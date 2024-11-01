La jefa de la diplomacia de Israel en España, insinúa que el gobierno español es parte del terrorismo internacional pro iraní y proclama mensajes antisemitas

La guerra de Irán está a punto de cumplir un mes y las consecuencias empiezan a sentirse en la economía global, lastrada por el auge del precio del petróleo y el gas. A pesar de las tímidas negociaciones de paz anunciadas por Donald Trump, la máxima responsable de la diplomacia israelí en España, Dana Erlich, advierte
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Pero claro aun recuerdo que un agente de proteccion en la universidad saco la pistola y no hubo ninguna consecuencia.
Israel ha perdido su aceptación. La población mundial no les apoya. Generan rechazo. Pero no por antisemitismo, sino por no apoyar un genocidio, ni a unos mata-niños. Dan verguenza.
Cuando ocurre una vez la culpa suele ser del "rechazador", pero cuando ocurre, siempre, en todas las partes , circunstancias y momentos históricos....la culpa , me da, que va ser de los "pseudo rechazados".
De este no... www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
Y de los putos yankees.
Supongo que bajo su concepción religiosa la vida del resto de la humanidad no vale nada y por lo tanto no tenemos derecho a opinar, y precisamente por eso mismo deberían ser aislados del mundo, ellos y todos los imbéciles no sionistas que los apoyan.
Terroristas Sionistas acusando de terrorismo a terceros.