La Comisión Europea quiere que vuelvas a sacarte el carné de coche cada 10 años

La Comisión Europea continúa su cruzada contra los conductores de coche. Esta vez nos trae una norma que, de seguir el rumbo actual, forzaría a los conductores a volver a sacarse el carnet de conducir cada diez años y asumir costes de renovación mucho más elevados.

Garbns #1 Garbns
da igual que no tengas ningún accidente ni multa en 10 años, te jodes y pagas..

"por tu seguridad"
10 K 128
#4 Lusco2
#1 Y depende de lo que uses el derecho a conducir, yo en el pueblo obligatoriamente para gestiones y comprar en el super, me metes de nuevo en una ciudad y ya no me lo vuelven a dar
0 K 6
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#1 Viendo la ignorancia que tienen muchos de las normas de tráfico era algo que iba terminar implementándose. Lo veo correcto. La de garrulos y gañanes que se quedarán sin poder demostrar su esencia.
1 K 25
Garbns #13 Garbns *
#11 pues no, para eso está los puntos y la retirada de carnet.. a santo de que vas a obligar a alguien a sacarse un carnet cada 10 años si no ha cometido ninguna infracción? Hacemos tb lo mismo con los títulos universitarios?

Pd en serio crees que los cafres van a suspender?
2 K 33
JuanCarVen #19 JuanCarVen
#13 Hay mucho gente que la última vez que memorizó algo fue en el colegio. Les pides tras 10 años o 20 sin acercarse a un libro volver a memorizar y se les hará muy cuesta arriba.
0 K 15
Aokromes #12 Aokromes
#1 dudo que en mi ciudad un 10% de los coches cumplan los limites de velocidad, no aceleren en los semaforos en ambar ni se paren en las zonas con rombos.

p.d que no tengas ninguna multa no quiere decir que no hayas incumplido nunca nada, solo que no te han pillado.
0 K 10
Garbns #16 Garbns
#12 exactamente dime en qué va a cambiar eso que dices si obligamos a pasar un examen cada 10 años pagando otra vez? (Y no digamos del tiempo perdido)
0 K 10
#2 dclunedo
Más impuestos, sorpresa. La campaña se llamará "Es por tu bien gilipollas".
6 K 60
#5 Alcalino *
#2 igual es porque como la mayoría de fábricas de coches europeas van a cerrar, está medida es para que los ciudadanos se queden sin carnet cuando eso suceda y no echen en falta tener coche :troll:
2 K 23
Gry #3 Gry
Me parece perfecto, así la gente se lo pensará dos veces antes de sacarse el carné.

¿Le han preguntado su opinión a los fabricantes de coches? :troll:
2 K 49
#7 TusT *
Por sacar algo positivo, me alegro porque hay abuelillos y gente en general a la que alguien debería prohibir conducir por la seguridad común

para cuando esta ley se apruebe, yo ya seré uno de esos abuelillos...:roll: :palm:
1 K 21
#8 Lusco2 *
#7 Tranqui ,tendrás coches de conducción autónoma con instrucciones de recoger gachís en autostop y pitar a ciclistas
1 K 25
#10 torrrquemada
#7 Si te lees el primer párrafo de la noticia, descubriras 2 cosas.
- Que la entradilla es errónea
- Que comenta lo que dices.

y si además lees el artículo entero, vas a ver lo que realmente trama la CE :palm: :palm:
0 K 7
Veelicus #15 Veelicus
#14 Sin duda, cualquier escusa sera buena para sangrarnos.
Pagaremos por la carretera con los impuestos y luego con la tasa por su su, y tambien el impuesto de circulacion...
0 K 12
Veelicus #6 Veelicus
Sigue el plan de que solo puedan conducir los ricos, intentaron hacerlo fabricando solo coches caros, como vinieron los chinos con coches baratos ahora el plan va por aumentar el coste de conducir, lo siguiente seran tasas por circular por kilometro y lo siguiente sera poner normas estupidas para obligarte a cambiar de coche cada 4 años
0 K 12
#9 torrrquemada
#6 Y no olvidemos lo de comprar una "L" nueva, con su nueva normativa de tamaño y color :-D
0 K 7
Aokromes #14 Aokromes
#6 la tasa de circular por kilometro la van a aplicar tarde o temprano con los coches electricos al perder los impuestos por carburante.
0 K 10
#18 Joan_Pikutara
Mafiosos alimentando a otra mafia.
0 K 8
Lamantua #17 Lamantua
Igual sale más económico viajar en VTC en vez de permiso de conducir y coche propio.
0 K 7

