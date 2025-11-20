edición general
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"

"Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado hoy a un hombre inocente y esto tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia", sostiene el presidente de la UPF. El fiscal ahonda en que la sentencia es un cuestionamiento a la "labor de todos los fiscales y de profesionales de la comunicación", porque "el mensaje que se lanza hoy, sin motivación, es que informar con veracidad, desmentir un bulo y defender la verdad institucional puede convertirse en un riesgo penal". Por tanto, según el presidente de la UPF "no ...

| etiquetas: fiscal , tribunal supremo , ortiz , lawfare , periodismo
#1 Si este atropello no lo tumba cautelarmente, de forma muy rápida el Tribunal Constitucional, el problema será gordo.
Si no lo tumba el Constitucional, lo hará la Justicia de la UE, pero para entonces será tarde y el daño ya estará hecho.
Beltenebros #1 Beltenebros
Si este atropello no lo tumba cautelarmente, de forma muy rápida el Tribunal Constitucional, el problema será gordo.
Si no lo tumba el Constitucional, lo hará la Justicia de la UE, pero para entonces será tarde y el daño ya estará hecho.
#4 Katos
#4 Katos *
#1 lo siento pero esta te la vas a comer con patatas, es culpable y ha quedado demostrado en el juicio.

Que ahora me venga la izquierda que no se puede culpar sin pruebas habiendo sentencias culpatorias con la ley de vio gen, es decir en base a declaraciónes e indicios...

¿Ahora no vale no?
#6 Tensk
#6 Tensk
#4 Llevan años condenando a hombres sin pruebas, sólo con el relato de alguien más (que no estoy diciendo que no deban ser condenados, estoy indicando en base a qué) y ahora, sin tener el texto de la sentencia, dicen que es un escándalo.
30 K 60
StuartMcNight #11 StuartMcNight *
#4 #6 No tenéis vergüenza. El relato de la víctima de una agresion sabe perfectamente quién es su agresor. Especialmente si es su pareja.

En este caso es totalmente imposible que la víctima sepa con seguridad quién ha filtrado los datos. Así que el relato de el Primer Damo no tiene valor alguno.

Patetico y lamentable el intento de argumentario que os han distribuido en el grupito de Telegram.
#14 Tensk
#14 Tensk
#11 Piensa el ladrón...

A mí nadie me da consignas políticas ni de ningún otro tipo, y menos aún por Telegram, que sólo lo tengo instalado por si se cae WA.

Por otro lado, estábamos hablando de condenar sin pruebas, no de otra cosa, pero como sabes que en España se está condenando sin pruebas sino por otros motivos (y VUELVO A REPETIR que no estoy diciendo que no se les deba condenar, sólo estoy describiendo en base a qué) así que decir que esto es nuevo en España es simplemente mentir.

Tú sí que no tienes vergüenza al cambiar la discusión cuando sabes que no tienes razón y empiezas a tratar de insultar veladamente. Nada que no hayamos visto antes en ti.
16 K 48
#112 vGeeSiz
#14 modus operandi progre
#82 jmav
#82 jmav *
#11 Exactamente.

El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está. Sin pruebas ningunas), admiten la denuncia y sale sentenciado.

Pero sale el juicio, antes y más pronto que el delito en cuestión considerado (El del compañero de Ayuso)

Claramente se nota el montaje. Le da un correo al Fiscal General, se pasa por la Cadena Ser. El compañero dice que ha sido el Fiscal (sin pruebas), admiten la denuncia y sale sentenciado.

Que ponga alguien (normal) una denuncia a un Fiscal General porque cree (sin prueba) algo. Es imposible sin tener enchufes (es lo que se dice, creo).
0 K 6
Barney_77 #92 Barney_77
#82 Sabes lo que son los indicios circunstaciales? #5 Solo tu podias mentar a los que mataban a bocajarro para intentar llevar la razon
#95 jmav
#95 jmav
#92 Es decir no hay pruebas.
2 K 16
NATOstrófico #101 NATOstrófico
#92 Ese BULO de los indicios circunstanciales tampoco cuela, pues los requisitos de la prueba indiciaria y para poder “condenar por ellos “ son que existan una pluralidad de indicios demostrados mediante prueba directa, y
que entre el indicio y lo que se trate de deducir haya una enlace preciso, concreto y directo
3 K 37
Igoroink #91 Igoroink
#11 Pero no entres en su juego hombre.

El testimonio como prueba de cargo es una prueba y se lleva aplicando desde antes de este siglo.

Y se puede encontrar en otros ámbitos como en el de abusos a menores, ámbitos laborales...

Y ya está, no hace falta decir nada más.
2 K 27
#108 vGeeSiz *
#11 Stuart, no llores tan fuerte hombre.

Mira, independientemente de a quién se ha juzgado, a ti como mínimo, como persona cuerda, no te parece sospechoso, ya no digo culpable, sospechoso, que el susodicho el día de la imputación borrara a diestro y siniestro correos y whatsapps?

Es que si estuviéramos hablando de alguien del PP, madre mia, la que le estaríais dando.

