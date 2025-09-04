La pobreza se enquista: 4 millones de personas en España con severos problemas para llegar a fin de mes

España es el quinto país de Europa, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, con la peor situación de privación material o social severa. O dicho de otra manera, cuando se mide el índice de pobreza en este continente, nuestro país sigue estando –y esto no ha cambiado en los últimos años– entre los seis primeros puestos. Son datos de la oficina de estadística europea Eurostat analizados por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Si a esta realidad se le pone porcentaje, el resultado es que el 8,3% de la población española padece...