El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"

"Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado hoy a un hombre inocente y esto tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia", sostiene el presidente de la UPF. El fiscal ahonda en que la sentencia es un cuestionamiento a la "labor de todos los fiscales y de profesionales de la comunicación", porque "el mensaje que se lanza hoy, sin motivación, es que informar con veracidad, desmentir un bulo y defender la verdad institucional puede convertirse en un riesgo penal". Por tanto, según el presidente de la UPF "no ...
Si no lo tumba el Constitucional, lo hará la Justicia de la UE, pero para entonces será tarde y el daño ya estará hecho.
Que ahora me venga la izquierda que no se puede culpar sin pruebas habiendo sentencias culpatorias con la ley de vio gen, es decir en base a declaraciónes e indicios...
¿Ahora no vale no?
En este caso es totalmente imposible que la víctima sepa con seguridad quién ha filtrado los datos. Así que el relato de el Primer Damo no tiene valor alguno.
Patetico y lamentable el intento de argumentario que os han distribuido en el grupito de Telegram.
A mí nadie me da consignas políticas ni de ningún otro tipo, y menos aún por Telegram, que sólo lo tengo instalado por si se cae WA.
Por otro lado, estábamos hablando de condenar sin pruebas, no de otra cosa, pero como sabes que en España se está condenando sin pruebas sino por otros motivos (y VUELVO A REPETIR que no estoy diciendo que no se les deba condenar, sólo estoy describiendo en base a qué) así que decir que esto es nuevo en España es simplemente mentir.
Tú sí que no tienes vergüenza al cambiar la discusión cuando sabes que no tienes razón y empiezas a tratar de insultar veladamente. Nada que no hayamos visto antes en ti.
El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está. Sin pruebas ningunas), admiten la denuncia y sale sentenciado.
Pero sale el juicio, antes y más pronto que el delito en cuestión considerado (El del compañero de Ayuso)
Claramente se nota el montaje. Le da un correo al Fiscal General, se pasa por la Cadena Ser. El compañero dice que ha sido el Fiscal (sin pruebas), admiten la denuncia y sale sentenciado.
Que ponga alguien (normal) una denuncia a un Fiscal General porque cree (sin prueba) algo. Es imposible sin tener enchufes (es lo que se dice, creo).
que entre el indicio y lo que se trate de deducir haya una enlace preciso, concreto y directo
El testimonio como prueba de cargo es una prueba y se lleva aplicando desde antes de este siglo.
Y se puede encontrar en otros ámbitos como en el de abusos a menores, ámbitos laborales...
Y ya está, no hace falta decir nada más.
Mira, independientemente de a quién se ha juzgado, a ti como mínimo, como persona cuerda, no te parece sospechoso, ya no digo culpable, sospechoso, que el susodicho el día de la imputación borrara a diestro y siniestro correos y whatsapps?
Es que si estuviéramos hablando de alguien del PP, madre mia, la que le estaríais dando.
Hay que mirar más el qué que el quién amigo Stuart
Qué duro va a ser esto... Jajajaja.
De que cojones estas hablando?
Cómo estamos...
A mi me parece que no se hace bien ya que esta sobradamente demostrando que los recuerdos no son fiables y que hay una minoría de gente que miente muy bien, pero es lo que se hace y se aplica a más delitos además de la violencia contra las mujeres.
Casi excepcionalmente en otros casos
Y los hechos te desmienten:
- No hay evidencia sólida (a escala agregada) de que en España «se haya condenado durante años a hombres sin pruebas» como regla general.
- Sí existe jurisprudencia que admite la declaración de la víctima como prueba suficiente en ciertos casos y sí hubo y hay errores judiciales aislados (como en cualquier sistema), pero eso no convierte la situación en una… » ver todo el comentario
Te lo vas a comer tú cuando se pongan las cosas en su sitio.
#7 Tú sí que no tienes ni idea. Escucha a los que saben, como exmagistrados del Supremo. Y deja de hacer el ridículo con tus troleos burdos.
De hecho esta es la sala q 'cpntrolaremos la sala desde detras"?
Como bien te explican #24 y #120, no tienes ni idea
Estás en un foro con gente que hay estudiado en las mejores universidades, que ha estudiado derecho y carreras difíciles y con doctorados, los magistrados del supremo tienen que aprender de ciertas cosas de los comentarios aquí expuestos. Ellos se equivocan también. No son perfectos.
Además estoy seguro de que se han leído la sentencia porque hay vías anexas para leérselas. Estás haciendo de menos a la inteligencia de los meneantes.
Estoy ha sido una operación del PP, como bien han explicado Ekaizer, ElPlural, el ministro de Justicia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay ningún motivo para creer lo contrario.
Asi se libran de acusar a todos los periodistas de perjurio y q escale mas....
Es una verguenza todo.....
Las pruebas si eso para otro día y tal ..