Hay que mirar más el qué que el quién amigo Stuart
0 K 10
Maelstrom #193 Maelstrom
#11 Joder pues en el juicio varios periodistas y subordinados testificaron contra Ortiz. Una hasta declaró que fue el misma fiscal quien le redactó la nota.

Qué duro va a ser esto... Jajajaja.
0 K 9
Andreham #43 Andreham
#4 #6 Hoy habéis "ganado" (en verdad perdéis, y muy fuerte); pero recordad que los precedentes se aplican a todos.
5 K 41
#50 Y_digo_yo
#43 eso es lo terrible, pero este caso no es ningún precedente. Hace mucho que hay casos donde se condena sin pruebas... El de Dolores Vázquez es de los más sangrantes. Ajusticiamiento en vez de Justicia.
#53 Tensk
#53 Tensk
#43 Yo no he ganado ni perdido nada.
1 K 20
Jack29 #79 Jack29
#6 Años condenando a hombres sin pruebas? de que hablas? que nazi te ha metido en tu cabeza fragil esas ideas? una mezcla de roma galalrdo, intelectual, iker jimenez...?
De que cojones estas hablando?
3 K 7
#87 uruK
#4 #6 No es por nada, pero la ley de violencia de género se aprobó por unanimidad, incluyendo el voto del PP, no entiendo que formuleis esto como una especie de, "te lo tienes merecido por ser de un gobierno de izquierdas que aprobó la ley de violencia de género"
#93 Tensk
#93 Tensk
#87 Estooo, ¿en qué parte de mi comentario al que respondes estoy diciendo nada al respecto que si de izquierdas, derechas o mediopensionista?

Cómo estamos...
1 K 20
Pablosky #99 Pablosky
#87 pero es que ni eso es relevante, se lleva admitiendo el testimonio como prueba desde hace casi 3 décadas.

A mi me parece que no se hace bien ya que esta sobradamente demostrando que los recuerdos no son fiables y que hay una minoría de gente que miente muy bien, pero es lo que se hace y se aplica a más delitos además de la violencia contra las mujeres.
1 K 17
#123 Empakus
#99 mayoritariamente en los casos de viogen...
Casi excepcionalmente en otros casos
1 K 3
#194 uruK
#99 solo digo que no tiene sentido decir "pues que se joda porque es del PSOE y aprobaron la ley de violencia de género", por lo demás concuerdo contigo.
0 K 7
#115 Fry
#6 El testimonio de una víctima es una prueba más si cumple ciertas condiciones.
1 K 19
Marco_Pagot #154 Marco_Pagot
#6 #6 un “yo no soy pero…” de manual.

Y los hechos te desmienten:

revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/10707/14988

- No hay evidencia sólida (a escala agregada) de que en España «se haya condenado durante años a hombres sin pruebas» como regla general.

- Sí existe jurisprudencia que admite la declaración de la víctima como prueba suficiente en ciertos casos y sí hubo y hay errores judiciales aislados (como en cualquier sistema), pero eso no convierte la situación en una…   » ver todo el comentario
0 K 11
camvalf #13 camvalf
#4 Dime en que momento de lo que ha sido publico del juicio se demostró que había sido él, es mas hasta al UCO declaro que no habían seguido mas pistas a pesar de las muchas que han existido en contra.
#126 Empakus
#126 Empakus
#13 no habían pistas porque el FG borró su móvil... Nada sospechoso...
0 K 10
Beltenebros #24 Beltenebros
#4
Te lo vas a comer tú cuando se pongan las cosas en su sitio.
#7 Tú sí que no tienes ni idea. Escucha a los que saben, como exmagistrados del Supremo. Y deja de hacer el ridículo con tus troleos burdos.
#63 flaquero
#63 flaquero
#24 solo saben los ex, mientras lo son no saben :hug:
2 K 22
ostiayajoder #137 ostiayajoder *
#63 los q son tienen intereses.

De hecho esta es la sala q 'cpntrolaremos la sala desde detras"?  media
3 K 37
cvssvccvs #189 cvssvccvs
#7

Como bien te explican #24 y #120, no tienes ni idea

Estás en un foro con gente que hay estudiado en las mejores universidades, que ha estudiado derecho y carreras difíciles y con doctorados, los magistrados del supremo tienen que aprender de ciertas cosas de los comentarios aquí expuestos. Ellos se equivocan también. No son perfectos.

Además estoy seguro de que se han leído la sentencia porque hay vías anexas para leérselas. Estás haciendo de menos a la inteligencia de los meneantes.

Estoy ha sido una operación del PP, como bien han explicado Ekaizer, ElPlural, el ministro de Justicia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay ningún motivo para creer lo contrario.
0 K 9
#27 concentrado
#4 Si es culpable significa que varios periodistas hicieron falso testimonio en el juicio. Eso es un delito. Supongo que alguien tendrá que denunciar eso, ¿o mejor no escarbar por si acaso?
6 K 64
ostiayajoder #141 ostiayajoder
#27 No, creo q dice q habia mas filtradores oero q el FGE tambien lo fue porque patatas.

