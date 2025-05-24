edición general
Amama desvela que sigue recibiendo casos de mujeres que han desarrollado cáncer de mama por la negligencia en los cribados de la Junta: "Es terrible y terrorífico"

A fecha de hoy seguimos recibiendo casos». Así de tajante se mostraba recientemente la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, para denunciar que continúan aumentando por semana los casos de mujeres que denuncian a la asociación haber desarrollado cáncer de mama como consecuencia de la grave negligencia de la Junta de Andalucía en el cribado de esta tipología oncológica. Claverol ha advertido que pronto se llegará «a 400» y «será el 1 % de las 4.000 que afirmó Amama», calificando esta situación de «terrible» y «terrorífica».

Feindesland #2 Feindesland *
En el lado contrario hay que contar a las que, sin desarrollarlo, no han tenido que pasar por algo tan terrorífico y devastador para la salud como una quimioterapia o un tratamiento contra el cáncer. Porque ese es problema de los cribados: que salva algunas vidas, pero aniquila otras con tratamientos que no hubiesen sido necesarios.
Como lamentablemente conozco el tema de cerca, y sé los debates que provoca, voy a dejarlo aquí. Pero la bibliografía sobre los problemas de estas pruebas es MUY amplia.
:-/
#7 Gardeneer
#2 El cribado busca posibles casos, pero antes de dar quimioterapia, se confirma que es maligno (no se da si hay dudas)
Feindesland #13 Feindesland
#7 Es un poco más complicado que eso, peor vas bien. Se busca si es maligno, y d elso malignos algunos se desarrollan y otros desaparecen por si solos. Hay que hacer uns eguimiento, y si se desarrolla, se trata. Ojo al detalle, porque muchos m´ñedicos, para hace rlo que dice #9 se curan en salud y tratan siempre.
calde #8 calde *
#2 "Casualmente", Feindesland siempre del lado de los corruptos, vais y maleantes... pero él habla desde el lado de los expertos, eh.

Ahora va a resultar que lo de borrar la base datos, alterar informes médicos e incumplir la responsabilidad de dotar al servicio médico de suficientes recursos, se ha hecho basándose en sesudos y avanzados estudios médicos que sólo la élite, la gente con sangre de tonos azulados, conoce.

¬¬
Feindesland #12 Feindesland
#8 No mezcles churras con merinas. Nadie puedeapoyar lo que se ha hecho. Hay que ser claro tranparente, y borrar datos es una canallada. Y que el tema es muy jodido también es cierto. Te lo explica #9 si de verdad tienes algún interés, fuera del político, en el tema.
Lenari #9 Lenari
#2 Había un estudio sobre partos en casa y en el hospital, creo que en Dinamarca, y la conclusión era que los partos de bajo riesgo tenían mayor mortalidad en el hospital.

En principio parece absurdo, pero tenía una explicación simple: en los partos en casa, solo llamaban a la ambulancia si el asunto se complicaba seriamente, mientras en el hospital, a la menor complicación, el médico opta por operar ¿por qué? Porque es la forma de cubrirse las espaldas a nivel legal y burocrático. El problema…   » ver todo el comentario
#11 baronluigi
#9 O también puede ser por razones ecónomicas, como pasaba con Atrys

www.elconfidencial.com/bienestar/2025-05-24/atrys-comparecer-congreso-
Razorworks #14 Razorworks
#2 Que dices, hombre, pero que dices. ¿Que te criban y por error te marcan como positivo sin serlo? Bueno, pero por lo menos TE HAN CRIBADO (mirado), y en este caso estaríamos hablando de un problema distinto (diagnóstico erroneo). Pero no que te dejen morirte de asco sin ni siquiera mirarte.
Olepoint #3 Olepoint *
No pasa nada, Juanma va a tirar unos caramelos a los hijos de esas mamis que pueden morir de cáncer y pelillos a la mar.... aunque esos niños se queden sin madre para siempre, ese día tendrán sus caramelitos de la mano de Juanma. :troll:
#4 Horkid
Mensaje para los venezolanos, latino americanos que no son ricos, pero piensan votar la PP o VOX; si se instala un gobierno PP.VOX esto es un ejemplo de lo que va suceder con la sanidad, y el estado de bienestar: PP destroza la sanidad publica potenciando el negocio de la sanidad privada.
Chinchorro #6 Chinchorro
#4 Pero esto no va con ellos porque pagan un seguro de cuarenta euros al mes :troll:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
que le pidan un nuevo presidente a un tal Baltasar en la cabalgata de Sevilla, que como es rey y mago seguro que les concede su deseo
elGude #5 elGude
Pues nada, 10000000000 votos más para vox.
Malinke #10 Malinke
Moreno intentando recuperar los 6 puntos de intención de voto que dijo que había perdido con este tema y ya debe de ir recuperándolos, lo demás, ¡merde!
