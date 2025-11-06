edición general
Casi un 19% de la población española vive en situación de "exclusión social"

4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa en España, de las que un tercio son menores de edad. Estas cifras suponen un aumento del 51,7% de ciudadanos que se encontraban en esta situación de exclusión en 2024 respecto a 2007, debido esencialmente a factores como la dificultad de acceso a la vivienda o la precariedad laboral. El informe advierte sobre un “proceso inédito de fragmentación social en España” en el que la clase media se está erosionando, y en el que se desplaza a muchas familias hacia estratos inferiores

#4 Ahora cuando lleguen Alberto y Santi, con sus medidas de eliminación de toda ayuda social existente, bajada de sueldos, facilidades de despido, privatización de todos los servicios públicos y, por supuesto, mucha caza y muchos toros, seguro que lo arreglan.

perroSanse dimisión, sentarlo frente a un tribunal por delitos de lesa humanidad y narcoestado corrupto, unga unga.
Supercinexin #4 Supercinexin
Supercinexin #6 Supercinexin
Aunque la exclusión social se ha reducido “significativamente” en 2024 respecto de la situación que se creó en años precedentes con la crisis de 2009-2014 y el impacto de la pandemia y el confinamiento, el estudio apunta a que las fases de recuperación no han logrado cerrar la brecha de desigualdad y alcanzar datos previos a estos periodos de inestabilidad.

O sea, que el informe de Cáritas arroja datos de que la exclusión social se ha REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE con el…   » ver todo el comentario
platypu #2 platypu
Gracias Pedro
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Es bonito ver como los mismos perros que abogan por la supresión de ayudas a los menos favorecidos, por la reducción de impuestos a los que más tienen (y lo gracioso es que ellos mismos son unos muertos de hambre con pretensiones) y por el mercado salvaje hacen como que se preocupan de los que desprecian.
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 "No más IVA"
"Por las familias"
"Con los trabajadores"
"La España que madruga"
blablabla.
#13 tierramar
Y PPSOE.VOX siguen importando mäs pobres o mano de obra esclava, para mantener el exceso de mano de obra y mantener las condiciones laborales precarias.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Si, es cierto. Un cambio de gobierno no va a solucionar estos problemas. Pero si no se solucionan estos problemas, habrá un cambio de gobierno. El gobierno no debería dejarlo todo en "votadnos a nosotros que los otros son peores" o le van a dar mucho por saco.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero no gobierna la ultraderecha :troll:
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 da igual, es culpa de VOX
#11 Maikimaik
Exclusión social no es un término como para ponerlo entrecomillado, o es exclusión social o no lo es, o se está al borde de.

Es como decir que mi abuela está “muerta”.

Da la impresión de que contratasen a cualquiera para redactar una noticia, aunque no tenga ni idea.
#12 Borgiano
El cobete
#1 Quillotro
Pues viendo cómo está la sociedad, a veces no me faltan ganas...
menéame