Asi se libran de acusar a todos los periodistas de perjurio y q escale mas....

Es una verguenza todo.....
0 K 7
sotillo #42 sotillo
#4 Seguro, ya lleva unas cuantas sentencias el Supremo que han sido tumbadas
1 K 17
#46 Y_digo_yo
#4 ¿demostrado? Matemáticamente, no.
0 K 10
#47 fuemsa2004
#4 demostrado en el juico?, como?, han condenado con indicios teniendo pruebas testificales que desmienten los indicios..... y eso es lo que va tumbar esta sentencia del ts.
5 K 50
#52 fernando_sierra *
#4 es culpable y ha quedado demostrado en el juicio

Las pruebas si eso para otro día y tal ..
5 K 50
#57 flaquero
#4 cuando el mismo juez imputa al PP por la Gürtel todo bien, cuando es al PSOE a los voceros como #0 no les gusta
2 K 34
#66 cpps
#4 quien pueda hacer... que haga.
0 K 6
valandildeandunie #67 valandildeandunie
#4 Lo que te vas a comer con patatas y con bien de bilis es el rabo de Sánchez hasta 2031 como mínimo
0 K 7
#68 JanSolo
#4 Este juicio no ha demostrado la culpabilidad del fiscal general. Ha demostrado que la justicia está peor que el legislativo y el ejecutivo por cuanto no hay control democrático sobre el.
1 K 19
ostiayajoder #146 ostiayajoder
#68 claramente.

El simple hecho de q los puestos por una parte voten una cosa y los puestos por la otra voten otra y fuera algo q ya se esperaba q pasara ya deja claro que no hay justicia.

Urge cambier como se eligen los jueces del Supremo. El cargo debiera ser por sorteo entre la gente cualificada y temporal.
0 K 7
Beltenebros #168 Beltenebros
#4
De momento te estás comiendo un montón de negativos, y que el enlace haya llegado a portada.
Disfruta del fin de semana.
0 K 20
#7 Katos
#1 es que encima no teneis ni idea. El tribunal constitucional no puede revocar un juicio del tribunal supremo. En todo caso dejarlo sin efecto en el caso de que haya algún derecho que se haya inflingido. Pero es que lo que ha pasado es justo lo contrario.
El tribunal supremo en su sentencia lo que afirma es que el derecho a la protección de información privada a sido compartida y publicada por el fiscal.

No hay derecho que se haya visto afectado del fiscal pero si de la revelación de secretos realizada.
#7 Katos
Billol25 #32 Billol25
#7 No hay secreto porque la filtración de esos datos es previa, y de autor desconocido, porque la policía no lo determina, como aseguran los periodistas, protegidos como están para no revelar sus fuentes.
Esperemos la redacción, está el nivel bajito, bajito...
14 K 100
nemeame #54 nemeame
#32 Aunque hubiese otras filtraciones eso no le da derecho a la fiscalía a filtrar correos privados, sea para desmentir lo que le venga en gana o porque le sale de la punta del nabo, es ilegal y bien juzgado está, sea del partido que sea
11 K 107
pedrario #59 pedrario
#32 Que se filtre una analítica tuya no da pábulo a tu médico a hablar sobre ella.

Un dato filtrado puede ser falso, manipulado, etc. En cuanto la institución oficial ratifica que el dato es correcto, revela secretos.

La fiscalía no debe entrar en esos juegos, porque para los periodistas seria tan facil como publicar informaciones falsas todo el rato, y esperar a que la institución saque una nota con la "verdad", y sería una filtración constante de datos de investigaciones en curso.
7 K 75
Battlestar #175 Battlestar *
#59 El argumento que usas me parece razonable, pero la verdad yo todavía no tengo claro si se le condena por eso que dices, por la "confirmación" de lo que venia siendo un rumor o si por supuestamente hacer la filtración inicial.

Igual me he perdido. Entiendo, o creo haber entendido que se le condena por haber indicios de que fue él el que lo filtró a la prensa, y no simplemente por confirmar los rumores con la nota de prensa posterior a las filtraciones.
0 K 10
Eibi6 #48 Eibi6
#7 el Supremo no ha dicho nada en su sentencia, por qué esa sentencia aún no existe{roll} solo han publicado el sentido de la misma

Cuando la publiquen se podrá analizar que han valorado y que no, se especula con que se han meado en el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes
3 K 38
#171 caciro
#48 Aunque el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes está recogido en la Constitución, no se ha desarrollado por ley por lo que queda a interpretación de los jueces, así que es un tema peliagudo. En julio de este año el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para desarrollar y proteger ese derecho. Leyéndola por encima no me hace mucha gracia su redacción, ya veremos cómo acaba saliendo de las Cortes.

