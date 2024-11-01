Una conductora atropella a un hombre y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche en Sevilla

Un hombre ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un vehículo en Sevilla a primera hora de la mañana. El siniestro tuvo lugar en la calle Lumbreras y el vehículo podría haber circulado arrastrando al peatón durante varios kilómetros hasta llegar a la avenida Ramón y Cajal confluencia con la avenida San Francisco Javier. Fuentes del caso confirman que en el interior del vehículo iban dos personas, si bien quien conducía no se ha percatado del atropello, tras lo que se ha dirigido hacia apeadero de San Bernardo y ha dejado a un familiar.