“Todo está jodido”: los agricultores de Pensilvania, una zona profundamente republicana, luchan por encontrar trabajadores [EN]

“La gente no entiende que si no conseguimos mano de obra, nuestras vacas no serán ordeñadas y nuestros cultivos recolectados". “Necesitamos gente que haga los trabajos que los estadounidenses, por su condición, no pueden hacer”. La urgencia se resalta por historias como las de una granja lechera que vendió todas sus vacas porque no pudo encontrar trabajadores y otra donde las ofertas de trabajo no han recibido respuesta alguna. La escasez de mano de obra se agrava por la disminución de los mercados de exportación debido a los aranceles.