Respecto a la sentencia de este caso, no he seguido el tema porque, sinceramente me importa un bledo, pero tampoco he oído que se haya forzado a los periodistas a revelar sus fuentes. ¿Dónde has visto eso? Porque eso sí que sería realmente grave y a mi parecer motivo para un recurso ante el Constitucional.
0 K 6
cdya #78 cdya
#7 Pero si no está la sentencia, ¿Qué dices? Solo ha dado el fallo, la sentencia es lo que será divertido, porque no saben como montarla no les cuadra nada.
3 K 35
Kamillerix #85 Kamillerix
#7 Vaya, "...derecho que se haya inflingido".

La palabra «inflingir» no está en el Diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada:
infringir (infringir)

dle.rae.es/infringir?m=form

La culta latiniparla... :troll:

Kamillerix #85 Kamillerix
0 K 10
#120 Lugolo
#7 creo que estás equivocado, se han vulnerado varios derechos constitucionales del FGE durante la instrucción, y ha quedado acreditado durante el juicio oral. Otra cosa es que el Supremo lo omita por prevaricación. El Constitucional y Estrasburgo lo confirmarán, pero como con Garzón será dentro de años y ya no habrá solución. Lo que me alucina es que se demuestre que el Supremo “se equivoca” muchas veces, es corregido, y aun así los pseudo-prevaricadores se van de rositas. Es como que se…   » ver todo el comentario
3 K 31
#133 adolor
#7 pero ya se sabe sentencia?
0 K 6
Nachodemieres #192 Nachodemieres
#7 Falso, el Tribunal va a condenar al Fiscal por los datos contenidos en la nota informativa sobre la que ya se habían manifestado otros magistrados del Supremo diciendo que no había ninguna irregularidad y contradiciendo la propia doctrina jurisprudencial del Supremo. Se ha cambiado sobre la marcha el objeto del juicio y por tanto se ha quebrado el derecho fundamental a saber claramente de que te tienes que defender en el procedimiento además de la quiebra de derechos fundamentales sobre la privacidad en registros sin límites que luego no han servido para nada porque la condena se basará en la nota informativa primigenia. Así que claro que el TC se podrá pronunciar y anular la sentencia del Tribunal Supremo.
0 K 7
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#1 El problema lo tenemos la justicia y con tanto malnacido que lo celebra.
17 K 183
Beltenebros #21 Beltenebros
#18
Efectivamente.
5 K 62
oceanon3d #84 oceanon3d *
#18 Luego hablan enfadados de que presumimos de superioridad moral.

Nuestros queridos amigos conservadores en un ejercido de elevar la ideología por encima de todo no se han dado cuenta de los que ha pasado.

Unos funcionarios con toga, a los que no hemos votado, nos han dicho a las claras que en este pais mandan ellos y pueden hacer lo que les de la gana ... que el ir a votar, y casi el congreso, solo es una apariencia.

Y aplauden hasta con la orejas en vez de tener el miedo lógico que

…   » ver todo el comentario
5 K 53
Battlestar #179 Battlestar
#18 Y que salga El presidente de la Unión Progresista a criticarlo no ayuda.
Que los altos tribunales están altamente politizados creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero mientras los que dicen querer acabar con esa politización sigan empecinados en tomar partido en la politización no vamos a avanzar.

Quiero decir, si te quejas de la politización de la justicia para a continuación apoyar a muerte a los progresistas, porque son los buenos y los que de verdad saben…   » ver todo el comentario
1 K 19
Escafurciao #31 Escafurciao
#1 y si lo tumba también, la justicia y la separación de poderes en España es un cachondeo.
1 K 20
Mauro_Nacho #37 Mauro_Nacho
#1 Sería deseable que el Tribunal Constitucional lo tumbara, pero es difícil saber si hay motivo para llevarlo al Constitucional, cuando aún no se ha hecho público el razonamiento de la sentencia, pero como dices el daño es tremendo, que es realmente lo que se pretende, deja a las instituciones del estado y a la justicia muy tocadas, han llevado la polarización política al extremo. Afortunadamente no estamos en una guerra civil, pero ha sido una manera de hacer honor a Franco el día del 50 aniversario de su muerte. Todo muy triste. La justicia está muy corrupta.
3 K 29
#106 vGeeSiz
#37 deseable porque te gusta que los criminales se vayan impunes?
2 K 18
este_no_es_eltraba #40 este_no_es_eltraba
#1 mira, yo creo que ni van recurrir. se exponen a cárcel.

