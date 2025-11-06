Casi un 19% de la población española vive en situación de "exclusión social"

4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa en España, de las que un tercio son menores de edad. Estas cifras suponen un aumento del 51,7% de ciudadanos que se encontraban en esta situación de exclusión en 2024 respecto a 2007, debido esencialmente a factores como la dificultad de acceso a la vivienda o la precariedad laboral. El informe advierte sobre un “proceso inédito de fragmentación social en España” en el que la clase media se está erosionando, y en el que se desplaza a muchas familias hacia estratos inferiores
| etiquetas: pobreza , exclusión social
perroSanse dimisión, sentarlo frente a un tribunal por delitos de lesa humanidad y narcoestado corrupto, unga unga.
perroSanse dimisión, sentarlo frente a un tribunal por delitos de lesa humanidad y narcoestado corrupto, unga unga.
O sea, que el informe de Cáritas arroja datos de que la exclusión social se ha REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE con el… » ver todo el comentario
"Por las familias"
"Con los trabajadores"
"La España que madruga"
blablabla.
Es como decir que mi abuela está “muerta”.
Da la impresión de que contratasen a cualquiera para redactar una noticia, aunque no tenga ni idea.