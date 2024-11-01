Confirmado: el Gobierno de España activa una medida urgente para bajar de forma inmediata el precio de la gasolina

El Gobierno de España ha aprobado una medida urgente para frenar la subida del precio de la gasolina y el diésel, disparados por la tensión en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Para ello liberará 3,75 millones de barriles de las reservas estratégicas en dos semanas, dentro de un compromiso mayor de 11,2 millones coordinado con la Agencia Internacional de la Energía. La medida busca aliviar la presión en las gasolineras, aunque su impacto dependerá de la evolución del conflicto y del mercado internacional.
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El gobierno, sabiendo que las petroleras van a aprovechar el contexto para inflar el precio y forrarse todavía más de lo "normal", les va a regalar unos millones de barriles para... que se forren más aún y a ver si hacen el favor de no subir mucho más los precios.
¿Es eso? Espero que no porque dicho así parece una gilipollez enorme, así les conviene subir mucho los precios para que les regalen más barriles.
"esta primera fase se centrará en los productos almacenados por operadores, industria y distribuidores"
¿Las reservas de esta gente no están ya disponibles para su venta?¿No se dedican a eso? ¿Sin la medida hubieran dejado eso guardado y hubieran comprado más de fuera? No tiene por qué digo yo, pueden poner a la venta lo almacenado y comprar fuera para reponer, luego compran lo mismo...
Edit: Es decir, la dinámica de la oferta y la demanda pero sólo cuando sube, como con el petróleo