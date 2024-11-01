El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”  

Es entonces cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, le pregunta si se actuó igual cuando el caso Gürtel. “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, contesta el policía.El vídeo de la declaración, que hoy reproduce elDiario.es, condensa en apenas unos segundos el espíritu de las maniobras policiales contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ya fueran independentistas catalanes o miembros de Podemos.