·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5860
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
5062
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6021
clics
OTAN (Viñeta)
5082
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
3542
clics
Este titular es falso
más votadas
299
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
563
La vicepresidenta del parlamento francés pide la salida de la OTAN
354
El gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
432
Mazón garantiza salario público hasta la jubilación a su jefe de gabinete en la dana en la oficina de expresidente
332
Ubisoft cierra su estudio en Halifax (Canadá) semanas después de que sus trabajadores formasen un sindicato
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
67
meneos
629
clics
Sánchez anuncia una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban precios
El presidente del Gobierno anuncia la aprobación inminente de un real decreto-ley para ampliar las ayudas contra la crisis de la vivienda. Limitará las condiciones para los contratos de temporada
|
etiquetas
:
sanchez
,
psoe
,
caseros
,
vivienda
38
29
2
K
486
actualidad
74 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
38
29
2
K
486
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Icelandpeople
A seguir subvencionando caseros.
Próxima medida: ayudas para jóvenes. Los caseros vuelven a subir.
Siguiente: otra subvención a los caseros...
Esto lo pones en un guión y no se lo cree nadie.
22
K
171
#8
rmdf
#6
Precisamente, las ayudas para inquilinos tienden a provocar una subida. Esta medida no, esta medida tiende a mantener los precios sin discusión.
Y seguramente sería mejor si fuera: bonificación del 100% para los caseros que bajen el alquiler un 10% (dado que hacienda se lleva un 20% de los alquileres, bonificado en un 50% si es un contrato de vivienda habitual)
6
K
48
#30
elmakina
#8
No, crack, mantener precios hoy no significa mantenerlos mañana, solo diferir la subida. El casero se acoge ahora, cobra la bonificación y en la siguiente renovación mete la subida acumulada de golpe, porque el mercado sigue igual de roto. Esto no evita subidas, las aplaza y las hace más bruscas después, aunque a Pedro Sánchez le quede un titular mono... Ya cuando explote el problema le tocará a otro.
5
K
61
#44
Icelandpeople
#30
Exactamente.
Hace ya mucho tiempo que llegamos al punto de que la única salida posible es la construcción masiva de viviendas por parte del Estado.
0
K
20
#53
Rembrandt
#44
Llegarías tu..... otros hemos llegado al punto de que la única salida es que nadie tenga 2 pisos. Que solo puedas tener el piso donde vives.
Luego, si hay problema ya construiremos, qué te parece?
1
K
13
#68
Icelandpeople
#53
Me parece que no se puede cumplir.
El Estado construyendo masivamente sí.
El problema lo tenemos desde hace décadas.
0
K
20
#73
Rembrandt
#68
como que no se puede cumplir??? Crees que no se pueden hacer leyes o cual es el problema para que no se pueda cumplir?
Si, el problema de la especulación lo tenemos desde hace décadas. Aunque con el turismo, ha empeorado en muchas zonas.
Si construyes y los compran especuladores....... has pensado en ello?
No es mejor cumplir la constitución y que la vivienda sea un derecho ... y no esté sujeto a especulación?
0
K
10
#62
Eibi6
#30
bueno lo aplaza 3-5 años que dura el contrato y dentro de ese plazo a saber cómo está el mercado y la futura legislación
0
K
9
#11
oceanon3d
*
#6
Debería ir acompañado de limitacion de precios de alquiler ... pero estando el 90% del peso de la vivienda blindado constitucionalmente en manos de Ayuntamientos y comunidades y dada la postura del PP "que se hunda todo que la lo
arreglaremos
lo cavaremos de hundir nosotros" poco se puede hacer.
Hay que entender de competencias para tener juicio sobre soluciones.
2
K
19
#17
angelitoMagno
#6
Próxima medida: ayudas para jóvenes. Los caseros vuelven a subir.
Pues si suben el alquiler, se quedan sin la ayuda. Lo pone en el titular. Es que ya ni el titular leemos
5
K
51
#47
Icelandpeople
#17
Llevamos años con titulares de mierda y la gente está viviendo en literas.
