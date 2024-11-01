La Dirección General asegura que el nuevo patrón geométrico, denominado "Tartán Operativo", confunde visualmente al delincuente y disimula mejor las manchas de tóner y café durante las largas jornadas de trámites burocráticos. "El objetivo es táctico", señalan desde la Comisión de Vestuario. "El patrón de cuadros crea una ilusión óptica que impide al delincuente calcular la distancia exacta del agente durante una persecución a pie, generando un mareo disuasorio instantáneo".