El simple hecho de q los puestos por una parte voten una cosa y los puestos por la otra voten otra y fuera algo q ya se esperaba q pasara ya deja claro que no hay justicia.
Urge cambier como se eligen los jueces del Supremo. El cargo debiera ser por sorteo entre la gente cualificada y temporal.
De momento te estás comiendo un montón de negativos, y que el enlace haya llegado a portada.
Disfruta del fin de semana.
El tribunal supremo en su sentencia lo que afirma es que el derecho a la protección de información privada a sido compartida y publicada por el fiscal.
No hay derecho que se haya visto afectado del fiscal pero si de la revelación de secretos realizada.
Esperemos la redacción, está el nivel bajito, bajito...
Un dato filtrado puede ser falso, manipulado, etc. En cuanto la institución oficial ratifica que el dato es correcto, revela secretos.
La fiscalía no debe entrar en esos juegos, porque para los periodistas seria tan facil como publicar informaciones falsas todo el rato, y esperar a que la institución saque una nota con la "verdad", y sería una filtración constante de datos de investigaciones en curso.
Igual me he perdido. Entiendo, o creo haber entendido que se le condena por haber indicios de que fue él el que lo filtró a la prensa, y no simplemente por confirmar los rumores con la nota de prensa posterior a las filtraciones.
Cuando la publiquen se podrá analizar que han valorado y que no, se especula con que se han meado en el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes
Respecto a la sentencia de este caso, no he seguido el tema porque, sinceramente me importa un bledo, pero tampoco he oído que se haya forzado a los periodistas a revelar sus fuentes. ¿Dónde has visto eso? Porque eso sí que sería realmente grave y a mi parecer motivo para un recurso ante el Constitucional.
La palabra «inflingir» no está en el Diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada:
infringir (infringir)
La culta latiniparla...
Efectivamente.
Nuestros queridos amigos conservadores en un ejercido de elevar la ideología por encima de todo no se han dado cuenta de los que ha pasado.
Unos funcionarios con toga, a los que no hemos votado, nos han dicho a las claras que en este pais mandan ellos y pueden hacer lo que les de la gana ... que el ir a votar, y casi el congreso, solo es una apariencia.
Y aplauden hasta con la orejas en vez de tener el miedo lógico que
… » ver todo el comentario
Que los altos tribunales están altamente politizados creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero mientras los que dicen querer acabar con esa politización sigan empecinados en tomar partido en la politización no vamos a avanzar.
Quiero decir, si te quejas de la politización de la justicia para a continuación apoyar a muerte a los progresistas, porque son los buenos y los que de verdad saben… » ver todo el comentario
Ojala recurran, pero me inclino por que no lo van a hacer, van a soltar pestes del mismo órgano que renovó el psoe hace poco mas de un años tras el bloqueo del pp. renovación por la cual se vanagloriaron, por cierto..
Me encanta que seas así de positivo, de verdad.
Están prevaricando, y parece que impunemente.
Intenta un troleo mejor la próxima vez.
Los que no vieron que la foto de Colón marcó un desafío sin precedentes, reviviendo en las calles el enfrentamiento entre las dos Españas, ¡ahora se exclaman!
Hace tiempo que quien puede, hace...
Si, lo siento, se puede culpar sin pruebas ya que hay tanto indicios de lo que ha pasado que solo la lógica permite entender que por las declaraciones los sucesos lógicos han sido los expuestos por el Tribunal.
Marchena que es un jurista excepcional no va a dejar ni un cabo suelto en la sentencia y menos encausando al fiscal general.
Pues ya estaría, el psoe esta influenciando en la justicia de su país, mintiendo a los españoles a la cara con protocolos de borrado de moviles inexistente.
¿De quien depende la fiscalia? Pedro Sánchez dixit.
Qué razón tenía HB cuando dijo que España es irreformable.
En España el poder judicial es una farsa, y ahora pareve que el PSOE se ha dado cuenta, después de años riéndoles las gracias. Que se jodan.
HB tenía razón.
Es un puto chiste.
Y nunca mató, secuestró, ni extorsionó.
Sí que sufrieron sus cargos y militantes asesinatos, secuestros, robos y extorsiones. El primer concejal asesinado en supuesta democracia, Tomas Alba, de HB. Gurutze Iantzi, asesinada por la GC, concejal de Usurbil. Muguruza, asesinado a tiros en frente del Congreso. Brouard, asesinado en su consulta médica de pediatría.
Cientos de millones de pesetas robados a los militantes y afiliados, cientos de locales e inmuebles expoliados.
Pero eso te parece bien.
El suelo ético ese raro, que depende quien esté pisando cambia.
No tenian razon en q matar esta mal, pero bueno; el franquismo mato mucho mas y hay partidos politicos defendiendolo hoy en dia en el parlamento, asi q parece un tema debatible para algunos....