1
K
28
#71
blid
#6
Si la bonificación lleva aparejada no subir los precios, a quien se está subvencionando es al inquilino.
0
K
9
#5
Andreham
A ver si hace lo mismo con el resto de empresarios, nos vendría muy bien dinero gratis y nosotros no secuestramos bienes de primera necesidad para extraer rentas a los más pobres, nosotros generamos bienes y servicios a la sociedad.
8
K
74
#15
security_incident
*
#5
Te veo fino y transversal. Faltaría especificar que tipo de empresario eres. Seguro que no eres Amancio Ortega o Juan Roig.
A ver si un día conseguimos quitar la etiqueta de empresarios a las pymes o inventar una nueva para los ultra empresarios. Claramente no son el mismo agente económico
1
K
20
#37
C.Nutrio
*
#15
1 x 1.000.000 = 1.000.000 x 1
0
K
7
#61
yemeth
*
#15
El marxismo te arregla muchas cosas.
Mientras que el burgués (gran empresario) es un tipo para el cual su capital trabaja por él y extrae plusvalía sin necesidad de mover un dedo, el que tiene que arremangarse y currar (como el que tiene un taller o una pequeña empresa) es un pequeñoburgués.
Para Marx no es una cuestión moral, sino de interés de clase. El interés del burgués no es el interés de la clase trabajadora, y el pequeñoburgués está a caballo entre ambos: parte de su interés es el de la clase trabajadora (porque su capital no genera dinero solo y tiene que currar cada día) y parte de su interés es el del burgués (porque aspira a vivir
del cuento
de su capital).
0
K
11
#32
elGude
#9
¿Quién ha dicho que los okupas sean seres de luz?
3
K
43
#38
yarkyark
#32
Llevas bastante tiempo por menéame para saber como se defiende aquí como victimas a los okupas y se cataloga de malvados capitalistas a los propietarios.
1
K
17
#59
elGude
#38
yo he leído aquí defender a los empresarios que desahucian de manera ilegal gente, pero que los okupas son todos unos seres de luz, no lo recuerdo, la verdad.
1
K
19
#64
yarkyark
#59
Entonces es que tienes memoria selectiva.
1
K
17
#27
Herrerii
*
No solo especulan con la vivienda sino que encima se les premia por hacerlo, si encima hay que tomar este medida como socialista, es que manda cojones.
Los fondos buitre son los mas beneficiados con esta medida ...
4
K
32
#48
chemari
#27
Sumar ya propuso prohibir a fondos de inversión comprar pisos... y PSOE se abstuvo. A estas alturas hay que ser muy tonto para no darse cuenta que el PSOE gobierna para los caseros y los fondos de inversión.
1
K
13
#3
Gadfly
Muro de pago
2
K
27
#18
bronco1890
#3
En modo lectura a mí me funciona
0
K
12
#1
cenutrios_unidos
Me parece una idea cojonuda. La verdad.
2
K
23
#9
yarkyark
#4
"En total, el año pasado se cerró con 16.426 denuncias por intrusión en inmuebles, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un 7,4% más que en 2023, cuando hubo 15.289 denuncias por esta causa."
Y eso son okupaciones no que el inquilino no pague. De todas formas el problema de una okupacion no es solo del propietario, sino también de los vecinos del inmueble que lo sufren: Trafico de drogas, pinchazos a la luz y el agua, ruidos, agresiones, etc... Porque por mucho que digan por meneame los okupas no son precisamente seres de luz.
¿Por qué crees que los propios vecinos muchas veces impiden la ocupación de un inmueble que no es suyo?
cc
#1
1
K
23
#63
Daniel2000
#1
A los los caseros les parece mejor idea ....
Sobre a todos, a los que.
- Tienen la vivienda habitual pagada ...
- Medicamentos gratis.
- Transporte público gratuito.
- A los que cambian el voto por 10€ mas de pensión al mes.
- Con sus hijos/as emancipados, y algunos con nietos .
- Club de jubilados del barrio gratis.
- Con un buen fondo de ahorros, entre fondos de inversión y acciones.
