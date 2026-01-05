edición general
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”

El Gobierno de Estados Unidos concretó este domingo sus intenciones sobre el crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Donald Trump reclamó “acceso total” al petróleo y a otros recursos del país sudamericano, dirigiéndose directamente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, encargada de liderar el Ejecutivo venezolano.

| etiquetas: trump , venezuela , recursos , delcy rodríguez
Comentarios destacados:    
Morrison #3 Morrison
¿Pero el objetivo no era nosequé del fentanilo?
#8 daniMate *
#3 claro. El plan es sencillo.

Si pones a los venezolanos a sacar petróleo y a dártelo , ya no tienen tiempo ni combustible para hacer fentanilo, y el poco que puedan hacer se lo meterán ellos para que se les quite el hambre que estarán pasando.
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#6 ¿Y qué cojones tiene que ver esto con la gilipollez que has comentado antes?
#12 DobleCapital
#9 Tiene que ver en que lo mismo a los venezolanos les importa poco si es el chavismo o Trump el que parasita PDVSA. O incluso a lo mejor prefieren que sea Trump. No lo sé, habría que preguntarles.
Alegremensajero #14 Alegremensajero
#12 El que no le ha preguntado a nadie es el que ha bombardeado Caracas. Ese sí puede hacer y deshacer sin tener en cuenta al pueblo de Venezuela que no pasa nada, o cómo funciona eso.
#15 detectordefalacias
#12 No lo se ¿se lo preguntó Trump antes de bombardear?
En serio, sois de chiste ¿Hacemos una encuesta en menéame a ver si estamos de acuerdo con que después de Venezuela pase por tu casa?
mono #2 mono *
Al menos no se esconden bajo la excusa de la democratización / liberación
inventandonos #4 inventandonos
Un nobel para este hombre!
Tarod #7 Tarod *
Lo único bueno es que ya se han quitado la careta. Hasta los muy pro yanquis están calladitos viendo que lo siguiente es Groenlandia.
aupaatu #11 aupaatu *
Esta claro que no quiere cargar el muerto de la privatización a la oposición ,para que puedan seguir con su populismo patriotico.
Es mejor intentar hundir al chavismo antes para asegurar el futuro del imperio neoliberal del dolar norteamericano en Venezuela
Andreham #10 Andreham
#6 No, y por eso no puede hacerse.

Tampoco nos han preguntado si queremos rey, ¿puede venir el naranjito a llevárselo, por favor?
#1 DobleCapital
¿Quiere eso decir que el chavismo dejará de parasitar PDVSA?
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#1 No, quiere decir que o le das al matón de la clase tu bocata o te parte la cara.
#6 DobleCapital
#5 ¿Alguien ha preguntado a los venezolanos si están en contra o a favor de esta intervención?
#13 detectordefalacias
#1 No, significa que, a lo que haya a día de hoy, se suma USA