Aunque mañana saliera el que filtro todo a la prensa y confesara se iba a librar el fiscal general.
Marchena demostró un respeto enorme a las instituciones, el que no muestra aquí ya nadie, como los que critican sentencias sin haberlas leído.
Todo un partido de futbol de un lado contra otro, en vez de argumentar.
Y que va a hacer Marchena cuando le mostraban como la pieza sobre la que pivotaba el plan del PP de control del cgpj y de la sala segunda??
No estaríamos criticando sin leer sentencias si para empezar la sala segunda no hubiera ayer, 20N, publicado el fallo sin publicar la sentencia con toda la intención del mundo de provocar días y días de debates polarizados, algo que el TC hace también y se critica igual.
Y déjate de conspiraciones de papel de aluminio, que solo reafirmas lo que he dicho ya. Los jueces no tienen pensamiento de niñato y se la suda todas las conspiraciones.
Ya se encargó España de ilegalizar HB y robar cientos de millones de pesetas a sus militantes y afiliados.
Cuando salio el escandalo de q Idigoras cobraba pension de España mi padre viendolo por la tele, mi padre, de Cuenca, levanto la vista, me miro y dijo:
"Si ha pagado sus impuestos tiene derecho a pension". Y siguio comiendo ignorando la tonteria:
La pago con sus impuestos, asi q la recibe. Asi como pago el sueldo de los GC q le detuvieron y estos no renunciaron a esa parte de su sueldo (la q pagaba la gente q votaba HB)
Si no quieren q alguien reciba una pension q no le obliguen a pagarla.
Esto esta al nivel de comunistaconiphone
Cómo estará de mal la caverna para que este sea el argumentario.
Lo que el usuario está referenciando es el concepto de prueba indiciaria, ampliamente utilizado en procesos judiciales en todo el mundo.
Criticar que existe y es válido solo demostraría ignorancia.
Si la policía entra en un registro en una casa y encuentra, que se yo, basculas de precisión, mucho dinero en metálico, bolsitas de plástico individuales...eso no prueba persé que sea un narcopiso, pero tiene los indicios suficientes como para llevarlos palante
Apoyando a los suyos hasta las puertas del juzgado a pesar de las evidencias.
El PSOE sabe que un FGE fulminado es un Gobierno y legislatura fulminada.
Lo sorprendente es el ataque desde diversos flancos (medios afines, Gobierno, partidos minoristas de izquierda) que se ha desatado con el fallo.
Faltará la sentencia pero lo que no falta es el miedo de la pseudo-izquierda… » ver todo el comentario
O el que condeno a Dolors Bassa como consejera de educación, cuando era consejera de trabajo, por abrir los colegios el 1-O que dependían de otra persona.
Y del 18/98
E incluso cuando se cargaron a Garzon por investigar el franquismo....
...
Es simplemente una manera de tratar de ganar el debate por la vía rápida. Perdón, mejor dicho es una manera de creer que has ganado el debate por la vía rápida, aunque no hayas convencido a nadie en absoluto salvo a ti mismo y como mucho el que ya piensa como tú.
Cuando condenan por viogen en base a indicios y declaraciones, no se os oye llorar tanto.
¿Qué os pasa por la cabeza para comparar una cosa con otra? ¿O es que también os tenéis que hacer las víctimas con este caso?
Si no te das cuenta de que es lo mismo es que tienes un problema.
Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno
Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez
El pueda hacer, que haga
Los jueces forman parte del sistema facha que todo lo controla.
¿ Se puede ser otra cosa que pesimista ?
Podria ser al contrario (no pasaria nada pq son minoria los progees ahi) pero queda clarinete q se ha hecho una operacion politica.
Esto es una barbaridad...
Es todo una maniobra de la extrema derecha! Despertad!
Y los indicios son una excusa pq no han buscado indicios en NADIE de esos 100, solo en el FGE. Q borro el telefono? Perfecto: los otro 100 que hicieron? Cuantos lo borraron? Sabemos algo del resto de los q pudieron filtrarlo? No. Solo de este. Es por eso q los indicios no me dicen nada.
Lo de borrar, de hecho, me parece un descojone:
Para que pidio el… » ver todo el comentario
Es un no parar en todos los medios del régimen. Bluesky, este y los demás
La Transición. El TOP fue disuelto… » ver todo el comentario
M A F I A !!!!!
Es como si Ortiz y todos confiabamos que estabamos saliendo del franquismo, pero la sentencia deja a la vista que NO, seguimos en el franquismo
El mundo al revés
Si, es horrible que se condene a alguien sin pruebas.
También es malo que sea habitual que ciertos delitos de ciertas personas se "resuelvan" a puerta cerrada, confidencialmente y sin las garantías de imparcialidad. Espero que el próximo fiscal se lo piense dos veces antes de aceptar un trato con la pareja de quién sea.