El FMI da un subidón al PIB de una España que deja cada vez más atrás a Alemania, Francia e Italia

La economía de España seguirá siendo la locomotora del crecimiento europeo unos años más y la segunda gran economía avanzada que más crezca en 2026 y 2027. Lo que comenzó siendo como una situación muy coyuntural y que parecía muy pasajera tras el fin del covid, estaría prolongándose más de lo previsto en un primer momento.

#4 perej
¿Y los salarios van a seguir en el subsuelo de Europa?
Es un subidón solo para algunos ricos.
3 K 42
#6 MetalAgm
#4 Es que el PIB es como lo de los pollos, yo me como 3 pollos, y tu ninguno, pero la media dice que ambos nos hemos comido 1,5 pollos... asi que que el PIB suba en un pais no es un indicativo de mejora del pais en si mismo, si eso no se traduce en un reparto equitativo de esa riqueza en la sociedad...
3 K 49
Joker_2O #11 Joker_2O
#6 Bueno si no hay tres pollos que comer, ni tu ni yo comemos ninguno, primero hay que producir, ahora es el momento de luchar para que cada uno tenga su pollo y medio.
0 K 7
#17 MetalAgm
#11 Segun la noticia, la produccion ya está, y segun eso, no solo los 3 pollos, sino que parece que dan 4 o 5 pollos de prevision, pero parece que los 5 pollos se quedan en las mismas manos...
0 K 11
Cehona #21 Cehona
#1 #6 Para los de los pollos y huevos.
Que suba el PIB, que suba la bolsa, no solo beneficia a los accionistas, beneficia a los trabajadores.
Con Telefónica bajando en bolsa, se ha conseguido despedir al 25% de los trabajadores.
Preguntarles como ven los pollos y los huevos.
0 K 14
shinjikari #7 shinjikari
#4 Habría que preguntarle a la CEOE y a CEPYME, a ver que mierda de excusa dan.
1 K 19
Antipalancas21 #16 Antipalancas21 *
#7 Y al PP, Junts y Vox también.
0 K 20
shinjikari #19 shinjikari *
#16 A la oposición yo les preguntaría por qué no quieren que suban los sueldos, pero tienen tanto poder como el Gobierno en este tema (fuera del SMI): ninguno.
0 K 10
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#19 Pregúntales también por que no quieren que baje la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas.
0 K 20
Joker_2O #9 Joker_2O
#4 Si no luchamos por convenios mejores, dudo mucho que los empresarios vayan a regalártelo.
Mas si los políticos les favorecen, te pongo el ejemplo de Galicia y que me toco de cerca, como las residencias no encuentran enfermeros, en lugar de ofrecer salarios mas altos el presidente de la Xunta lo que hizo fue, cambiar la legislación para que no sea obligatorio contratar enfermeros en turno de noche.
0 K 7
taSanás #14 taSanás *
#4 Si estás creciendo en población de manera acelerada, y miras el PIB agregado... pues malo sería que no creciese, pero per cápita es otra historia ya. tienes una variación de solo 1%, 2%... es.tradingeconomics.com/spain/gdp-per-capita y eso que se cuenta población residente legalmente, que los irregulares también aportan al PIB pero no cuentan en la división per cápita
0 K 8
karakol #5 karakol
Esto es malo por alguna razón que ahora vendrán a explicar los que estén de guardia, pero me llama más la atención la previsión de la recuperación y subida de Alemania en tan corto espacio de tiempo y el estancamiento italiano.

Naturalmente, todo esto puede saltar por los aires si a Su Naranjidad le da por hacer alguna acción que no esté prevista, algo bastante posible.
1 K 36
Herrerii #2 Herrerii
Ya vendrá PP y VOX a hundir el PIB y luego dirán que es la herencia recibida ;)
2 K 26
Febrero2034 #1 Febrero2034
Se nota la riqueza, la docena de huevos a 500 pesetas. Vamos como un cohete.

¿Para que coño quiero tener un puto subidon del PIB según el FMI si cada vez el dinero que cobramos rinde menos?
2 K 24
#10 MADMax2 *
#1 yo estoy alucinando con la escalada de los huevos. Si la "primer subida" me pareció bestial, la segunda me pareció sorprendente, la última me parece ya para echarse a llorar.....

¿han sacado los huevos ya de la cesta de la compra para el cálculo del IPC?
1 K 22
A.more #12 A.more
#1 no te preocupes, que con tu partido los huevos estarían en el mismo sitio y los sueldos como con el excelentísimo franco
1 K 25
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano *
#12 Qué va, cuando gobierne la derecha los huevos de corbata.
1 K 27
Febrero2034 #22 Febrero2034
#12 La respuesta a una situación mala es "los otros peor" Oki, pues nada hombre, que argumentación más buena, eh!

Por supuesto, no falla franco y su puta madre.
0 K 7
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#1 Donde vives tu que pagas los huevos en pesetas, estamos en el 2026 , no es 1990
0 K 20
Febrero2034 #23 Febrero2034
#13 Yo aquí pago en Ecus
0 K 7
manzitor #18 manzitor
#1 Seguro que hay una minoría, muy de España y mucho España, que se queja mucho, pero también le va mucho mejor. Esos sí que son los que rentabilizan la subida del PIB
0 K 11
#24 Abril_2025
El titular parece decir algo diferente a lo que se ve en la noticia. España crece cada vez menos y Alemania crece cada vez más pillándonos en 2028.
0 K 11
#8 MADMax2 *
A ver si aumenta el PIBP producto interior bruto de las personas ....
0 K 11
#3 cocococo
Muchos alemanes, franceses e italianos están ahora viviendo en España.
0 K 7

