Cesar y Josef, los alemanes que tienen un imperio de 3.400 apartamentos turísticos en 20 ciudades en España

El turismo sigue siendo uno de los pilares de la economía madrileña y española tras la recuperación iniciada post‑pandemia. Y las cifras no mienten sobre ello. En 2024, Madrid registró números históricos, con más de 11,18 millones de visitantes, un 5,3 % más que en 2023, y 23,27 millones de pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 4,6 % respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lectura completa en #1
Que si Manolo, que si. Pero que si se construye más mientras se permita la existencia de grandes tenedores o la especulación no servirá de nada, solo habrá fondos buitre con más pisos todavía, turísticas o no.
PD: ojalá les okupen todos y cada uno de los pisos.
.. bueno no eran sus abuelos de verdad, eran unos señores mayores que llevaban ya viviendo alquilados 50 años en ese piso del centro y no estaban siguiendo las reglas del mercado, así que unos amables abogados les invitaron a irse.