Ojala recurran, pero me inclino por que no lo van a hacer, van a soltar pestes del mismo órgano que renovó el psoe hace poco mas de un años tras el bloqueo del pp. renovación por la cual se vanagloriaron, por cierto..
1 K 15
cdya #72 cdya
#1 Pero si ahora viene lo divertido, que han dado el fallo, pero no saben como montar la sentencia, porque no les cuadra nada.
0 K 10
Beltenebros #166 Beltenebros
#72
Me encanta que seas así de positivo, de verdad.
0 K 20
#74 cybermouse
#1 de eso creo que se trata
0 K 8
#75 soberao
#1 Aunque lo tumben en Europa estos jueces seguirán en su puesto sin que le abran expediente o sanción. El daño está en que ser "malo" sale gratis.
1 K 23
Beltenebros #165 Beltenebros
#75
Están prevaricando, y parece que impunemente.
0 K 20
#89 flaquero
#1 hay que hacer lo que tú digas porque si no, se va todo a la mierda, sálvanos!
1 K 19
Beltenebros #164 Beltenebros
#89
Intenta un troleo mejor la próxima vez.
0 K 20
GEP_Gun #114 GEP_Gun
#1 la unica vez que los jueces actuaron rapidamente fue cuando primero se dicto en contra de las clausulas suelo pero se retractaron para evitar "daños mayores" en el sector bancario. dudo que vayan a actuar en este caso, como en muchos otros, para dinamitar su autoimpuesta presuncion de veracidad. de todas formas, es un secreto a voces que la confianza en la justicia esta minada que solo esta sujeta a la imposicion de y a la ciudadania del sistema legal.
0 K 8
asola33 #117 asola33
#1 Es la venganza de Marchena y compañía por la colaboración del FGE a la aplicación de la ley de amnistía a los indepes.
0 K 12
Abdo_Collo #172 Abdo_Collo
#1 ¿Dónde están ahora los que miraron para otro lado el 1-O, en 2017? El supremo está plagado de jueces premiados por su obediencia a los poderes fácticos.

Los que no vieron que la foto de Colón marcó un desafío sin precedentes, reviviendo en las calles el enfrentamiento entre las dos Españas, ¡ahora se exclaman!

Hace tiempo que quien puede, hace...
0 K 7
#2 Katos
La fiscalia esta criticando al Tribunal supremo de este País que es uno de los pilares del estado democrático?.

Si, lo siento, se puede culpar sin pruebas ya que hay tanto indicios de lo que ha pasado que solo la lógica permite entender que por las declaraciones los sucesos lógicos han sido los expuestos por el Tribunal.

Marchena que es un jurista excepcional no va a dejar ni un cabo suelto en la sentencia y menos encausando al fiscal general.

Pues ya estaría, el psoe esta influenciando en la justicia de su país, mintiendo a los españoles a la cara con protocolos de borrado de moviles inexistente.

¿De quien depende la fiscalia? Pedro Sánchez dixit.
#2 Katos
ehizabai #5 ehizabai
#2 ¿Y la Sala Segunda? ¿Te acuerdas de Cosidó? ¿O es que eres tuerto y solo ves de un lado?
Qué razón tenía HB cuando dijo que España es irreformable.
24 K 180
pedrario #23 pedrario
#5 Cuando Sánchez dijo que la renuncia del que habían propuesto ellos para la presidencia denotaba que era el idóneo para el puesto >x.com/el_pais/status/1064795768534388736
4 K 38
ehizabai #26 ehizabai
#23 Es curioso qie pienses que lo que haga Pedro Sanchez o el PSOE me llevará a defenderlos o algo.
En España el poder judicial es una farsa, y ahora pareve que el PSOE se ha dado cuenta, después de años riéndoles las gracias. Que se jodan.

HB tenía razón.
12 K 102
pedrario #28 pedrario
#26 Pero es una farsa solo en las sentencias que no te gustan, no lo olvides.
5 K 50
ehizabai #29 ehizabai
#28 No, no, es una farsa en sí. Esto no va de si me cae mejor o peor el juez.
Es un puto chiste.
7 K 57
Barney_77 #94 Barney_77
#26 HB tenia razon? Cuando sus coleguillas mataban?
2 K 27
ehizabai #130 ehizabai *
#94 #96 HB tenía razón.
Y nunca mató, secuestró, ni extorsionó.
Sí que sufrieron sus cargos y militantes asesinatos, secuestros, robos y extorsiones. El primer concejal asesinado en supuesta democracia, Tomas Alba, de HB. Gurutze Iantzi, asesinada por la GC, concejal de Usurbil. Muguruza, asesinado a tiros en frente del Congreso. Brouard, asesinado en su consulta médica de pediatría.
Cientos de millones de pesetas robados a los militantes y afiliados, cientos de locales e inmuebles expoliados.
Pero eso te parece bien.
El suelo ético ese raro, que depende quien esté pisando cambia.
1 K 18
ostiayajoder #158 ostiayajoder
#94 Si, en aquella epoca decian esto y tenian razon en esto.

No tenian razon en q matar esta mal, pero bueno; el franquismo mato mucho mas y hay partidos politicos defendiendolo hoy en dia en el parlamento, asi q parece un tema debatible para algunos....
0 K 7
Bapho #62 Bapho *
#23 y? eso no hace que sea el ideal para nada ni que no sigan controlando la sala segunda, donde está precisamente Marchena, que le tenia ganas al fiscal general por varios temas entre ellos el de la amnistia.

Aunque mañana saliera el que filtro todo a la prensa y confesara se iba a librar el fiscal general.
1 K 16
pedrario #69 pedrario
#62 Que no sabes el contexto de esos mensajes irrelevantes y que precisamente Marchena se desmarcó de esos terceros para disipar cualquier duda.

