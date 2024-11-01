·
Una joven da a luz en el salón de su casa en Valencia: "No sabía que estaba embarazada"
La mujer afirma que no se percató de que estaba encinta, alegando que notó 'alguna molestia en la tripa pero lo típico de que a lo mejor te sienta algo mal'.
#6
Moixa
Muy implicado el padre "él estaba durmiendo cuando su pareja lo avisó: "Me dijo que tenía dolores y le dije de llamar a su padre e irse al hospital con él". El progenitor del recién nacido recuerda que fue tumbarse en la cama otra vez y comenzar "a escucharla chillar y al bebé llorar".
5
K
60
#13
soberao
*
#2
Entrevistan también al padre
que no es solo una entrevista a la chica.
Encima este padre al no saberlo no ha podido aprovechar para cambiar de coche, que hace falta coche nuevo para el niño.
Veo que lo dice también
#6
1
K
34
#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Lo típico.
La entrevista es buenísima, es como "
bueno, pues aquí estamos, que me ha salido un niño ya ves...
".
2
K
49
#5
vicvic
Se puede tomar a cachondeo pero existe este tipo de embarazos (embarazos crípticos y tienen una incidencia de 1/475 así que imposible no es.
3
K
37
#14
tpm1
#5
Por mucho embarazo críptico, el no tener la regla todos esos meses debería ser una pista o al menos una razón para visitar al médico.
1
K
24
#3
cenutrios_unidos
Los cojones no lo sabia. A ver si se le acerco un palomo...
1
K
20
#4
Feindesland
#3
Y ver, ¿qué relación puede haber enjtre tener sexo y tener un niño?
No cambies de tema, por favor.
2
K
41
#10
Alakrán_
#3
Seguramente la madre de la criatura tendrá un sobrepeso importante.
2
K
28
#12
radon2
#10
Una amiga que es ginecóloga me explicó que un día llega a la consulta una mujer que decía que sentía unos dolores abajo y la realiadad es que estaba dando a luz y sí , era una mujer con sobrepeso.
1
K
25
#1
Aguarrás
No era la más lista de su clase, no...
1
K
15
#9
reivaj01
A mí me pasó lo contrario. Creía que estaba embarazado y el médico me dijo que no, que sólo estaba gordo.
0
K
14
#8
Duernu
"Ya decía yo que no acaba de digerir aquel McPollo"
0
K
10
#15
poxemita
#8
lo que le sento mal fue la McPoll...
0
K
11
#7
DayOfTheTentacle
La virgen maría
0
K
8
#11
mariopg
se reproducen los más listos
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
