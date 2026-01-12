edición general
Groenlandia en directo: Dinamarca despliega tropas de avanzada mientras Trump amenaza con tomar el poder [ENG]

Groenlandia en directo: Dinamarca despliega tropas de avanzada mientras Trump amenaza con tomar el poder

Dinamarca, aliado de la OTAN, ha desplegado un destacamento ligero de tropas de avanzada y equipo militar nuevo en Groenlandia para preparar el terreno para la llegada de un mayor número de fuerzas, informó la emisora nacional danesa, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, deja en claro que tiene la intención de tomar el control de la isla ártica de Copenhague.

#4 Dinamarca no tiene nada que hacer militarmente contra EEUU, eso lo sabe todo el mundo.
Si la UE no fuera un nido de traidores mandaria mañana mismo una mision comercial a China e India a negociar contratos para ir sustituyendo a EEUU en todo lo que fuera posible, eso si que les haria daño y moveria la tierra bajo los pies de Trump.
Y si ademas dicen que van a empezar el sistema Chino en vez del Swift en algunas transacciones comerciales directamente a Trump se lo cargan en semanas.
#4 Pues ya ves.

Algo tan básico que incluso lo vemos desde aquí por estos foros, y los que se supone están mandando no saben qué narices tienen que hacer para que Trump y sus súbditos dejen de hacer el gilipollas.
#10 Si que lo saben, pero son esbirros de EE. UU.. Y es que los americanos cuidan bien a sus perros: les dicen "¿quieres vivir bien tú y tus hijos y nietos? pues ya sabes lo que tienes que hacer", y si te niegas a aceptar su oferta, no te creas que la CIA tiene problema en matarte. Si si, matarte. Que luego mucho que si los rusos y el polonio, pero los americanos son iguales.
#16 #53 Ya ya, mi comentario en #10 era totalmente retórico.

xD
#10 Claro que lo saben. Lo que pasa es que cobran por no saberlo.
#53 O les han sacado videos o fotos o...para que se olviden rápidamente.
#10 es que los que que mandan a veces tienes pocas miras, porque los huevos de Trump no les deja ver mas alla
#4 EU-India trade deal could be agreed by February, Merz says
www.euronews.com/my-europe/2026/01/12/merz-says-for-eu-india-trade-dea
#4 Simplemente diría, como hace los USA con tiktok, Huawei, etc o los chinos con otras... Amazon, META, Google, Microsoft, Plataformas audiovisuales, la caterva de las IAs USAnas, etc... ya no pueden operar en la Eurozona, si los usanos ponen un pie en Groenlandia.
#19 eso sí que les haría daño. Mucho.
#42 #19 pero lamentablemente a nuestras empresas tambien. La gran mayoria con servicios Cloud los tienen en AWS, Google y Azure
#62 Claro, por eso no lo puedes hacer. Si no fueras tan inocente como has sido (UE), tendrías infraestructura propia, y no dependerías completamente de los servidores USAnos. Así te tiene cogido por los {0x1f373}
#72 El dinero en armas para parar la invasion rusa se lo das a las empresas para que cambien su infraestructura.

Listo.
#19 this is the way
#19 Muchos dicen que no se puede hacer nada contra EEUU, pero les puedes cerrar sus bases en la EU, expulsarles de Swift, prohibir sus tarjetas Visa y Mastercard y empresas tecnológicas en toda Europa, ponerles un arancel del 500% y a ver cuanto tarda Trump en amanecer muerto
#52 Lo que pasa es que una, te van a amenazar con sanciones, y por otra parte como la UE lo hace todo pensando que los USA son sus aliados del alma, dependes en gran medida de servidores de los USA para el funcinamiento normal de empresas e instituciones. Por tanto, para hacer algo así, tendrías que tener tus propias infraestructuras.
#68 Las mismas sanciones que les podemos poner a ellos. En Europa también tenemos servidores y nuestras propias infraestructuras, desde puntos neutros y servidores DNS hasta servidores web, proovedores de correo, "nubes" y plataformas de comercio de todos los tamaños. Y si falta algún ajuste se hace, como ha hecho Huawei, que a la larga ha salido ganando. El declive de EEUU puede ser una oportunidad para Europa
#81 Obviamente al igual que los USA perderian mucho, la UE también en su comercio con USA, de ahí que no sea algo tan sencillo. Por otra parte, la UE es principalmente una unión de mercado, y el que manda es el poder económico, que no va a querer hablar de nada que les joda los negocios en gran medida. Y que se necesiten tanto países que sumen tanta población, es algo que hace que sea dificil llegar a ninguna acción.