Marchena demostró un respeto enorme a las instituciones, el que no muestra aquí ya nadie, como los que critican sentencias sin haberlas leído.

Todo un partido de futbol de un lado contra otro, en vez de argumentar.
2 K 29
Bapho #71 Bapho *
#69 Mensajes irrelevantes sin contexto!? Pero tu te los leíste? Anda ya.
Y que va a hacer Marchena cuando le mostraban como la pieza sobre la que pivotaba el plan del PP de control del cgpj y de la sala segunda??

No estaríamos criticando sin leer sentencias si para empezar la sala segunda no hubiera ayer, 20N, publicado el fallo sin publicar la sentencia con toda la intención del mundo de provocar días y días de debates polarizados, algo que el TC hace también y se critica igual.
0 K 9
pedrario #80 pedrario
#71 Sí, porque las atribuciones que iba a tener en el CGPJ no iban a permitir lo que decían, la gente habla sin conocimiento de nada, los primeros, los políticos.

Y déjate de conspiraciones de papel de aluminio, que solo reafirmas lo que he dicho ya. Los jueces no tienen pensamiento de niñato y se la suda todas las conspiraciones.
1 K 19
Roerich #56 Roerich
#5 pues para decir eso, ahí están chupando de la teta de España en Madrid.
2 K -6
ehizabai #60 ehizabai
#56 ¿HB? Ahí está EHBildu, que es otra cosa.
Ya se encargó España de ilegalizar HB y robar cientos de millones de pesetas a sus militantes y afiliados.
2 K 27
Barney_77 #96 Barney_77
#60 HB y sus acolitos mataban, secuestraban, extorsionaban.
1 K 24
ostiayajoder #161 ostiayajoder
#96 y pagaban impuestos.
0 K 7
ostiayajoder #160 ostiayajoder
#56 #60 A ver:

Cuando salio el escandalo de q Idigoras cobraba pension de España mi padre viendolo por la tele, mi padre, de Cuenca, levanto la vista, me miro y dijo:

"Si ha pagado sus impuestos tiene derecho a pension". Y siguio comiendo ignorando la tonteria:

La pago con sus impuestos, asi q la recibe. Asi como pago el sueldo de los GC q le detuvieron y estos no renunciaron a esa parte de su sueldo (la q pagaba la gente q votaba HB)

Si no quieren q alguien reciba una pension q no le obliguen a pagarla.

Esto esta al nivel de comunistaconiphone
1 K 17
el_Tupac #119 el_Tupac
#56 te ha faltado decir que eres muy inteligente  media
1 K 17
StuartMcNight #8 StuartMcNight
#2 ”Si, lo siento, se puede culpar sin pruebas”

Cómo estará de mal la caverna para que este sea el argumentario.
27 K 173
pedrario #19 pedrario
#8 >se puede culpar sin pruebas ya que hay tanto indicios

Lo que el usuario está referenciando es el concepto de prueba indiciaria, ampliamente utilizado en procesos judiciales en todo el mundo.

Criticar que existe y es válido solo demostraría ignorancia.
6 K 59
#30 levante
#19 Si fuera por indicios estaría en la cárcel la mitad de los políticos de España, empezando por M. Rajoy.
9 K 75
pedrario #64 pedrario
#30 Pensar eso sólo denota que no sabes de los hechos jurídicos de lo que hablas. Cuando investigas de verdad descubres que no hay indicio de delito alguno.
1 K 19
#187 levante
#64 Indicios hay los que uno quiera ver. Que haya pruebas o delito es otra cosa.
0 K 9
nemeame #61 nemeame
#19 Pero aquí la víctima tiene pene, en estos casos los indicios no valen para condenar :troll:
0 K 8
#109 vGeeSiz
#8 sabes 0 de derecho y lo acabas de demostrar.

Si la policía entra en un registro en una casa y encuentra, que se yo, basculas de precisión, mucho dinero en metálico, bolsitas de plástico individuales...eso no prueba persé que sea un narcopiso, pero tiene los indicios suficientes como para llevarlos palante
0 K 10
Billol25 #34 Billol25
#2 "Marchena es un jurista excepcional" y aquí se hizo de noche...
9 K 62
NATOstrófico #104 NATOstrófico
#2 #101 te aclaro"los indicios" y el BULO que seguis manteniendo ante la falta de pruebas
0 K 10
#107 John_Doe *
#2 El guión del PSOE se repite una y otra vez, lo vimos con el GAL, lo hemos visto en Andalucía con los ERE, y ahora esto.
Apoyando a los suyos hasta las puertas del juzgado a pesar de las evidencias.

El PSOE sabe que un FGE fulminado es un Gobierno y legislatura fulminada.
Lo sorprendente es el ataque desde diversos flancos (medios afines, Gobierno, partidos minoristas de izquierda) que se ha desatado con el fallo.
Faltará la sentencia pero lo que no falta es el miedo de la pseudo-izquierda…   » ver todo el comentario
2 K 1
#145 uvi
#2 Es el mismo supremo que condeno e inhabilito a Alberto Rodriguez (Podemos) donde la principal prueba era el policía afectado...donde el policía señalo al político y como recibió asistencia medica..