- Con una pensión de +/- de 3.325€ (sumando el matrimonio de jubilados, ella y el) ... y no cuento…
» ver todo el comentario
0
K
14
#65
Suleiman
#1
Tiene que haber sanciones muy duras para los que intenten subirlo vía B.... Y recursos para que se aplique.
0
K
13
#72
JGG
*
#1
Bueno, el diablo está en los detalles... Habrá que ver si esa bonificación fiscal de "esa idea cojonuda" es sólo para el primer año de contrato o para todos los años del contrato. Si es para toda la vida del contrato, puede ser interesante, si sólo es para el primer año, no.
0
K
11
#74
angelitoMagno
#72
Solo para el primer año no será, por que durante el primer año no se puede subir el alquiler (bueno, solo el IPC, pero asumo que esta nueva ley permitirá subir el IPC)
0
K
15
#69
sivious
Lo que hay que hacer es que una vivienda deje de ser rentable para alquiler a los grandes tenedores.
1
K
22
#14
poxemita
Pero a tí no te deflactan el IRPF.
2
K
17
#67
angelitoMagno
*
#55
Yo no se de donde viene lo de las 48 horas, pero leyendo tu enlace:
Aproximadamente un mes después de la presentación, el juzgado emite el decreto de admisión de la demanda. Si el demandante solicita la entrega inmediata de la posesión, el decreto requerirá a los ocupantes que, en un plazo de 5 días desde la notificación, presenten un título que justifique su derecho a ocupar la vivienda
Si en el plazo de 5 días los ocupantes no presentan ningún título válido, el juzgado emite
…
» ver todo el comentario
0
K
15
#46
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Que fluya el dinero público hacia los caseros!!!
0
K
14
#21
ewok
En España, en 48 horas si es 1ª o 2ª vivienda.
www.conceptosjuridicos.com/desahucio-express/
0
K
12
#23
angelitoMagno
#21
No digo que no sea en 48 horas, pero en esa noticia no indica nada de plazos.
0
K
15
#55
ewok
#23
Es verdad, no lo dice. Lo que leí en otros sitios es que en menos de 48 horas es considerado "ocupación flagrante" y no hace falta ni orden judicial.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2024/12/30/825725-el-nuev
0
K
12
#60
Pablosky
*
#21
#23
ni eso, si entran en tu primera o segunda vivienda es un allanamiento de morada.
Tú no llamas para decir que tienes ocupas, tú avisas a la policía ya que están robando en tu casa y no te atreves a entrar. Y los tratarán como ladrones pillados in fraganti, antes de 12 horas están detenidos.
Hace poco se publicó una noticia por aquí de una empleada de limpieza que se dio cuenta y provocó la detención casi inmediata de dos personas.
Lo que pasa es que si se cuenta esto bien ya no se pueden vender millones de mierda alarmas de seguritas mierdect a 60€ el mes.
0
K
11
#58
yarkyark
#39
¿Crees que la ocupación es buena para la sociedad?
0
K
11
#34
yarkyark
#33
¿Debemos entonces permitir la ocupación?
0
K
11
#39
Perico_de_les_Palotes
#34
depende de si es bueno o malo para la sociedad en su conjunto.
0
K
6
#42
nemesisreptante
#34
no, debemos solucionar el problema de acceso a la vivienda, cuanta más gente tenga acceso a la vivienda menos tendrán que recurrir a la ocupación.
1
K
25
#70
Battlestar
No es una mala medida y no tengo nada en contra, pero tampoco nos soluciona el problema.
0
K
10
#22
daniMate
Estupendo. Está año me toca renovar al inquilino
Aunque nueva tarifa a mercado y luego un par de años sin subir la tarifa y me ahorro los impuestos.
Cuando entre el PP a ver si hace otra modificación y se lo vuelvo a subir
0
K
10
#51
llorencs
#36
No es la misma mierda ni por asomo.
0
K
10
#29
llorencs
*
Okupas no es lo mismo que ocupas.
#_9
0
K
10
#36
UsuarioXY
#29
no, uno es con K y otro con C, pero al final es la misma mierda.
