edición general
3 meneos
51 clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después

El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después

Sin su batería John Bonham no vieron el sentido de continuar y con un escueto, pero directo, comunicado, pusieron fin a su historia

| etiquetas: led zeppelin , bonham , bateria , separación
3 0 0 K 30 cultura
sin comentarios
3 0 0 K 30 cultura

menéame