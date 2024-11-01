edición general
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"

La Dirección General asegura que el nuevo patrón geométrico, denominado "Tartán Operativo", confunde visualmente al delincuente y disimula mejor las manchas de tóner y café durante las largas jornadas de trámites burocráticos. "El objetivo es táctico", señalan desde la Comisión de Vestuario. "El patrón de cuadros crea una ilusión óptica que impide al delincuente calcular la distancia exacta del agente durante una persecución a pie, generando un mareo disuasorio instantáneo".

manzitor
Es de las inocentadas más sutiles que he visto hoy
2
ChatGPT
Me gusta, espero que la versión de verano sea tipo falda escocesa
1
Ze7eN
Yo los uso para dormir y son muy cómodos. Tengo una bata de señor mayor a juego.
0
#2 Eukherio
Yo diría que en la foto parece que se pusieron una chaqueta sobre el pijama para abrirle al repartidor de Amazon, pero pa gustos colores.
1
tul #4 tul
#2 esperate a ver el de los zipaios, sera muy parecido pero con chorreras
1
#5 Acabose
Para los calores del verano mejor minifalda y tanga para todos, motorista de la DGT incluidos.
0

