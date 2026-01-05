Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”

El Gobierno de Estados Unidos concretó este domingo sus intenciones sobre el crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Donald Trump reclamó “acceso total” al petróleo y a otros recursos del país sudamericano, dirigiéndose directamente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, encargada de liderar el Ejecutivo venezolano.
Si pones a los venezolanos a sacar petróleo y a dártelo , ya no tienen tiempo ni combustible para hacer fentanilo, y el poco que puedan hacer se lo meterán ellos para que se les quite el hambre que estarán pasando.
En serio, sois de chiste ¿Hacemos una encuesta en menéame a ver si estamos de acuerdo con que después de Venezuela pase por tu casa?
Es mejor intentar hundir al chavismo antes para asegurar el futuro del imperio neoliberal del dolar norteamericano en Venezuela
Tampoco nos han preguntado si queremos rey, ¿puede venir el naranjito a llevárselo, por favor?