así que acuéstate y suda.
0 K 11
#7
Que los CEOs defiendan los intereses de sus multinacionales no es una novedad. La novedad es que la socialdemocracia le ponga coto a las herramientas y excesos de la extrema derecha en toda Europa.

Porque no nos engañemos, todo esto ya no va de Internet y de la libertad de expresión. Todo esto va de que un puñado de multinacionales han tomado el control practicamente total de Internet y a traveś de sus "Apps" ahora buscan obtener el control mental de todos los "usuarios" de sus plataformas.
18 K 117
#42
#7 te votaría 100 veces

Lo triste es la cantidad de gente con el cerebro lavado bailándoles el agua a estos psicopatas
1 K 17
#89
#42 pues te equivocarias 100 veces.

Creo que tienes que pensar un poquito más y ver lo que podría ocurrir con un partido en el gobierno absolutamente opuesto a tu forma de pensar.
0 K 12
#24
Yo también la recibí y respondí en consecuencia.  media
12 K 116
#35
#24 Yo pensé en responder "me la suda" pero ahí me quedé...
1 K 33
#77
#24 Yo respondí que a mí me parecía bien la ley y borré la propaganda para mí y para Telegram xD
1 K 23
#8
En los últimos años ha salido a la luz como empresas como Meta se plegaban a designios gubernamentales por la puerta de atrás para censurar contenido e imponer narrativas.

Ahora algunos aplauden con las orejas que los gobiernos vayan de frente a controlar las redes sociales.

Poco a poco perdiendo libertades, y encima llorarán cuando sea Vox el que tenga estos controles.
11 K 108
#16
#8 Ni lo dudes. Se están poniendo la soga al cuello.
5 K 61
#40
#8 Buen punto lo de que "ya lloraremos cuando los fascistas tengan el control"

El caso es que me preguntó si hay algún policía o espía infiltrado en los grupos de Telegram de extrema derecha o sólo se infiltran en las asociaciones de vecinos. Y de haberlos: están de oficio para hacer informes de inteligencia o a titulo personal para conspirar contra la democracia?
0 K 6
#43
#8 Asumir que el tecnofeudalismo es sinónimo de libertad tampoco me parece honesto.
1 K 13
#50
#8 No le veo mucha relación a esta medida y a las puertas traseras. Una prohibición es una prohibición, no cambia nada que venga de Vox o del PSOE. Si a Abascal y a Feijoo les parece bien la mantendrán, y si no la quitarán. No pueden extenderla a mayores de edad ni prohibir solo a los rojos, con lo que no importa mucho el próximo resultado electoral.
1 K 11
#78
#8 ""En los últimos años ha salido a la luz como empresas como Meta se plegaban a designios gubernamentales por la puerta de atrás para censurar contenido e imponer narrativas.""

El gobierno no pretende abrir ninguna puerta trasera a la censura de contenido. El gobierno lo que sí hará es hacer responsable a las compañías que permitan acceder a ese vertedero de basura para enfermos de odio, con consecuencias penales, si no comprueban la edad de los que acceden a su red .…   » ver todo el comentario
1 K 23
#15
Traducción: Cuidado, Pedro Sánchez quiere controlar las redes que ahora controlamos nosotros.
10 K 106
#25
Mi mujer acaba de borrar el canal oficial de Telegram. "A tomar por culo" ha verbalizado. Literalmente.
7 K 96
#60
#25 xD acabo de hacer lo mismo.
1 K 21
#84
#25 +1 y además buscando alternativa a Telegram. Se aceptan sugerencias
0 K 10
#85
#25 Yo no he recibido el mensaje porque se ve que ya borré el canal en el pasado xD
0 K 10
#2
Mensaje completo

{0x2757} ️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de “protección”. Aquí os explico por qué son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad:

