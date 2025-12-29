·
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
Algunos vecinos de Cáceres se han hartado del falta de civismo de los dueños de animales y han comenzado a colocar banderitas en pequeña escala de Israel sobre las defecaciones callejeras de los animales.
|
etiquetas
:
israel
,
heces
,
bandera
12
2
1
K
125
12
2
1
K
125
