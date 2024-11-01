edición general
Una conductora atropella a un hombre y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche en Sevilla

Un hombre ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un vehículo en Sevilla a primera hora de la mañana. El siniestro tuvo lugar en la calle Lumbreras y el vehículo podría haber circulado arrastrando al peatón durante varios kilómetros hasta llegar a la avenida Ramón y Cajal confluencia con la avenida San Francisco Javier. Fuentes del caso confirman que en el interior del vehículo iban dos personas, si bien quien conducía no se ha percatado del atropello, tras lo que se ha dirigido hacia apeadero de San Bernardo y ha dejado a un familiar.

#2 Cuchifrito
??? Cómo cojones no va a enterarse de que ha atropellado a alguien??
4 K 59
Sr.No #3 Sr.No
#2 Iba en el Canyonero u otro con similares metros de eslora.
2 K 43
tul #7 tul
#3 como si va en un camion, si es cierto que no se entero deberian quitarle el carnet de por vida solo para empezar
3 K 44
Cantro #5 Cantro
#2 yo me entero de cuando le doy a un pájaro...
2 K 34
#6 Tronchador.
#2 ¿Drogas o vejez?
1 K 16
japal #11 japal
#2 Si coló lo de la virgen Maria.........
0 K 6
sotillo #13 sotillo
#2 ¿Tú has visto cómo van muchos al volante?
0 K 10
#16 vituwaf
#2 Como se nota que no has atropellado nunca a nadie.
0 K 7
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Si te caes de la moto y te rozas dos metros por el suelo te revientas, no quiero ni saber cómo ha quedado el peatón tras ser arrastrado más de un kilómetro.
1 K 22
AntiTankie #4 AntiTankie
Esa mujer no deberia conducir
1 K 18
Ferran #18 Ferran *
#10 Claro que es actual, pero en Menéame ‘Actualidad’ suele usarse para noticias de interés general, política o sociedad. Cuando es un accidente concreto con víctimas, la categoría creo yo más adecuada es |Sucesos

Es solo por clasificación, no por antiguedad de la noticia.
0 K 14
Ferran #9 Ferran
#0 mas que “actualidad” la pondría en |sucesos
0 K 14
g3_g3 #10 g3_g3
#9 No entiendo. ¿No es suficientemente actual algo que ha sucedido hace 3 horas?
No tengo problema en ponerla en sucesos con un buen razonamiento lógico.
0 K 13
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
En la calle lumbreras...

La lumbreras habrá dicho, "lo mejor es hacer como si no hubiera pasado nada"
0 K 13
Rorschach_ #17 Rorschach_
#15 Esta feo, y prohibido, señalar con el dedo a los usuarios que votan.
0 K 11
g3_g3 #15 g3_g3
#14 ¿Has votado errónea porque en tu opinión debería estar en sucesos?
Que yo sepa actualidad es una categoría y sucesos solo un sub al que debes estar suscrito.

¿Realmente es errónea @Eirene ? ¿O solo es otro voto negativo ideológico que a saber que persigue?
1 K 2
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es vergonzoso como un tipo cualquiera va atosigando a esa pobre mujer. Espero que solicite una orden de alejamiento.
2 K -6