1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria: No se trata sólo de…   » ver todo el comentario
7 K 86
#10
#2 Telegram, esa app de mensajeria inundada de grupos neonazis, pederastas y narcos.
25 K 193
#14
#10 Lo peor de cada casa.
1 K 29
#39
#10 Y de partidos de izquierda :troll:
2 K 38
#86
#10 No como las otras
0 K 7
#47
#2 qué tal con el asunto de Francia?
1 K 16
#80
#47 Sabes que no soy Pavel Durov, ¿no? xD
1 K 28
#5
Me la suda lo que diga el gilipollas este
8 K 81
#12
¡Un ceo multimillonario de una plataforma imputado por varios delitos en francia ha dicho algo contra perrosanxe! Como es rico, debe tener razón. :troll:
7 K 78
#6
El CEO de telegram hace spam en su propia aplicación.
7 K 60
#1
Por 5 segundos :-D
3 K 46
#36
estas herramientas de control masivo parecen chachi pirulis hasta que acaban en manos de putos nazis y se monta la del ICE de EEUU en Estepona.
4 K 44
#63
Me hace gracia que los CEOs de las redes sociales te digan el peligro de que el estado pueda saber cosas de ti, pero no ven ningún riesgo/peligro en todo lo que esas mismas empresas privadas saben de ti.
2 K 43
#82
#63 Absolutamente de acuerdo. Cuantos se quejan del posible control gubernamental y que pocos de quien de verdad controla el cotarro, básicamente las tecnológicas y los servicios secretos de países que no son el propio.
1 K 33
#97
#63 Y además estas empresas teniendo filtraciones continuas, o vendiendo los datos directamente, porque lo único que cuenta es el beneficio.
1 K 23
#48
gente pidiendo dictadura, al igual que con los jueces... pero heyyy es para que no gobierne la ultraderecha
5 K 42
#57
#48 Si se le llega a ocurrir a M.RAJOY obligar a todo el mundo a identificarse para entrar en redes arde meneame.
2 K 20
#19
Una colección de falacias de pendientes resbaladizas. En fin, lo de siempre.
3 K 41
#18
Estamos en 2026, a la gente se la suda que se aplique censura estatal si sirve para joder al enemigo político. Estamos en completa involución biológica y social.
4 K 40
#53
#18 la gente lo que no quiere es que esté la calle llena de tíos de todas las edades diciendo que con Franco se vivía mejor, apaleando moros o diciendo que habría que fusilar a zurdos.
1 K 10
#68
#53 ¿y eso que tiene que ver conque te controlen la edad?

#67 Gran ejemplo: No, no le dejaríamos ir, nosotros, los padres, los que debemos controlar y educar a los hijos, no el gobierno controlando a la gente.

Cuando llegue ese momento ya será tarde.
0 K 9
#94
#68 tiene que ver que están los institutos llenos de chavales con pelo brócoli repitiendo los mantras neoliberales ultraderechistas a unos niveles increíblemente altos.

El nivel de manipulación desde la puta cuna al que han sido sometidas estas últimas generaciones es absurdo y muy peligroso.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11565700/
0 K 7
#106
#53 Y otra gente no quiere ser apaleado por moros, zurdos o que el gobierno adquiera los métodos de censura soviéticos. Por lo que parece cada cuál tiene sus vivencias.
0 K 5
#27
Todo el mundo en contra de la medida pero los lameculos de Sánchez a atacar al mensajero. Buenos escuadristas, como le gusta decir a Pablo.
3 K 38
#32
#27 yo no sólo estoy a favor, sino que la hubiera implantado para todo el mundo. Liarla en internet amparado en el anonimato no debería salirte gratis.
2 K 27
#34
#27 Pero que esperabas de una critica a Sanchez en menéame :-D :-D
1 K 14
#96
#27 A mi me parece de puta madre la ley. En todas partes la implantaba. YA ERA HORA. A mí el gobierno si me representa en este ley.
Si eres incapaz de hacerte una idea propia, y dejar que lo demás te la implanten allá tú. El Sánchez = Malo es para mermados mentales.

Tú sabes cómo cuando entra el Inmundo, que piensas a ver qué fechoría está tramando sanchez y sus secuaces está vez. No te da la risa la manipulación tan obvia cuando la vez?
0 K 10
#26
:popcorn: :popcorn: ahora son loles, pero cuando haya pendulazo seran lloros y es que. Como la ley mordaza, ya vereis :popcorn: :popcorn:
3 K 37
#67
#26 Cuando llegue ese momento, ya lo lucharemos. Ahora mismo, las redes sociales son un lodazal tóxico. Si tu hijo menor de edad te dijera que se quiere ir de fin de semana con sus amigos a un lodazal cubierto de mierda tóxica que además está frecuentado por delincuentes sexuales, ¿le dejarías ir?
1 K 18
#55
Antes en Menéame todos alababan a Telegram, mucho mejor que Whatsapp, más libre, más de todo...

Ahora Telegram es malo, porque critica al amado líder....

¿tan ciegos os tiene Pedro Sánchez que no veis que esto va en contra del anonimato, la privacidad y la libertad? ¿voy a tener que subir mi DNI a Facebook para seguir usándolo?

Y un huevo, me saltaré esta medida como me salto las medidas antipiratería, igual que lo harán los menores y al final esta medida servirá para poco y solo irá en contra de las personas legítimas, mayores de edad, que no saben saltarse estas medidas, porque en cuanto a los menores, todos aprenderán a saltársela.
3 K 30
#64
#55 ea, ea, ya pasó.
1 K 3
#75
#55 esto no va de Pedro Sánchez, esto va de como en 10 años EEUU ha pasado de ser una democracia a ser una autocracia incipiente donde hay gente que vive acojonada sin salir de casa por si la meten una cárcel en El Salvador, donde a base de extorsión directa del presidente se han censurado las líneas editoriales de los medios críticos con la administración entre otras fascistadas.

