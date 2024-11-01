edición general
9 meneos
202 clics
Una joven da a luz en el salón de su casa en Valencia: "No sabía que estaba embarazada"

Una joven da a luz en el salón de su casa en Valencia: "No sabía que estaba embarazada"  

La mujer afirma que no se percató de que estaba encinta, alegando que notó 'alguna molestia en la tripa pero lo típico de que a lo mejor te sienta algo mal'.

| etiquetas: embarazada , parto , valencia
8 1 0 K 155 NO_es_EMT
15 comentarios
8 1 0 K 155 NO_es_EMT
Comentarios destacados:    
Moixa #6 Moixa
Muy implicado el padre "él estaba durmiendo cuando su pareja lo avisó: "Me dijo que tenía dolores y le dije de llamar a su padre e irse al hospital con él". El progenitor del recién nacido recuerda que fue tumbarse en la cama otra vez y comenzar "a escucharla chillar y al bebé llorar".
5 K 60
#13 soberao *
#2 Entrevistan también al padre xD xD que no es solo una entrevista a la chica. xD Encima este padre al no saberlo no ha podido aprovechar para cambiar de coche, que hace falta coche nuevo para el niño. xD
Veo que lo dice también #6
1 K 34
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Lo típico.

La entrevista es buenísima, es como "bueno, pues aquí estamos, que me ha salido un niño ya ves...".
2 K 49
vicvic #5 vicvic
Se puede tomar a cachondeo pero existe este tipo de embarazos (embarazos crípticos y tienen una incidencia de 1/475 así que imposible no es.
3 K 37
#14 tpm1
#5 Por mucho embarazo críptico, el no tener la regla todos esos meses debería ser una pista o al menos una razón para visitar al médico.
1 K 24
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Los cojones no lo sabia. A ver si se le acerco un palomo...
1 K 20
Feindesland #4 Feindesland
#3 Y ver, ¿qué relación puede haber enjtre tener sexo y tener un niño?

No cambies de tema, por favor.

:-D
2 K 41
Alakrán_ #10 Alakrán_
#3 Seguramente la madre de la criatura tendrá un sobrepeso importante.
2 K 28
radon2 #12 radon2
#10 Una amiga que es ginecóloga me explicó que un día llega a la consulta una mujer que decía que sentía unos dolores abajo y la realiadad es que estaba dando a luz y sí , era una mujer con sobrepeso.
1 K 25
Aguarrás #1 Aguarrás
No era la más lista de su clase, no... :roll:
1 K 15
reivaj01 #9 reivaj01
A mí me pasó lo contrario. Creía que estaba embarazado y el médico me dijo que no, que sólo estaba gordo.
0 K 14
Duernu #8 Duernu
"Ya decía yo que no acaba de digerir aquel McPollo"
0 K 10
#15 poxemita
#8 lo que le sento mal fue la McPoll...
0 K 11
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
La virgen maría
0 K 8
#11 mariopg
se reproducen los más listos
0 K 7

menéame