0
K
7
#24
billybones
Mas palo y menos zanahoria
1
K
9
#43
Maki_Hirasawa
Con la tira de pasta que van a gastar en esto mejor nos iría si desintasen el dinero a hacer viviendas. Pero nada.. por activa o por pasiva los especuladores se lo siguen llevando crudo. Cojonudo.
0
K
9
#19
javiy
Hay que ver el real decreto, pero suena bien
0
K
9
#26
sospechable
Lamentablemente me imgino que muchos caseros cobrarán una parte oficial y otra en negro. Aplaudo que se intente paliar el problema de la vivienda, pero creo que la solución pasa por otro tipo de medidas.
1
K
9
#35
UsuarioXY
#26
yo no conozco a nadie que pague parte del alquiler en B.
1
K
22
#54
sospechable
#35
Y yo no conozco actualmente ningún aliciente para que los caseros se lo "soliciten" a los inquilinos. Pero esta medida sería un aliciente para ello.
0
K
6
#16
angar300
Yo lo haría mejor: alquiler a precio tasado en "zona protegida" (entre 500 y 1000 € según vivienda, y no mas). Y de ahí, un 20% para un fondo estatal de donde se pagarían destrozos, falta de pagos, juzgados, ... cualquier percance, como un seguro pero con la garantía del estado, que es quien debe promover el acceso a la vivienda. Y el que quiera especular con la vivienda, que se especifique una "zona libre" para ello.
0
K
7
#49
cKr1
Me parece más importante aún si es cierto eso de que va a ponerle freno a la conversión indiscriminada de un piso para alquilar por habitaciones. Eso sí que es una práctica de desalmados y de putos parásitos extractivos. Me toca de cerca por casos de conocidos y es increíble la pérdida de calidad de vida que te provoca el compartir piso con 4 personas con 30+ años, un mazazo en toda regla a tu ya pobre plan de futuro.
A ver la ley, tiene buena pinta, pero estamos hablando de que es el PSOE.
0
K
7
#45
Mk22
Ahora vamos a subvencionar al rentista. Hay que joderse.
0
K
7
#28
SmithW6079
Cualquier cosa menos crear vivienda al mismo ritmo que crece la demanda
0
K
7
#20
elmakina
*
El alquiler está disparado porque falta oferta y sobra inseguridad jurídica, no porque los caseros sean idiotas esperando una palmadita fiscal. Pretender que con una limosna la gente renuncie voluntariamente a subir precios en un mercado tensionado es de primero de propaganda. Además el coste lo asume el Estado (o sea todos) mientras el mercado sigue igual de roto, así que ni baja el alquiler ni se arregla nada, solo se compra un titular para que Pedro Sánchez pueda decir que ha hecho algo, ya que está totalmente aislado en el Congreso y no puede sacar adelante ninguna iniciativa importante.
A ver si aprendemos que los incentivos mal diseñados no solucionan problemas estructurales.
2
K
6
#25
egon_
#20
La iniciativa ya la sacó pero las comunidades del PP la torpedean día sí y día también.
0
K
7
#2
Ricochet
¿Y que hace con los inquiokupas?
De que te vale que te bonifiquen el 100% del IRPF, si luego no te pagan el alquiler.
20
K
-32
#4
elGude
#2
que porcentaje de inquiokupas hay? lo digo, porque la última noticia de alguien quejándose de eso, era porque acababa de comprar 40 pisos de golpe y que algunos tenían inquilinos al corriente de pago.
10
K
85
#7
oceanon3d
#2
Deja de ver a Ana Rosa ... por tu saludo camarada.
18
K
138
#10
Graffin
#2
Ya existen leyes para eso.
De nada.
8
K
63
#12
nemesisreptante
#2
¿qué pais a resuelto el problema de la vivienda poniendose duro con esos inquioukupas de los que hablas? porque paises con gobiernos conservadores tienes a patadas y no veo que ninguno lo solucione por ahi.
