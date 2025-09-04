edición general
La pobreza se enquista: 4 millones de personas en España con severos problemas para llegar a fin de mes

España es el quinto país de Europa, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, con la peor situación de privación material o social severa. O dicho de otra manera, cuando se mide el índice de pobreza en este continente, nuestro país sigue estando –y esto no ha cambiado en los últimos años– entre los seis primeros puestos. Son datos de la oficina de estadística europea Eurostat analizados por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Si a esta realidad se le pone porcentaje, el resultado es que el 8,3% de la población española padece...

| etiquetas: pobreza , españa , 4 millones , personas , rumanía , bulgaria , grecia , hungría
14 comentarios
Pacman #3 Pacman
Tranquilos que esto lo soluciona un gobierno de izquierdas y progresista

En cuanto tengamos uno, claro
#5 Shibuya
#3 Imagínate cómo estaríamos con Feijoo de presidente
Pacman #6 Pacman
#5 no lo se
se como estamos ahora, pero no como estaríamos si...

Imagina como estaríamos si a Kennedy no le hubieran asesinado.
Sandilo #10 Sandilo
#5 Me temo que ese argumento no da de comer a las familias que no llegan a final de mes.
Asimismov #14 Asimismov
#5 ¡Optimista! I
magínate a Abascal de presidente y a Feijóo de vicepresidente.
Andreham #8 Andreham
#3 Ya se intentó y mira cómo se esforzaron en tirarlo al suelo bien rápido.
Pacman #11 Pacman
#8 cuando, en la primera república? :troll:
#2 Icelandpeople
Cada vez es más difícil comer y un techo ya es imposible.

De aquí van a venir dictaduras/ guerras antes de lo que pensamos.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Un cobete. Al menos no gobierna la derecha. Disfrutad lo votado.
Andreham #7 Andreham
#1 Sí gobierna la derecha.

En varios frentes, de hecho. Por un lado, gobierna el PSOE, que es un partido de derechas.

Por otro lado, GOBIERNA el capital y los herederos del franquismo, que son de derechas (por definición y por hechos).

Disfruta lo votado.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#7 menudo cuajo tienes.
#12 Borgiano
El cobete.
DrEvil #13 DrEvil
Pues no lo entiendo, con la de gente pobre que ha llegado para reflotar este país...
Oilegor #4 Oilegor
Y no hemos empezado aún a pasarlo mal, veréis que fiesta cuando falle el turismo un poco y empiecen los despidos.
Antes al menos con 800 euros comías y tenías un techo.