Pero vamos, poder, que les joda bastante el negocio a los USA lo tienes, otra cosa es que estes dispuesto a usarlo. De momento todo ha sido, autolesionarte a favor de los USA, para ver si deja de darte hostias.
#4 Supongo que sí. Los aliados no deben de ser por naciones o tiempo. Deben de ser por tendencia a defender la humanidad.

Y no sé que pinta Trump en la humanidad.
#22 todo de dorado.
#67 Dice:

"Históricamente, Dinamarca tiene sus orígenes en Edad vikinga asentamientos, que evolucionan a través de sindicatos con Noruega y Suecia en un estado-nación moderno después de la pérdida de territorios como en el siglo XIX Schleswig-Holstein y Noruega.[1] Después de la Segunda Guerra Mundial, se unió OTAN en 1949 y el Comunidad Económica Europea precursor en 1973, adoptando la política monetaria del euro sin unirse a la propia unión monetaria"

#86 Creo que la…   » ver todo el comentario
#85 a él y a los tarados de su gobierno que le apoyan, animan y defienden.
#4 No tienen nada que hacer. Pero esto es una guerra de propaganda. no es lo mismo una toma de poder sin violencia, que una ataque con muertos, bombas y barcos hundidos.
En el primer caso los estados pueden limitarse a hacer declaraciones, el segundo supone desmantelar la Otan, un posicionamento claro a en bloque a nivel europeo y un posible Impeachement para Trump, porque no todos los republicanos estan a favor de declarar la guerra a un país que no esta en la lista de sus enemigos típicos
#23 Dinamarca debería organizar además de urgencia unas maniobras en la zona con otros países europeos como invitados.. si es que alguno se atreve a ir..
#46 Denmark to expand NATO military exercises in Greenland amid rising Arctic tensions.

En el mismo link del meneo si haces un poquito de scroll pabajo xD
#4 quizás es momento de recordar cómo Finlandia le plantó cara a la mismísima Rusia de Stalin cuando estos decidieron invadirlos al poco de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de un ejército acostumbrado al invierno duro y provistos de tanques y armamento pesado frente a “cuatro mataos” en esquís. Rusia ganó finalmente porque Finlandia no tuvo casi apoyo de ninguna otra nación. Así que EEUU puede tener el mayor ejército del mundo al igual que la Rusia de Stalin, pero no todo se reduce a tenerla más grande (y si no que se lo digan a Ucrania)
#43 Porque en 1940 Stalin disponía de drones, satélites y potencia nuclear, no?
#63 El principal activo de los "rusos" siempre ha sido enviar soldados a la picadora
#78 jajajajaja, claro, hombre, claro.
#63 se trata de controlar una isla enorme con unas condiciones climáticas extremas. Eso les servirá para ganar unas batallas contra los osos despistados que se encuentren por el camino, no para imponer su gobierno de forma duradera
#84 lo mismo que en Venezuela…. Que clase de gobierno duradero se puede tener desde la distancia?
#63 por que USA va a lanzar un nuke a la primera bala que les disparen no? satelites y drones digo yo que tendran paises de la EU, si no ya es que nos merecemos todo lo que nos caiga.
#4 De hecho si la UE no fuese ese nido ahora mismo se estaría barajando quitar todas las bases americanas de suelo europeo.
#4 destitución de Rutte ya
#4 ese es el camino. A todo país que te amenaza, se le da de lado y se ofrece lo mismo o más a su competencia. Es bien simple.

