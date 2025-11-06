Casi un 19% de la población española vive en situación de "exclusión social"

4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa en España, de las que un tercio son menores de edad. Estas cifras suponen un aumento del 51,7% de ciudadanos que se encontraban en esta situación de exclusión en 2024 respecto a 2007, debido esencialmente a factores como la dificultad de acceso a la vivienda o la precariedad laboral. El informe advierte sobre un “proceso inédito de fragmentación social en España” en el que la clase media se está erosionando, y en el que se desplaza a muchas familias hacia estratos inferiores