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Confirmado: el Gobierno de España activa una medida urgente para bajar de forma inmediata el precio de la gasolina

Confirmado: el Gobierno de España activa una medida urgente para bajar de forma inmediata el precio de la gasolina

El Gobierno de España ha aprobado una medida urgente para frenar la subida del precio de la gasolina y el diésel, disparados por la tensión en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Para ello liberará 3,75 millones de barriles de las reservas estratégicas en dos semanas, dentro de un compromiso mayor de 11,2 millones coordinado con la Agencia Internacional de la Energía. La medida busca aliviar la presión en las gasolineras, aunque su impacto dependerá de la evolución del conflicto y del mercado internacional.

| etiquetas: españa , gasolina , precio
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16 comentarios
9 2 0 K 113 actualidad
#1 sliana
Les va a dar el combustible sin fijar el precio?
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matuta #2 matuta
#1 Esasto :troll: Porque eso sería de comunistas, y aqui todos ya sabemos que fijar precios sólo conduce al desastrre y a que la cosas suban todavía más :foreveralone:
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johel #4 johel *
#1 #2 El gobierno de españa aprueba una medida... pactada con la AIE.
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matuta #8 matuta
#4 ¿Y? Como si la pacta con el Papa de Roma, la situación es exactamente la misma.
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johel #12 johel *
#8 Que es una medida internacional, el titular suena como si fuese una medida española cuando en realidad el gobierno español no esta haciendo nada, solo esta formalizando un tramite para seguir la corriente internacional.
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matuta #15 matuta
#12 Te entiendo, y para mi ese es exactamente el problema "...cuando en realidad el gobierno español no esta haciendo nada, solo esta formalizando un tramite..."
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#6 MPR *
A ver, que alguien me explique cómo funciona esto.

El gobierno, sabiendo que las petroleras van a aprovechar el contexto para inflar el precio y forrarse todavía más de lo "normal", les va a regalar unos millones de barriles para... que se forren más aún y a ver si hacen el favor de no subir mucho más los precios.

¿Es eso? Espero que no porque dicho así parece una gilipollez enorme, así les conviene subir mucho los precios para que les regalen más barriles.
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#13 Tecar
¿El teletrabajo?
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karlos_ #14 karlos_
#13 Eso es tan de los tiempos del covid. Ahora toca hinchar mas la burbuja de la vivienda, no de pincharla
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camperuso #7 camperuso
No alcanzo a entender cómo teniendo las petroleras más petróleo para venderlo al mismo precio elevado y por lo tanto ganar más vamos a ver precios más bajos... nos toman por gilipollas
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#10 Cuchifrito
Si alguien lo entiende por favor me lo explique:
"esta primera fase se centrará en los productos almacenados por operadores, industria y distribuidores"
¿Las reservas de esta gente no están ya disponibles para su venta?¿No se dedican a eso? ¿Sin la medida hubieran dejado eso guardado y hubieran comprado más de fuera? No tiene por qué digo yo, pueden poner a la venta lo almacenado y comprar fuera para reponer, luego compran lo mismo...
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Uda #3 Uda
Y el café que?? Ha subido tres euros el que yo compro....:-(
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#5 Leclercia_adecarboxylata
#3 El mío antes costaba 80 céntimos :-/
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#11 MPR *
#5 Está claro, eres Zapatero, el único que paga el café a 80 céntimos desde hace décadas sin que le suba de precio. :-P
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#16 tropezon
#11 #5 No, es el que siempre echa 20 euros en la gasolinera :troll:
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camperuso #9 camperuso *
#3 lo del café es en parte por pérdidas de cosecha por el cambio climático y en una grandísima parte por la puta moda de los baristas.

Edit: Es decir, la dinámica de la oferta y la demanda pero sólo cuando sube, como con el petróleo
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menéame