Por otro lado, Europa entera debería mandar tropas. TODOS deberíamos tener al menos 1 militar allí, y cualquier ataque sería un ataque a todos. Entonces sí podemos tener dignidad.
#4 Alucina, pero mientras China está vendiendo deuda americana en masa, ¿sabes quien la está comprando para que no se vaya a pique el mercado?

Europa y RU. Si, estos son los que están manteniendo a EEUU a flote. Si Europa decide vender deuda americana, EEUU se hunde en unas semanas/meses.

Europa tiene los recursos para parar los pies a EEUU, solo que el PPSOE europeo son unos traidores, acojonados. Tienes a Pablo Iglesias de presidente de Europa, y naranjito se queda pálido en dos dias.
#80 este hilo es un chiste. El presidente de Europa lo ponen y lo quita la burguesía. Si tienes a Pablo Iglesias de presidente EEUU hace lo que quiere igualmente.
#4 lo único que puede hacer es ser víctima, ya depende del mundo que sirva de algo.
#4 Dinamarca no tiene nada que hacer militarmente contra EEUU, eso lo sabe todo el mundo.

EEUU no puede permitirse soldados propios muertos en una operación contra un país que en teoría es aliado, eso también lo sabe todo el mundo. Si por un capricho de Trump vemos ataúdes con la bandera de EEUU volviendo al país desde Groenlandia, Trump puede darse por acabado.
#4 Esa es la clave, amigo, darle dónde más duele. Menos mal que todos sabemos que el SWIFT y el patrón dólar tienen los días contados...
#4 Dinamarca está haciendo lo único que puede, que es dificultar una invasión.

No puede evitar que EEUU se quedé con Groenlandia, pero puede hacer que le cueste mucho.
#4 lo que le han hecho a Rusia teniendo menos motivos, también valdría, lo que pasa es que estamos gobernados por cobardes y lacayos.
#4 La von der leyen que fue a usa a poner el culo de los europeos va a hacer na xD
Mismos sucesos que hace 90 años.
Misma hoja de ruta que hace 90 años.
Misma reacción por parte de gobiernos y población que hace 90 años.

No nos sorprendamos si todo esto termina con otra guerra mundial con millones de muertes entre la población y millones de ganancias entre la élite dirigente, como hace 90 años.
#6 Es importante que si se sobrevive, no se vuelva a dejar hueco a la derecha. Lo digo en general para quien logre sobrevivir, y eso suponiendo que los fascistas vuelvan a perder... aunque bueno, sino pierden, va a existir guerra continua, porque entre nacionalistas se exterminan, y el mundo tiene muchos nacionalistas.
#8 Eso ya se hizo, pero a los 50 años se pierde la memoria de algunos aspectos económicos y a los 70-80 años se pierde la memoria de los aspectos políticos.
#28 Está por ahí la teoría mas sencilla de que una vez mueren todos los que lo vivieron se vuelve a empezar el ciclo.
#49 No son incompatibles, de hecho lo que digo yo puede ser por esa causa. Hay quien superpone otras causas también como el ciclo económico a largo plazo, pero ¿hasta que punto el ciclo económico a largo plazo no es también causa de lo anterior?
#74 Si, lo decía por complementar tu comentario y porque si creo que hay ciclos. También me suena de algo escrito similar en la época griega sobre ciclos democracia-populismo-tirania-dictadura.. etc.. pero no recuerdo exactamente.
#28 No se hizo. A Fraga no le pegaron un tiro, que yo sepa. Por poner un ejemplo.
#6 A ver donde se meten ahora los de "antes se vivia mejor". En europa en esos años no habia mas que guerra y muerte. Como nos vamos a acordar de estas decadas de paz.
#9 paz para nosotros, pero bien que dábamos por culo al tercer mundo.
#6 Ahora no está la URSS para salvarnos el culo
#12 Claro, claro...
#6 Bueno, en realidad a nivel económico las guerras mundiales llevaron a mayor igualdad, tanto de ingresos como patrimonial y a mayor crecimiento. La destrucción de los capitales previos, las políticas fiscales y el crecimiento de la población y la productividad hicieron que el periodo posguerra (entre 1950 y 1970) fuera el más igualitario de la historia.
#39 Según tu lógica tenemos que sacrificar a toda una generación para que la siguiente viva mejor y sea más igualitaria.
Mejor sacrifiquemos a nuestros líderes, que obtendremos el mismo resultado sin morir todos nosotros en el proceso.
#65 #47 ¿Cuándo he dicho yo que una guerra sea deseable? Lo que he hecho es corregir a un usuario que dijo que las guerras mundiales trajeron desigualdad, cuando fue al contrario.
Se puede alcanzar mayor igualdad económica de otras muchas formas, como combinando políticas fiscales redistributivas, invirtiendo en educación e impulsando el crecimiento económico.
#69 Perdona, ¿cuándo he dicho yo que las guerras mundiales trajeron desigualdad? Te estás haciendo un lío o pretendes liar a quien te lea, no hay más opciones disponibles en el menú.

