Egipto anuncia medidas urgentes de ahorro energético en respuesta a las repercusiones del conflicto del Golfo Pérsico [eng]

El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, anunció medidas urgentes de ahorro energético debido a la escalada de tensiones en la región, específicamente la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán, que ha provocado una crisis global sin precedentes en el mercado energético. Describió la situación como una que requiere "acción decisiva" para reducir el consumo, enfatizando que el gobierno se compromete a la transparencia mientras protege la estabilidad económica. Posible implementación de trabajo remoto 1-2 días por semana, cierre de tiendas