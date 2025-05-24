Amama desvela que sigue recibiendo casos de mujeres que han desarrollado cáncer de mama por la negligencia en los cribados de la Junta: "Es terrible y terrorífico"

A fecha de hoy seguimos recibiendo casos». Así de tajante se mostraba recientemente la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, para denunciar que continúan aumentando por semana los casos de mujeres que denuncian a la asociación haber desarrollado cáncer de mama como consecuencia de la grave negligencia de la Junta de Andalucía en el cribado de esta tipología oncológica. Claverol ha advertido que pronto se llegará «a 400» y «será el 1 % de las 4.000 que afirmó Amama», calificando esta situación de «terrible» y «terrorífica».
| etiquetas: amama , casos , mujeres , cáncer , mama , negligencia , cribados , andalucía
Como lamentablemente conozco el tema de cerca, y sé los debates que provoca, voy a dejarlo aquí. Pero la bibliografía sobre los problemas de estas pruebas es MUY amplia.
Ahora va a resultar que lo de borrar la base datos, alterar informes médicos e incumplir la responsabilidad de dotar al servicio médico de suficientes recursos, se ha hecho basándose en sesudos y avanzados estudios médicos que sólo la élite, la gente con sangre de tonos azulados, conoce.
En principio parece absurdo, pero tenía una explicación simple: en los partos en casa, solo llamaban a la ambulancia si el asunto se complicaba seriamente, mientras en el hospital, a la menor complicación, el médico opta por operar ¿por qué? Porque es la forma de cubrirse las espaldas a nivel legal y burocrático. El problema… » ver todo el comentario
www.elconfidencial.com/bienestar/2025-05-24/atrys-comparecer-congreso-