#39
#71 Has dicho, literalmente: «No nos sorprendamos si todo esto termina con otra guerra mundial con millones de muertes entre la población y millones de ganancias entre la élite dirigente, como hace 90 años».
No, las guerras mundiales no trajeron ganancias a la élite dirigente, sino la dilapidación de su patrimonio. Hubo excepciones, pero en general la élite se empobreció enormemente y aún hoy día no han recuperado el porcentaje de patrimonio que tenían en el periodo anterior a las guerras.
#69 Ok, pero te devuelvo tu negativo.
#39 Ah genial! Entonces empecemos a matarnos, no? Nada más igualitario que la muerte!
#6 Cuyo campo de batalla será una vez más Europa, como hace 90 años.
Tranquilos todos, que solo son los Sudetes
#18 En este caso podrían llamarlo los Nortetes.
Yo creo que ya ha conseguido lo que quería. La inversión de pasta en defensa que estaba buscando xD
#11 Y que los groenlandeses renuncien a sus ansias de independencia y sigan tutelados por un país de la OTAN.
Se van a pelear...
#1 Con bolas de nieve
#3 Y trineos con perros, recuerda.
#35 Todo el mundo es muy gangster, hasta que de repente alguien masticando hielo empieza a pegar tiros con un rifle de francotirador... Acordaos, que son Dinamarca. Son nuestros rednecks europeos.
#35 Desplegando piezas de lego por las playas
#1 Pregúntame quién se va a pelear...
#5 #1 mi p... y tú paladar xD
#1 mi ano y tu estaca de empalar.
¿O era al verres?
#21 Ese es el clásico, y yo soy un innovador :-D
#1 ... Trump y su paladar.
#1 Se va a volver loca...
#1 La picha de trump con un danés paladar.
(desgraciadamente)
Reconozco que siento una oscura satisfacción viendo cómo vuelve el boomerang a los lameculos europeos. A su clase dirigente esclerotizada, a su burguesía autoindulgente y a su vulgo idiotizado. Lo siento.
#26 No había cole hoy?
#61 cuando le pasaba al resto del mundo no se te veía tan molesto.
#94 Molesto por a quien le pasa no.. molesto por perder mi tiempo leyendo cosas como las que pones pues si.. eso de me alegro de lo que "os pasa" cuando tu eres parte de ese conjunto (quieras o no).. es un comentario propio de personas que no están muy centradas o como digo de personas aún por entender bien como funcionan las cosas..
#98 yo lo denunciaba antes de que nos pasase a nosotros, muchos como tú solo les importa ahora que te puede tocar. Es lo mismo que pasa con Palestina. Tú sigue apoyando a la burguesía ya sea Europea, yanki o de otra parte del mundo que ya nos llegará a nosotros.
#61 Se han llevao al profesor secuestrao por defender el chavismo xD
Ahora mismo , Trup se esta portando como Hitler con Polonia.

No se a que esperamos para mandarlo a zurrir mierda de vaca de texas...
Y mientras, el lacayo de KagaRutte mostrando al mundo para qué sirve y a quién sirve la OTAN.
eh? La élite dirigente del eje acabó muerta. La élite dirigente europea acabó en la ruina. La élite dirigente de la URSS no ganó una mierda en lo personal.
#17 Te dejas una "elite dirigente" en tu listado.
#41 la que obligó al reich y la URSS a partirse Europa, luego a que los nazis invadiesen la URSS y obligó a Japón a invadir media Asia.
USA estando en la ruina no se va a dejar "morir" con el arsenal militar que tienen.

