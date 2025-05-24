Amama desvela que sigue recibiendo casos de mujeres que han desarrollado cáncer de mama por la negligencia en los cribados de la Junta: "Es terrible y terrorífico"

A fecha de hoy seguimos recibiendo casos». Así de tajante se mostraba recientemente la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, para denunciar que continúan aumentando por semana los casos de mujeres que denuncian a la asociación haber desarrollado cáncer de mama como consecuencia de la grave negligencia de la Junta de Andalucía en el cribado de esta tipología oncológica. Claverol ha advertido que pronto se llegará «a 400» y «será el 1 % de las 4.000 que afirmó Amama», calificando esta situación de «terrible» y «terrorífica».