Y de cómo ese modelo se está exportando a través de las redes sociales por todo occidente para poder colocar a…   » ver todo el comentario
0 K 7
#107
#75 Para evitar todo eso que dices están las demás medidas, como controlar el odio, los bulos, etc. no el control de edades.
0 K 9
#21
Yo aquí entro a aprender y a decir tonterías, igual que a Twitter X y a otras redes menos edificantes. Si para acceder me obligan a poner el DNI por delante, yo me borro (y algunos lo agradecerán).
Me creo lo justo eso que decían del pajaporte que consistiría en códigos QR anónimos, pero después de identificarte plenamente.
Sé que el anonimato en Internet no existe pero no quiero ponerlo tan fácil.
2 K 29
#95
#21 Exacto, en cuanto haya que identificarse que no cuenten conmigo, ni aquí ni en el resto de internet.

El anonimato en internet no existe sin hacer malabares pero existir, existe. Con esta medida directamente se lo follan con la excusa de proteger a los menores.

Pues hasta lueguito, total, si ya casi tienen su ververdad al completo.
0 K 12
#31
Los nazis avisando de lo malos que somos los que no somos nazis.

...Desinstalando esa puta basura de mi móvil, total? ...para lo que lo uso...
2 K 21
#46
Peligro, las élites tecnofascistas ya no podremos manipular a los pobres para que nos apoyen cuando les robamos las libertades y el dinero.
2 K 21
#9
Parte de razon y a la vez parte de bulo, lo malo es llamar a la transparencia permiso para sembrar el odio.
Aun asi los de a pie lo pagaremos todo, estaremos controlados y seguiremos recibiendo bulos y odio, porque los bulos no solo estan en las redes sociales , los gobiernos dan licencias y credenciales incluso para el congreso para que se siembre y se coseche.
2 K 21
#71
#9 Bulo, los cojones. Dicen que es control, cuando lo que quiere la ley es controlarlos a ellos por la manipulación que hacen, como con este mismo mensaje.
0 K 10
#13
El CEO de Telegram y del resto de plataformas lo tienen fácil,si quieren...que sean ellos los que controlen que servicios se ofertan en sus plataformas y apliquen los filtros pertinentes.
Así eliminarían las ínfulas autoritarias de los distintos dirigentes políticos y protegerían a sus clientes potenciales .
2 K 19
#88
Esta si que no la vi venir, en Meneame hay muchísima gente a favor del anonimato en las redes pero cuando quien lo rompe(o pretende) es la izquierda, entonces está bien y nadie es quien para criticarlo :-D ver para creer...

Al final parece que es como los bulos, no importa tanto si es un bulo o no, como el sector ideológico de donde sale.
0 K 13
#44
Bueno, pues nada, vamos a dejar que las redes sociales sigan pudriendole el cerebro a los nenes (para que ya desde pequeños salgan bien fascistas, racistas, machistas y retrógrados) y que se puedan propagar bulos sin absolutamente ninguna consecuencia.
1 K 13
#61
#44 Los nenes tienen padres, que son quienes deben evitar ese problema educándoles y controlándoles el uso de dispositivos.
0 K 9
#76
#61 Ya claro. Y por eso los nenes antes, que eran controlados más férreamente, no fumaban, bebian ni follaban. Es todo ahora nuevo con los móviles, ¿verdad?. Los zagales siempre van a hacer lo que les salga de las pelotas, y tratar de impedirlo en muchos casos es imposible.

#62 Si bebes no conduzcas postees.
0 K 6
#90
#76 No sé si quieres criticarme o darme la razón. Si los nenes fuman, beben y follan, cosas que son más fáciles de controlar porque requiere que compres algo físico en una tienda física, como es el tabaco ¿Cómo pretendes evitar que entren a las redes saltándose los controles? No podrás, los zagales, como dices, siempre van a hacer lo que les salga de las pelotas, por tanto esta medida solo fastidiará a los mayores de edad que tendrán que pasar la validación igualmente.
0 K 9
#62
#44 Se me ocurre una idea mejor. Obliguemos a poner una cámara en cada domicilio. Asi podremos prevenir mejor la violencia doméstica.
0 K 12
#103
#62 No les des ideas… :-S
0 K 18
#91
#44 Porque que los padres ejerzan de padres es un imposible. Supongo.
0 K 18
#54
Sinceramente, no le falta razón. La vigilancia total es un arma muy peligrosa.
0 K 12
#29
Este es el que abrió el culo para que se la metieran bien los EEUU e Israel
0 K 11
#81
¿y dice que va a implementar el cifrado E2E y a no pedir un móvil asociado a la cuenta? ¿o sólo le importan la privacidad y el anonimato cuando no las puede explotar él?
0 K 11
#72
¿Open discourse es un eufemismo para referirse a....?
0 K 10
#3
Justo me acaba de llegar y he pensado que Durov escribe muy bien en castellano.
0 K 8
#58
También te digo: Creo que otros estados ya tienen todas las herramientas posibles para monitorizar a ciudadanos propios y ajenos. La diferencia es que España tiene que hacerlo legalmente y a la cara porque no tiene la capacidad técnica de implantar puertas traseras en sistemas, aplicaciones, etc
0 K 6
#70
me dicen que javier tebas con el expertise que han ganado bloqueando medio internet, se pone a disposición de pedro para implementar el pajaporte
0 K 6