Trump ha estado midiendo a todos los líderes mundiales con lo de los aranceles e insultándoles en la cara.

La gente aplaude el golpe de estado en Venezuela sin pensar en que no se va a quedar ahí.
<edit>
#34 Reitero mi pregunta. Y? que quieres demostrar con eso? Tampoco salen Ceuta y Melilla.....
#44 Por algo será... (Por el humo se sabe donde está el fuego)
Pero es que ya lo dijeron por aquí en un comentario, que EEUU tiene mucho que perder en una guerra abierta con Europa, que tiene muchas bases distribuidas que son blanco fácil, fácil, si Europa responde.
#38 EEUU ya ha ganado la guerra contra Europa:Ha desplegado su ejercito (100.000 efectivso); 300 bases militares, volaron el Nord Stream eliminado la competencia industrial de Alemania; se ha adueñado de las tierras raras y otros recursos de Ucrania,... nos están utiiizando para atacar Rusia
#38 ademas de que a su poblacion les pueden vender lo de Maduro facilmente, pero a incluso la mayoria de republicanos les daria estupor atacar a la UE. Aparte de que se arriesga a que la UE se acerque a China, India… y quien sabe si en un futuro a Rusia otra vez
#51 O eres muy bueno buscando mapas o yo soy muy malo. Será lo segundo.
#51 #56 Por cierto, Grokipedia es curioso lo que menciona al respecto.
grokipedia.com/page/Denmark
Un "dog sled" enviaron?
#34 Puede que te explote la cabeza, pero aparte de no ser parte integral de la UE, Groenlandia es geográficamente parte de Norteamérica. No se que misterio le ves al asunto de los mapas.
Puestos en la encrucijada, si fuese groenlandés, pediría a Rusia y China que ofrecen... Lo mismo me interesa más que ser súbdito de EEUU.
La guerra de invierno versión USA
Nunca he visto a Groenlandia en un mapa de Europa, ni siquiera en los billetes en los que sale hasta Canarias.
#14 Tampoco salen las Malvinas ni la Polinesia francesa en los billetes, pero si la Guyana francesa. Esta ultima si que es parte integral de Francia y la EU al contrario que Groenladia
#25 Puedes buscar todos los mapas políticos que quieras que nunca sale Groenlandia como parte de Europa, ni siquiera del mismo color que Dinamarca. Me gustaría que encontraras alguno y lo enlazaras si es que es mentira.
#34 Pues simplemente que alguien quiere quedarse con Groenlandia. Dicho de otra forma, si alguien quiere quedarse con Groenlandia no es de él.

Por otra parte y simplemente buscando en la Wikipedia te lo dice:

es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia

Y en lo de simplemente añado, que nadie extranjero debiera de ir y añudarse para explotar los recursos (Por estrategia o bienes). Para eso están los habitantes de Groenlandia.
#14 Seguramente no exista entonces :shit:
#14 El problema es similar a con Ucrania.. si no se hace nada.. que será lo siguiente? Las Canarias? Luxemburgo? A los abusones ya sabemos como se les para y no es poniendo la otra mejilla.
#55 Canadá
Que manía con meter miedo con Rusia y China. Si ellos van a su bola, a comerciar y sus cosas. Pero los USA se empeñan en que sean el nuevo enemigo, porque ahora mismo no hay ninguno.
Al final van a provocar un referéndum y los habitantes de Groenlandia votaran que quieren ser parte de USA, ya les darán bastante dinero, y ahí de acabará todo. Y Europa seguirá siendo la marioneta de USA
cuando mandamos a la legión?
#58 Pues Europa debería responder con contundencia y mandar tropas de todos los paises de la unión.

Tenemos 80.000 soldados yankis en Europa, si estalla algo gordo ya nos la tienen medio metida.