1
K
26
#13
yarkyark
*
#12
En Alemania, Francia y Bélgica, el fenómeno okupa se aborda con leyes más duras que en España, con desalojos rápidos, especialmente en Alemania (24h tras denuncia) y Francia (48h sin orden judicial), y Francia ha endurecido penas a 3 años cárcel y 45k€ multa; Bélgica, aunque no detallada, comparte la tendencia europea de endurecimiento, buscando frenar la ocupación ilegal con sanciones y procedimientos acelerados, a diferencia del proceso español, más lento, con multas y penas de prisión para los implicados.
desahuc1-cp23.wordpresstemporal.com/el-delito-de-okupacion-en-paises-e
cc
#2
7
K
47
#33
nemesisreptante
#13
y cuanto ha bajado eso los precios en esos tres países?
0
K
10
#41
DaniTC
#13
48h en España
2
K
26
#50
criptobug
#13
No sé tus fuentes, pero en Alemania no es así ni de lejos. Si dejas de pagar tienen que enviarte varios avisos oficialesantes de poderte rescindir el contrato. Y entonces una vez rescindido aplica el tiempo de preaviso definido en ese contrato. Es entonces cuando pueden pedir un deshaucio, que no es para nada rápido y puede tardar meses.
2
K
30
#56
yarkyark
#50
" avisos oficialesantes de poderte rescindir el contrato. "
Hablamos de ocupación no de impago de alquiler.
0
K
11
#66
sivious
#50
Es que los datos que ha dado son de Okupaciones ilegales recientes, nada de inquiokupas, que, me imagino, tendran una regulacion similar en Espa;a que en Alemania.
1
K
18
#52
JohnnyPergamino
#13
Vaya articulillo de mierda que pones. Primero, es de un despacjo de abogados. Segundo, los delitos que detalla en Alemania, Francia, etc. son de allanamiento de morada, exactamente igual que en España (es un delito de mera actividad, si entran en tu casa va la policía y detiene a quien ha entrado). No habla de delitos de allanamiento de otras residencias no habituales y habla de plazos sin citar las leyes procesales pertinentes. Vamos, que se inventa todo, por no hablar de que dice que en…
» ver todo el comentario
1
K
18
#57
yarkyark
#52
En todo momento se habla de ocupación no de impago. Y el articulo habla de eso.
0
K
11
#40
Rembrandt
*
Veamos : (
#_13
no le gusta que le saquen sus mentiras) .
#12
#2
Francia : (No es lo que dices)
lo de “48h sin orden judicial” es simplificación: existe una vía administrativa (prefecto) para viviendas ocupadas ilegalmente, y lo que es claro en la información oficial es que el prefecto debe decidir en 48 horas sobre la solicitud (no que “el desalojo ocurra en 48h sí o sí”).
Alemania (no es lo que dices):
No hay una regla general de “desalojo en 24h tras denuncia” como estándar
…
» ver todo el comentario
3
K
46
#31
KaborlllLLLONE
#2
Eso no existe. Sal te tu burbuja.
0
K
6
Ver toda la conversación (
74
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Próxima medida: ayudas para jóvenes. Los caseros vuelven a subir.
Siguiente: otra subvención a los caseros...
Esto lo pones en un guión y no se lo cree nadie.
Y seguramente sería mejor si fuera: bonificación del 100% para los caseros que bajen el alquiler un 10% (dado que hacienda se lleva un 20% de los alquileres, bonificado en un 50% si es un contrato de vivienda habitual)
Hace ya mucho tiempo que llegamos al punto de que la única salida posible es la construcción masiva de viviendas por parte del Estado.
Luego, si hay problema ya construiremos, qué te parece?
El Estado construyendo masivamente sí.
El problema lo tenemos desde hace décadas.
Si, el problema de la especulación lo tenemos desde hace décadas. Aunque con el turismo, ha empeorado en muchas zonas.
Si construyes y los compran especuladores....... has pensado en ello?
No es mejor cumplir la constitución y que la vivienda sea un derecho ... y no esté sujeto a especulación?
arreglaremoslo cavaremos de hundir nosotros" poco se puede hacer.
Hay que entender de competencias para tener juicio sobre soluciones.
