Ignacio Escolar: "En las redacciones de la SER, El País, La Sexta y eldiario.es sabemos la fuente, y no fue el fiscal general"

El director de eldiario.es defiende la labor de los periodistas que declararon en el Supremo y califica de "anómalo" que el juicio contra García Ortiz siga adelante

| etiquetas: ignacio escolar , garcía ortiz , juez hurtado , lawfare
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Que no fue el fiscal general, lo puede deducir cualquiera con dos dedos de frente.
#3 tobruk1234
Y que contra el creador del bulo no se inicien investigaciones, es de traca
Barney_77 #10 Barney_77
#3 ¿Que figura delictiva le imputarias?
carakola #6 carakola
Sorprende (bueno, en realidad no pero debería) el poco interés de la justicia en averiguar quién filtró la información.
Barney_77 #1 Barney_77 *
Pues que lo diga, que aporte pruebas. No me creo que en tres redacciones se tenga ese dato y nadie lo haya filtrado. Es estadísticamente muy poco probable que nadie se vaya de la lengua o que no haya una filtración interesada para defender al Fiscal General.
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#1 se llama secreto profesional.
Barney_77 #9 Barney_77
#4 He editado el comentario para explicar mis dudas a que lo tengan. En tres redacciones diferentes hay mucha gente, por estadística siempre habrá alguien que pueda/quiera filtrarlo. Puede ser para reforzar la defensa o para tirar por tierra la defensa. De cualquiera de los dos espectros tiene que haber alguien que pueda y/o quiera filtrarlo, de forma anónima para que no se comprometa el secreto profesional. Por eso me extraña que TRES redacciones diferentes lo tengan y no salga nada más allá de las palabras.
Torrezzno #7 Torrezzno
Para eso les pagan xD xD
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues aportar las pruebas de quien fue el delincuente de reveló información confidencial.
Para que no enchironen al delincuente equivocado
pitercio #5 pitercio *
"Creo que el fiscal general del Estado hizo bien al borrar su correo electrónico, porque en ese correo están todas las investigaciones bajo secreto, incluso las que no debe conocer ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni el Supremo".

Una de las claves gordas. No te puedes fiar del fascismo zepelín de corruptos jartos de comer y podridos de beber a cargo del erario.
Barney_77 #11 Barney_77
#5 Todo se puede explicar así, el fascismo y demás mierdas...
