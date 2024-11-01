El CEO de Telegram advierte a los usuarios españoles sobre el riesgo de las medidas de Pedro Sánchez para controlar las redes

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram publica un mensaje en la plataforma de mensajería para advertir de los riesgos que suponen las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez. ???????? Mi mensaje para los usuarios de Telegram en España ❗️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet. Anunciadas apenas ayer, estas medidas podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la “protección”. Aquí te explico por qué son
Espero que se quede todo en una idea loca como el pajaporte, pero claramente quiere eliminar el anonimato y controlar lo que podamos o no ver en internet. Lo que a caualquiera con dos dedos de frente le debería preocupar
En mi mensaje anterior quería poner "El Gobierno de España"
O de Zelenskyy
El gobierno de España es genérico, el gobierno de Sánchez no es genérico, está diciendo que no es cualquier gobierno de España sino que es una medida de Sánchez
El Gobierno de España no es genérico y solo hay uno. Lo dicho, cacao mental
Entiendes que para saber quién tiene o no tiene 16 años tendrán que identificar a todos los usuarios? Hasta ahí llegamos?
Hablas de hacienda, buen caso, como cuando la ministra de hacienda contó 2 horas antes de que lo dijera la prensa lo del novio de ayuso? (Porque esa filtración salió de un organismo del estado) Porque ya lo han utilizado. Ahora imagínate que pueden hacer con cualquier persona que haya escrito cualquier cosa en internet.
intervenir no es autoritario per se; es comparable a regular alcohol, apuestas o publicidad dirigida.
Hay tres hechos difíciles de discutir:
Las redes sociales hoy son vectores de manipulación. Siempre tendrán ese potencial.
No solo desinformación “accidental”, sino:
• Amplificación algorítmica de contenido extremo.
• Operaciones coordinadas (bots, granjas de contenido, microtargeting).
• Normalización de discursos tóxicos en edades muy tempranas.
Los menores… » ver todo el comentario
El Perro es el Demonio, el Perro tiene la culpa de todo... Supongamos que la derecha vuelve al poder tras las próximas generales. Cuando ya no puedan culpar al Perro de nada, ¿qué?
El Perro caerá mejor o peor, pero la derecha no tiene programa. Mejor dicho, no puede decir en voz alta el programa que tiene.
VoxAbascal directamente ni oculta que le lame las botas (y otras cosas) a Trump.
En 2011 Rajoy perdió contra Rubalcaba, pero con como estaba la economía la gente decidió cambiar el gobierno.
Y en 2015 ganó contra Sánchez. Gracias a la abstención del psoe. Precisamente le echaron del psoe por no facilitar la voluntad de los votantes, y para… » ver todo el comentario
Que puedes estar a favor o en contra. OK. Pero mandar ese mensaje a TOOODA tu red de usuarios es una ida de olla.
Algunos lleváis lo de defender a vuestro equipo de fútbol a rajatabla, eh?
Estáis los fachapobres lameculos de los poderosos bastante desvergonzados últimamente. Como que no os da vergüenza reconocer que os gusta lamer las zurraspas y derrapes chocolateros vateriles de vuestros líderes preferidos.
Las medidas anunciadas son una fascistada como un piano, así que acuéstate y suda.
Porque no nos engañemos, todo esto ya no va de Internet y de la libertad de expresión. Todo esto va de que un puñado de multinacionales han tomado el control practicamente total de Internet y a traveś de sus "Apps" ahora buscan obtener el control mental de todos los "usuarios" de sus plataformas.
Lo triste es la cantidad de gente con el cerebro lavado bailándoles el agua a estos psicopatas
Creo que tienes que pensar un poquito más y ver lo que podría ocurrir con un partido en el gobierno absolutamente opuesto a tu forma de pensar.
Ahora algunos aplauden con las orejas que los gobiernos vayan de frente a controlar las redes sociales.
Poco a poco perdiendo libertades, y encima llorarán cuando sea Vox el que tenga estos controles.
El caso es que me preguntó si hay algún policía o espía infiltrado en los grupos de Telegram de extrema derecha o sólo se infiltran en las asociaciones de vecinos. Y de haberlos: están de oficio para hacer informes de inteligencia o a titulo personal para conspirar contra la democracia?
El gobierno no pretende abrir ninguna puerta trasera a la censura de contenido. El gobierno lo que sí hará es hacer responsable a las compañías que permitan acceder a ese vertedero de basura para enfermos de odio, con consecuencias penales, si no comprueban la edad de los que acceden a su red .… » ver todo el comentario
️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de “protección”. Aquí os explico por qué son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad:
1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria: No se trata sólo de… » ver todo el comentario
#67 Gran ejemplo: No, no le dejaríamos ir, nosotros, los padres, los que debemos controlar y educar a los hijos, no el gobierno controlando a la gente.
Cuando llegue ese momento ya será tarde.
El nivel de manipulación desde la puta cuna al que han sido sometidas estas últimas generaciones es absurdo y muy peligroso.
Si eres incapaz de hacerte una idea propia, y dejar que lo demás te la implanten allá tú. El Sánchez = Malo es para mermados mentales.
Tú sabes cómo cuando entra el Inmundo, que piensas a ver qué fechoría está tramando sanchez y sus secuaces está vez. No te da la risa la manipulación tan obvia cuando la vez?
Ahora Telegram es malo, porque critica al amado líder....
¿tan ciegos os tiene Pedro Sánchez que no veis que esto va en contra del anonimato, la privacidad y la libertad? ¿voy a tener que subir mi DNI a Facebook para seguir usándolo?
Y un huevo, me saltaré esta medida como me salto las medidas antipiratería, igual que lo harán los menores y al final esta medida servirá para poco y solo irá en contra de las personas legítimas, mayores de edad, que no saben saltarse estas medidas, porque en cuanto a los menores, todos aprenderán a saltársela.
Y de cómo ese modelo se está exportando a través de las redes sociales por todo occidente para poder colocar a… » ver todo el comentario
Me creo lo justo eso que decían del pajaporte que consistiría en códigos QR anónimos, pero después de identificarte plenamente.
Sé que el anonimato en Internet no existe pero no quiero ponerlo tan fácil.
El anonimato en internet no existe sin hacer malabares pero existir, existe. Con esta medida directamente se lo follan con la excusa de proteger a los menores.
Pues hasta lueguito, total, si ya casi tienen su ververdad al completo.
...Desinstalando esa puta basura de mi móvil, total? ...para lo que lo uso...
Aun asi los de a pie lo pagaremos todo, estaremos controlados y seguiremos recibiendo bulos y odio, porque los bulos no solo estan en las redes sociales , los gobiernos dan licencias y credenciales incluso para el congreso para que se siembre y se coseche.
Así eliminarían las ínfulas autoritarias de los distintos dirigentes políticos y protegerían a sus clientes potenciales .
Al final parece que es como los bulos, no importa tanto si es un bulo o no, como el sector ideológico de donde sale.
#62 Si bebes no
conduzcaspostees.