Pues si suben el alquiler, se quedan sin la ayuda. Lo pone en el titular. Es que ya ni el titular leemos
A ver si un día conseguimos quitar la etiqueta de empresarios a las pymes o inventar una nueva para los ultra empresarios. Claramente no son el mismo agente económico
Mientras que el burgués (gran empresario) es un tipo para el cual su capital trabaja por él y extrae plusvalía sin necesidad de mover un dedo, el que tiene que arremangarse y currar (como el que tiene un taller o una pequeña empresa) es un pequeñoburgués.
Para Marx no es una cuestión moral, sino de interés de clase. El interés del burgués no es el interés de la clase trabajadora, y el pequeñoburgués está a caballo entre ambos: parte de su interés es el de la clase trabajadora (porque su capital no genera dinero solo y tiene que currar cada día) y parte de su interés es el del burgués (porque aspira a vivir
del cuentode su capital).
Los fondos buitre son los mas beneficiados con esta medida ...
Y eso son okupaciones no que el inquilino no pague. De todas formas el problema de una okupacion no es solo del propietario, sino también de los vecinos del inmueble que lo sufren: Trafico de drogas, pinchazos a la luz y el agua, ruidos, agresiones, etc... Porque por mucho que digan por meneame los okupas no son precisamente seres de luz.
¿Por qué crees que los propios vecinos muchas veces impiden la ocupación de un inmueble que no es suyo?
cc #1
Sobre a todos, a los que.
- Tienen la vivienda habitual pagada ...
- Medicamentos gratis.
- Transporte público gratuito.
- A los que cambian el voto por 10€ mas de pensión al mes.
- Con sus hijos/as emancipados, y algunos con nietos .
- Club de jubilados del barrio gratis.
- Con un buen fondo de ahorros, entre fondos de inversión y acciones.
- Con una pensión de +/- de 3.325€ (sumando el matrimonio de jubilados, ella y el) ... y no cuento… » ver todo el comentario
Aproximadamente un mes después de la presentación, el juzgado emite el decreto de admisión de la demanda. Si el demandante solicita la entrega inmediata de la posesión, el decreto requerirá a los ocupantes que, en un plazo de 5 días desde la notificación, presenten un título que justifique su derecho a ocupar la vivienda
Si en el plazo de 5 días los ocupantes no presentan ningún título válido, el juzgado emite
… » ver todo el comentario
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2024/12/30/825725-el-nuev
Tú no llamas para decir que tienes ocupas, tú avisas a la policía ya que están robando en tu casa y no te atreves a entrar. Y los tratarán como ladrones pillados in fraganti, antes de 12 horas están detenidos.
Hace poco se publicó una noticia por aquí de una empleada de limpieza que se dio cuenta y provocó la detención casi inmediata de dos personas.
Lo que pasa es que si se cuenta esto bien ya no se pueden vender millones de mierda alarmas de seguritas mierdect a 60€ el mes.
Aunque nueva tarifa a mercado y luego un par de años sin subir la tarifa y me ahorro los impuestos.
Cuando entre el PP a ver si hace otra modificación y se lo vuelvo a subir
#_9
A ver la ley, tiene buena pinta, pero estamos hablando de que es el PSOE.
A ver si aprendemos que los incentivos mal diseñados no solucionan problemas estructurales.
De que te vale que te bonifiquen el 100% del IRPF, si luego no te pagan el alquiler.
De nada.
desahuc1-cp23.wordpresstemporal.com/el-delito-de-okupacion-en-paises-e
cc #2
Hablamos de ocupación no de impago de alquiler.
Francia : (No es lo que dices)
lo de “48h sin orden judicial” es simplificación: existe una vía administrativa (prefecto) para viviendas ocupadas ilegalmente, y lo que es claro en la información oficial es que el prefecto debe decidir en 48 horas sobre la solicitud (no que “el desalojo ocurra en 48h sí o sí”).
Alemania (no es lo que dices):
No hay una regla general de “desalojo en 24h tras denuncia” como estándar
… » ver todo el comentario