O el que condeno a Dolors Bassa como consejera de educación, cuando era consejera de trabajo, por abrir los colegios el 1-O que dependían de otra persona.
#145 uvi
alcama #12 alcama
¿ Cuando el Supremo condenó a los imputados de la Gurtel también eran fachas?
13 K 115
#111 vGeeSiz
#12 no, ahí no eran fachas, faltaría más
0 K 10
Robus #16 Robus
¿Recordais la "justicia" del procés? pues de esos polvos estos lodos.
6 K 64
ostiayajoder #170 ostiayajoder
#16 Y de Altsasu

Y del 18/98

E incluso cuando se cargaron a Garzon por investigar el franquismo....

...
0 K 7
alcama #9 alcama
Y estos llevan razón porque ....
5 K 57
strike5000 #22 strike5000
#9 Pues porque son "progresistas". Lo indican en su propio nombre, y todo lo que es "progresista" es bueno y lleva razón.
6 K 72
alcama #25 alcama
#22 Es la "politizacion" de los jueces buena
1 K 17
Battlestar #182 Battlestar
#9 Porque algunos son incapaces de criticar el contenido de algo, que se puede, y prefieren atacar al autor, porque siempre es más fácil.

Es simplemente una manera de tratar de ganar el debate por la vía rápida. Perdón, mejor dicho es una manera de creer que has ganado el debate por la vía rápida, aunque no hayas convencido a nadie en absoluto salvo a ti mismo y como mucho el que ya piensa como tú.
0 K 10
#17 Chepacoleta *
Dejad el palillo de cuñado de bar y esperemos a la sentencia.

Cuando condenan por viogen en base a indicios y declaraciones, no se os oye llorar tanto.
4 K 49
Chinchorro #76 Chinchorro *
#17 Cuando condenan por viogen, la víctima y agresor se conocen y tienen una relación probada.

¿Qué os pasa por la cabeza para comparar una cosa con otra? ¿O es que también os tenéis que hacer las víctimas con este caso?
2 K 22
#181 Tecar
#76 Que dos personas se conozcan y tengan una relación probada no significa nada.
Si no te das cuenta de que es lo mismo es que tienes un problema.
0 K 7
#45 capitansevilla
Estaba todo atado y bien atado:

Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno

www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-

Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez

elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo

El pueda hacer, que haga
4 K 42
#3 unocualquierax
Confianza en la justicia, poca, y desde siempre, porque por desgracia sentencias injustas como ésta de gordas, y peores, se repiten cada tanto. Ejemplos hay hasta cansar.
Los jueces forman parte del sistema facha que todo lo controla.
¿ Se puede ser otra cosa que pesimista ?
3 K 36
#10 Tensk
#3 Ya te digo ¿te acuerdas de cuando la justicia facha declaró inocente a Rato, a Bárcenas, etc.?
#10 Tensk
colipan #44 colipan
Está sentencia abre la puerta a la condena aleatoria, imagínese que le acusan de un asesinato y de 4 testigos que indican que saben quién fue, los jueces se lo pasan por el forro de sus santísimos cojones xq es de ideología contraria...... Ayer se ha dado un paso adelante para una nueva guerra civil
3 K 27
strike5000 #20 strike5000
La Justicia sólo es justa si dictamina lo que yo quiero.
5 K 27
Antipalancas21 #36 Antipalancas21
#20 Y que es lo que tu quieres, que los inocentes vayan a chirona y los corruptos confesos se libren ?.
2 K 15
#183 casicasi
#20 Sabemos algo de lo del pleno de Lorca?
0 K 10
pitercio #33 pitercio *
Pero es un tribunal supremo, supremo es decir superguay, mejor que bueno, un tribunal de cágate lorito, lo mejor que tenemos... en este sistema de partidos de mierda. Y ese es el quiz de la cuestión jurídico política.
2 K 26
ostiayajoder #173 ostiayajoder
#33 Claramente: los puestos por los conservadores han condenado sin pruebas, los puestos por progresistas no.

Podria ser al contrario (no pasaria nada pq son minoria los progees ahi) pero queda clarinete q se ha hecho una operacion politica.

Esto es una barbaridad...
0 K 7
#86 endy *
El equipo de opinión sincronizada luchando fuertemente para cambiar la narrativa (otra vez)
2 K 24
#86 endy
Seguro que se destrozó las manos:
m.youtube.com/watch?v=RDMp9V82aP4
1 K 22
MonoMico #77 MonoMico
Lo acusaron sin pruebas! Como a la mujer del presidente! Como a su hermano! Como a su equipo de gobierno!

