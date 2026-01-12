Groenlandia en directo: Dinamarca despliega tropas de avanzada mientras Trump amenaza con tomar el poder [ENG]

Dinamarca, aliado de la OTAN, ha desplegado un destacamento ligero de tropas de avanzada y equipo militar nuevo en Groenlandia para preparar el terreno para la llegada de un mayor número de fuerzas, informó la emisora nacional danesa, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, deja en claro que tiene la intención de tomar el control de la isla ártica de Copenhague.
| etiquetas: groenlandia , dinamarca , tropas , trump
Si la UE no fuera un nido de traidores mandaria mañana mismo una mision comercial a China e India a negociar contratos para ir sustituyendo a EEUU en todo lo que fuera posible, eso si que les haria daño y moveria la tierra bajo los pies de Trump.
Y si ademas dicen que van a empezar el sistema Chino en vez del Swift en algunas transacciones comerciales directamente a Trump se lo cargan en semanas.
Si la UE no fuera un nido de traidores mandaria mañana mismo una mision comercial a China e India a negociar contratos para ir sustituyendo a EEUU en todo lo que fuera posible, eso si que les haria daño y moveria la tierra bajo los pies de Trump.
Y si ademas dicen que van a empezar el sistema Chino en vez del Swift en algunas transacciones comerciales directamente a Trump se lo cargan en semanas.
Algo tan básico que incluso lo vemos desde aquí por estos foros, y los que se supone están mandando no saben qué narices tienen que hacer para que Trump y sus súbditos dejen de hacer el gilipollas.
www.euronews.com/my-europe/2026/01/12/merz-says-for-eu-india-trade-dea
Listo.
Pero vamos, poder, que les joda bastante el negocio a los USA lo tienes, otra cosa es que estes dispuesto a usarlo. De momento todo ha sido, autolesionarte a favor de los USA, para ver si deja de darte hostias.
Y no sé que pinta Trump en la humanidad.
"Históricamente, Dinamarca tiene sus orígenes en Edad vikinga asentamientos, que evolucionan a través de sindicatos con Noruega y Suecia en un estado-nación moderno después de la pérdida de territorios como en el siglo XIX Schleswig-Holstein y Noruega.[1] Después de la Segunda Guerra Mundial, se unió OTAN en 1949 y el Comunidad Económica Europea precursor en 1973, adoptando la política monetaria del euro sin unirse a la propia unión monetaria"
#86 Creo que la… » ver todo el comentario
En el primer caso los estados pueden limitarse a hacer declaraciones, el segundo supone desmantelar la Otan, un posicionamento claro a en bloque a nivel europeo y un posible Impeachement para Trump, porque no todos los republicanos estan a favor de declarar la guerra a un país que no esta en la lista de sus enemigos típicos
En el mismo link del meneo si haces un poquito de scroll pabajo
Por otro lado, Europa entera debería mandar tropas. TODOS deberíamos tener al menos 1 militar allí, y cualquier ataque sería un ataque a todos. Entonces sí podemos tener dignidad.
Europa y RU. Si, estos son los que están manteniendo a EEUU a flote. Si Europa decide vender deuda americana, EEUU se hunde en unas semanas/meses.
Europa tiene los recursos para parar los pies a EEUU, solo que el PPSOE europeo son unos traidores, acojonados. Tienes a Pablo Iglesias de presidente de Europa, y naranjito se queda pálido en dos dias.
EEUU no puede permitirse soldados propios muertos en una operación contra un país que en teoría es aliado, eso también lo sabe todo el mundo. Si por un capricho de Trump vemos ataúdes con la bandera de EEUU volviendo al país desde Groenlandia, Trump puede darse por acabado.
No puede evitar que EEUU se quedé con Groenlandia, pero puede hacer que le cueste mucho.
Misma hoja de ruta que hace 90 años.
Misma reacción por parte de gobiernos y población que hace 90 años.
No nos sorprendamos si todo esto termina con otra guerra mundial con millones de muertes entre la población y millones de ganancias entre la élite dirigente, como hace 90 años.
Mejor sacrifiquemos a nuestros líderes, que obtendremos el mismo resultado sin morir todos nosotros en el proceso.
Se puede alcanzar mayor igualdad económica de otras muchas formas, como combinando políticas fiscales redistributivas, invirtiendo en educación e impulsando el crecimiento económico.
#39
No, las guerras mundiales no trajeron ganancias a la élite dirigente, sino la dilapidación de su patrimonio. Hubo excepciones, pero en general la élite se empobreció enormemente y aún hoy día no han recuperado el porcentaje de patrimonio que tenían en el periodo anterior a las guerras.
¿O era al verres?
youtu.be/cz2Vz4Yyr2s?si=zOBAHOboMpBTWXuq
(desgraciadamente)
No se a que esperamos para mandarlo a zurrir mierda de vaca de texas...
Cancelación inmediata de la OTAN, pero ya.
Trump ha estado midiendo a todos los líderes mundiales con lo de los aranceles e insultándoles en la cara.
La gente aplaude el golpe de estado en Venezuela sin pensar en que no se va a quedar ahí.
es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Dinamarca
commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Denmark_(orthographic_proje
grokipedia.com/page/Denmark
Por otra parte y simplemente buscando en la Wikipedia te lo dice:
es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
Y en lo de simplemente añado, que nadie extranjero debiera de ir y añudarse para explotar los recursos (Por estrategia o bienes). Para eso están los habitantes de Groenlandia.
Al final van a provocar un referéndum y los habitantes de Groenlandia votaran que quieren ser parte de USA, ya les darán bastante dinero, y ahí de acabará todo. Y Europa seguirá siendo la marioneta de USA
Tenemos 80.000 soldados yankis en Europa, si estalla algo gordo ya nos la tienen medio metida.