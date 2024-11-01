El FMI da un subidón al PIB de una España que deja cada vez más atrás a Alemania, Francia e Italia

La economía de España seguirá siendo la locomotora del crecimiento europeo unos años más y la segunda gran economía avanzada que más crezca en 2026 y 2027. Lo que comenzó siendo como una situación muy coyuntural y que parecía muy pasajera tras el fin del covid, estaría prolongándose más de lo previsto en un primer momento.
| etiquetas: economía , pib , españa , francia , italia , alemania
Es un subidón solo para algunos ricos.
Que suba el PIB, que suba la bolsa, no solo beneficia a los accionistas, beneficia a los trabajadores.
Con Telefónica bajando en bolsa, se ha conseguido despedir al 25% de los trabajadores.
Preguntarles como ven los pollos y los huevos.
Mas si los políticos les favorecen, te pongo el ejemplo de Galicia y que me toco de cerca, como las residencias no encuentran enfermeros, en lugar de ofrecer salarios mas altos el presidente de la Xunta lo que hizo fue, cambiar la legislación para que no sea obligatorio contratar enfermeros en turno de noche.
Naturalmente, todo esto puede saltar por los aires si a Su Naranjidad le da por hacer alguna acción que no esté prevista, algo bastante posible.
¿Para que coño quiero tener un puto subidon del PIB según el FMI si cada vez el dinero que cobramos rinde menos?
¿han sacado los huevos ya de la cesta de la compra para el cálculo del IPC?
Por supuesto, no falla franco y su puta madre.