Es todo una maniobra de la extrema derecha! Despertad! :shit: :shit:
3 K 22
duende #35 duende
Vaya, ¿haciendo méritos para ser el nuevo Fiscal General pillín?
1 K 17
RamonMercader #39 RamonMercader
Bueno, eso de que es inocente... Esta mas claro que el agua que ha sido él. Pero al haber tan pocas pruebas (porque el mismo las destruyó) si que ee verdad que podría haber salido una sentencia absolutoria, pero es evidente a cualquiera que no tenga el cerebro secuestrado que ha sido él.
2 K 16
ostiayajoder #180 ostiayajoder *
#39 Yo no se si es culpable o no, solo se q no hay pruebas q apunten mas a el q a niguno de los 100 q podian acceder tambien al correo.

Y los indicios son una excusa pq no han buscado indicios en NADIE de esos 100, solo en el FGE. Q borro el telefono? Perfecto: los otro 100 que hicieron? Cuantos lo borraron? Sabemos algo del resto de los q pudieron filtrarlo? No. Solo de este. Es por eso q los indicios no me dicen nada.

Lo de borrar, de hecho, me parece un descojone:

Para que pidio el…   » ver todo el comentario
0 K 7
ClonA43 #41 ClonA43 *
Hoy es el día de la toma de la bastilla propagandista.
Es un no parar en todos los medios del régimen. Bluesky, este y los demás
1 K 15
#65 tierramar *
Esta sentencia sirve para darnos cuenta que en realidad seguimos en el franquismo, El Tribunal de Orden Público (TOP) fue un Instrumento de la represión franquista. El TOP representó la misma esencia nuclear de la dictadura franquista, y fue el último de los muchos tribunales especiales represivos. Por eso, controló cualquier manifestación cívica de la sociedad, condenando esos comportamientos con condenas a largos años de cárcel o, incluso, a pena de muerte.
La Transición. El TOP fue disuelto…   » ver todo el comentario
1 K 15
MisturaFina #38 MisturaFina
Que justicia?????
M A F I A !!!!!
1 K 14
Imag0 #81 Imag0
Un poco tarde para eso.
0 K 13
Empresaurio_Pantano #83 Empresaurio_Pantano
Yo creo que hacen falta más noticias sobre esto. Seguramente si no paramos podremos acabar cubriendo la verdad y que nadie la vea!
1 K 13
#98 tierramar *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/defensa-no-fue-cuando-acusado-debe-acusar Un defensa de ruptura hubiera servido para hacer visible que la justicia en España sigue siendo heredera directa del franquismo.
Es como si Ortiz y todos confiabamos que estabamos saliendo del franquismo, pero la sentencia deja a la vista que NO, seguimos en el franquismo
0 K 12
#55 Frank39
La justicia en este país, dejará de ser una farsa y falsa, cuando los partidos políticos dejen de meter las zarpas en el ts, TC, cgpj...
0 K 9
nemeame #70 nemeame
Estos también dependen del gobierno, como afirmaba Sanchez lleno de orgullo?
0 K 8
#51 SantanaS
Yo, que soy de ciencias, lo veo como hacer un dibujo (motivar la sentencia) uniendo unos puntos (pruebas). Podemos discutir si es un cuadrado o un triángulo pero, pero es que no tenemos ni puntos que unir, así que cabe todo.
0 K 7
Barney_77 #103 Barney_77
#51 Hay bastantes indicios, relaciones temporales, eliminacion de informacion relevante por parte del interesado.... Seras de ciencias, pero en este caso...
0 K 15
#97 Dedalos *
Pues yo me alegro de que se vea negro sobre blanco que es tiempo para meter mano y hacer una reforma de la justicia. No puede ser esto que está pasando.
0 K 7
#155 VFR
#97 cierto, la fiscalia no puede hacer labores políticas
0 K 7
#58 angar300
Cada uno celebra lo que celebra: unos, 50 años de democracia, otros, el 20N... y algunas especies, marcan su territorio...
0 K 7
#156 VFR
#58 La verdad es que haya sido el 20N es un puntazo, no se habla ya de las pancartas en la gran vía
0 K 7
#88 Yqsyo *
Pues es el presidente de la Unión progresista de fiscales el primero que está poniendo en duda la justicia no?

El mundo al revés
0 K 6
#49 moneslash
El Tribunal Superior ha lanzado un mensaje muy claro con esto. Quien se atreva a denunciar los delitos de ciertos amigos, lo pagará caro. Es una clara coacción. Si el delito lo hubiera cometido alguien de Podemos (sin ser yo nada de eso), aún habrían condecorado con honores al fiscal.
0 K 6
#100 UNX
#49 Es también un mensaje muy claro para Pedro Sánchez, porque le están diciendo que Begoña irá p'alante sí o sí.
#100 UNX
#73 zap123
A veces dos malos pueden hacer un bueno.
Si, es horrible que se condene a alguien sin pruebas.
También es malo que sea habitual que ciertos delitos de ciertas personas se "resuelvan" a puerta cerrada, confidencialmente y sin las garantías de imparcialidad. Espero que el próximo fiscal se lo piense dos veces antes de aceptar un trato con la pareja de quién sea.
1 K 5
#90 tol_ondro
#73 tu no te has enterado de mucho eh...
1 K 12
