edición general
15 meneos
47 clics
Cesar y Josef, los alemanes que tienen un imperio de 3.400 apartamentos turísticos en 20 ciudades en España

Cesar y Josef, los alemanes que tienen un imperio de 3.400 apartamentos turísticos en 20 ciudades en España

El turismo sigue siendo uno de los pilares de la economía madrileña y española tras la recuperación iniciada post‑pandemia. Y las cifras no mienten sobre ello. En 2024, Madrid registró números históricos, con más de 11,18 millones de visitantes, un 5,3 % más que en 2023, y 23,27 millones de pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 4,6 % respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lectura completa en #1

| etiquetas: alemania , imperio , apartamentos turísticos , españa , ciudades
13 2 0 K 176 actualidad
9 comentarios
13 2 0 K 176 actualidad
Mark_ #2 Mark_ *
"Hay que construir más"

Que si Manolo, que si. Pero que si se construye más mientras se permita la existencia de grandes tenedores o la especulación no servirá de nada, solo habrá fondos buitre con más pisos todavía, turísticas o no.

PD: ojalá les okupen todos y cada uno de los pisos.
10 K 138
Ludovicio #4 Ludovicio
#2 Con la religión del libre mercado has topado.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#2 explicación clara de porque la extrema izquierda ha pasado a la irrelevancia. Seguid así, lo hacéis muy bien.
0 K 10
#8 Troll_hunter *
#2 Sin un modelo sostenible no hay un incentivo real para los trabajadores. Si con nuestro trabajo no podemos aspirar minimamente a un futuro digno para nosotros y nuestras familias, entonces tendremos que buscar soluciones alternativas. Sí, la okupación es la única solución viable que nos ofrece el sistema ultra capitalista actual.
0 K 11
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Qué simpáticos, con su sonrisita germana y sus camisetas negras desenfadadas.
2 K 48
Rogue #6 Rogue
Hay líneas que no se pueden cruzar. Por la libertad de unos no pueden estar miles o cientos de miles o millones de personas hipotecadas toda una vida por una vivienda que no vale su valor impuesto.
1 K 17
a69 #9 a69
Cesar y Josef te desean una feliz estancia. Han decorado personalmente y han equipado este apartamento heredado de sus abuelos para tu disfrute.

.. bueno no eran sus abuelos de verdad, eran unos señores mayores que llevaban ya viviendo alquilados 50 años en ese piso del centro y no estaban siguiendo las reglas del mercado, así que unos amables abogados les invitaron a irse.
0 K 11
uyquefrio #5 uyquefrio
Un día llegará un tal Luis Magnolia y luego vendrán los lloros...
0 K 9

menéame