La pobreza se enquista: 4 millones de personas en España con severos problemas para llegar a fin de mes

España es el quinto país de Europa, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, con la peor situación de privación material o social severa. O dicho de otra manera, cuando se mide el índice de pobreza en este continente, nuestro país sigue estando –y esto no ha cambiado en los últimos años– entre los seis primeros puestos. Son datos de la oficina de estadística europea Eurostat analizados por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Si a esta realidad se le pone porcentaje, el resultado es que el 8,3% de la población española padece...
| etiquetas: pobreza , españa , 4 millones , personas , rumanía , bulgaria , grecia , hungría
En cuanto tengamos uno, claro
se como estamos ahora, pero no como estaríamos si...
Imagina como estaríamos si a Kennedy no le hubieran asesinado.
magínate a Abascal de presidente y a Feijóo de vicepresidente.
De aquí van a venir dictaduras/ guerras antes de lo que pensamos.
En varios frentes, de hecho. Por un lado, gobierna el PSOE, que es un partido de derechas.
Por otro lado, GOBIERNA el capital y los herederos del franquismo, que son de derechas (por definición y por hechos).
Disfruta lo votado.
Antes al menos con 800 euros comías y tenías un techo.