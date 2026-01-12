Groenlandia en directo: Dinamarca despliega tropas de avanzada mientras Trump amenaza con tomar el poder [ENG]

Dinamarca, aliado de la OTAN, ha desplegado un destacamento ligero de tropas de avanzada y equipo militar nuevo en Groenlandia para preparar el terreno para la llegada de un mayor número de fuerzas, informó la emisora nacional danesa, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, deja en claro que tiene la intención de tomar el control de la isla ártica de Copenhague.