edición general
46 meneos
64 clics
La jefa de la diplomacia de Israel en España, insinúa que el gobierno español es parte del terrorismo internacional pro iraní y proclama mensajes antisemitas

La jefa de la diplomacia de Israel en España, insinúa que el gobierno español es parte del terrorismo internacional pro iraní y proclama mensajes antisemitas

La guerra de Irán está a punto de cumplir un mes y las consecuencias empiezan a sentirse en la economía global, lastrada por el auge del precio del petróleo y el gas. A pesar de las tímidas negociaciones de paz anunciadas por Donald Trump, la máxima responsable de la diplomacia israelí en España, Dana Erlich, advierte

| etiquetas: embajada , israelí , españa , guerra , irán
38 8 0 K 298 politica
37 comentarios
38 8 0 K 298 politica
Comentarios destacados:          
Destrozo #1 Destrozo
Deberían expulsar del país a esa rata sionista
35 K 378
freeclimb #5 freeclimb
#1 Terrorismo es precisamente lo que hace Israel en el mundo.
19 K 232
elmileniarismovaallegar #12 elmileniarismovaallegar
#5 Terrorismo, chantaje y victimismo...
6 K 77
Pyrefox #23 Pyrefox
#5 veo mucho esto, que acusan al otro exactamente de lo que ellos mismos hacen con 0 vergüenza... no solo los cerdos estos sionistas, sino la derecha y cualquiera que se precie. Coge lo que dice uno del otro vas a tener una foto cojonuda de lo chungo que hace el primero.
3 K 39
#8 Troll_hunter
#1 Me pregunto cuáles son esos supuestos mensajes antisemitas. Siempre el victimismo cobarde sionista.
3 K 43
#15 Dedalos *
#1 ¿Que hacen diplomáticos de un pais genocida en suelo español?
3 K 40
TripleXXX #25 TripleXXX
#1 Yo la dejaba en un polígono que se busque la vida haciendo algo decente.
1 K 17
vicus. #4 vicus.
Estás claraciones deberían bastar para cortar relaciones definitivas con los criminales de guerra que es el gobierno sionista de Israel. He tenido que hacer de tripas corazón para aguantar todo el vídeo, es vomitivo y repugnante lo de esta señora.
14 K 186
Rogue #7 Rogue
Viendo a la jefa de la diplomacia, entiende uno como es el jefe de la guerra
8 K 114
nanustarra #14 nanustarra
Si esta tipeja es semita, yo soy japones.
8 K 108
#37 candonga1
#14 Esta es otra... hay muchísima más población semita en Gaza y Cisjordania que en Israel.
0 K 20
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Estos sionistas son el diablo personificado. Solo saben amenazar y abusar.
4 K 67
Rayder #6 Rayder
#2 Y hacerse la víctima.
3 K 61
JackNorte #13 JackNorte
Acusaciones graves de terrorismo sin pruebas , quizas habria que denunciarla o minimo activar los protocolos de embajadas o expulsarlos del pais , no vaya a considerarnos terroristas y empiecen a atentar contra nosotros como en gaza con los crios o iran con las estudiantes. Son un riesgo ya que en su cabeza todo el mundo son terroristas y pueden reaccionar a lo que pasa en sus cabezas.
Pero claro aun recuerdo que un agente de proteccion en la universidad saco la pistola y no hubo ninguna consecuencia.
4 K 66
#10 konde1313
En España la apología del genocidio es delito por lo que esta tipeja es una delincuente. ¡A la cárcel con ella!
4 K 62
#21 Troll_hunter
#10 no queremos ratas aquí, expulsada está mejor.
1 K 31
#30 tpm1
#10 ¿No te suena el concepto de inmunidad diplomática? Si quisiera te podría pegar un tiro y no se la podría detener en España
0 K 11
#35 konde1313
#30 Entonces, que la expulsen.
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Lo del antisemitismo como que ya no cuela, es mas, yo creo que tienen que haber agentes infiltrados para intentar estar todo el tiempo que sionista que si semita que si la madre que los parió a todos :popcorn:
3 K 48
XtrMnIO #20 XtrMnIO
El sionismo es terrorismo.
1 K 32
Connect #9 Connect
Tanto llamó Pascual al lobo, que nadie le creyó. Y a estos lo mismo: tanto llaman antisionistas a los que están en contra de ese gobierno genocida, que ya nadie les cree.

Israel ha perdido su aceptación. La población mundial no les apoya. Generan rechazo. Pero no por antisemitismo, sino por no apoyar un genocidio, ni a unos mata-niños. Dan verguenza.
1 K 26
LázaroCodesal #31 LázaroCodesal
#9 Cuando no es por una razón, es por otra, pero llevan milenios creando rechazo.
Cuando ocurre una vez la culpa suele ser del "rechazador", pero cuando ocurre, siempre, en todas las partes , circunstancias y momentos históricos....la culpa , me da, que va ser de los "pseudo rechazados".
0 K 8
Fisionboy #19 Fisionboy
Todo lo que no sea plegarse a su discurso belicista, caprichoso y genocida es antisemitismo. Menudo comodín se han inventado.
1 K 21
uyquefrio #16 uyquefrio
Pues que hable con la gente de la Corte Penal Internacional porque se les ha pasado ordenar el arresto del perro.
De este no... www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
1 K 20
Mauro_Nacho #22 Mauro_Nacho
No es el gobierno es España, en este país no hay una traducción sionista como hay en Francia, Reino Unido o Alemania, en España siempre se ha tenido una visión de integración de las tres culturas, la musulmana, la judía y la musulmana, en España hay un legado de la cultura árabe que no hay en Europa y que es una parte enriquecedora muy grande, aunque Irán no sea Árabe y sea Persa.
0 K 13
cocolisto #26 cocolisto
#22 Tampoco hagamos excesos.No creo que sea necesario recordar la expulsión de los moriscos y judíos.
1 K 32
manzitor #11 manzitor
Menuda diplomacia.
0 K 11
elgranpilaf #33 elgranpilaf
Hija de puta, espero que te escupan por la calle
0 K 11
NinjaBoig #34 NinjaBoig
Expulsión de los sionazis y sus lobbys de España y de Europa.
Y de los putos yankees.
>:-(
0 K 10
#17 unomas23
Le habrán enseñado ya la puerta a esta individua supongo.
0 K 10
#27 solojavi
¡Los sionistas se atreven a acusar a un país como España de extremista!
Supongo que bajo su concepción religiosa la vida del resto de la humanidad no vale nada y por lo tanto no tenemos derecho a opinar, y precisamente por eso mismo deberían ser aislados del mundo, ellos y todos los imbéciles no sionistas que los apoyan.
0 K 9
#28 luckyy
Estos asesinos van a salir disparados de todos los paises
0 K 9
#32 Poligrafo
Principio de transposición: acusar al adversario de tus defectos.

Terroristas Sionistas acusando de terrorismo a terceros.
0 K 8
ixo #18 ixo
Que la declaren "persona non grata" y puerta! A su puñetera casa, donde quiera que esté. :peineta:
0 K 8
#29 Xoche
No se a que esperamos para expulsar a esta gentuza
0 K 7
Glidingdemon #24 Glidingdemon
A ver lo que tardan las ratas patrias de la derechita valiente y la cobarde también, en hacer suyas estás palabras, no tengo dudas sobre ello, son así de traidores e hijos de puta.
0 K 7
#36 xavigo
Rahola, di algo
0 K 7

menéame