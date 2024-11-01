El CEO de Telegram advierte a los usuarios españoles sobre el riesgo de las medidas de Pedro Sánchez para controlar las redes

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram publica un mensaje en la plataforma de mensajería para advertir de los riesgos que suponen las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez. ???????? Mi mensaje para los usuarios de Telegram en España ❗️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet. Anunciadas apenas ayer, estas medidas podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la “protección”. Aquí te explico por qué son