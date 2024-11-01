·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11227
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6131
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
7969
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6646
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
6251
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
más votadas
513
La jueza vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra y niega que haya indicios contra ella
541
El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."
424
Palestina. ‘Protocolo Mosquito’: aterradora táctica israelí de usar palestinos como escudos humanos
282
Muere un testigo clave del 'Safari de Sarajevo' pocas semanas después de abrirse la investigación en Italia
548
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
51
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
Sin su batería John Bonham no vieron el sentido de continuar y con un escueto, pero directo, comunicado, pusieron fin a su historia
|
etiquetas
:
led zeppelin
,
bonham
,
bateria
,
separación
3
0
0
K
30
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
30
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente