Confirmado: el Gobierno de España activa una medida urgente para bajar de forma inmediata el precio de la gasolina

El Gobierno de España ha aprobado una medida urgente para frenar la subida del precio de la gasolina y el diésel, disparados por la tensión en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Para ello liberará 3,75 millones de barriles de las reservas estratégicas en dos semanas, dentro de un compromiso mayor de 11,2 millones coordinado con la Agencia Internacional de la Energía. La medida busca aliviar la presión en las gasolineras, aunque su impacto dependerá de la evolución del conflicto y del mercado internacional.