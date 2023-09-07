Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]

La ley electoral SAVE fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 2025, y está a la espera de la aprobación del Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría necesaria para aprobarla sin previo aviso. Trump y sus aliados posicionaron SAVE como elemento central de su estrategia electoral de 2026, y la oportunidad garantiza la máxima disrupción, ya que unas 69 millones de mujeres se verían afectadas al haber cambiado su apellido al casarse. Obtener la documentación para justificar el cambio lleva semanas.
En USA hay que registrarse para votar, a lo que afecta principalmente es a la documentación que debes llevar para ese registro y al voto por correo que es más grave, pese a que el titular se centre en las mujeres.
Esta ley salió hace unos 10 meses y ya entonces se decía:
Actualmente, casi 21 millones de estadounidenses—alrededor del 9% del electorado—no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, lo que crea un grave riesgo de privación del derecho al voto. Además, el 11% de los votantes elegibles carecen del tipo de identificación exigido por algunos estados, con un impacto desproporcionado en personas mayores, minorías, personas con discapacidades, votantes de bajos ingresos y los estudiantes.
Y yo me pregunto, nadie ve un problema en que haya casi 21 millones de personas que no tengan un documento tipo pasaporte, DNI o incluso carnet de conducir? Porque es básicamente lo que se pide. Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?
Por otro lado, esto se pasó en marzo del 25, si en 10 meses no has actualizado tus registros... Pues es como si en España no se actualizase el censo, comunicases tu cambio de domicilio o no solicitases el voto por correo (para lo cual necesitas documentación acreditativa).
por mucho menos hemos llamado dictaduras a otros paises.
Que luego lleven lustros con un apartheid electoral es de ser faro del mundo libre.
Eso se lo llevan haciendo a los negros al menos desde 1865 y hasta Kennedy.
Contra la indolencia de tanta gente la sociedad está perdida ..
No se que cálculos electorales se llevan entre manos, pero te aseguro que no lo harían si no beneficiara a los republicanos y perjudicara a los demócratas.
politicaprosa.com/es/como-son-los-votantes-democratas-y-republicanos/
Quitar a todas las votantes perjudica más a los Demócratas que a los Republicanos. Es un claro caso de "yo a mi me jodo, pero a ti te hundo" de toda la vida...
www.pewresearch.org/short-reads/2023/09/07/about-eight-in-ten-women-in
No solo eso, os garantizo que las oficinas donde arreglan éstos papeles en los estados con mayoría demócrata van a encontrar repentinos problemas de financiación, despidos masivos, órdenes judiciales contradictorias, etc, Trump va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esa gente pueda votar
Por ejemplo: para un sintecho, es prácticamente imposible votar.
Pero a la practica, que no pudieran votar 4 personas trans no creo que afectara mucho a los resultados, que lo hagas con la gran mayoria de mujeres casadas si. Te cargas una enorme masa de votantes.
PD: Por si acaso, no ignoro a la gente trans, solo que la noticia se enfoca en la supresion de votos de una gran parte de la poblacion.
Pero bueno, es de derechas, así que todo bien y todo normal. Esto no es dictadura, igual que Vox no es fascismo. Los comunistas de mierda que matamos mucho es que estamos locos, vemos fascistas por todas partes, jajaja qué tontos somos ale ale la pastillita y a dormir superninexín pobrecico mío jajaj puto rojo de mierda.
Si no me equivoco, en UK tampoco hay DNI o similar.
No, pero las mujeres votan ligeramente más a los demócratas, mientras que los hombres votan ligeramente más a los republicanos. Al menos en las últimas elecciones. Con lo cual la restricción general favorece a los republicanos.
Es un ejemplo de libro de lo que se llama discriminación indirecta: criterios aparentemente neutros que favorecen o perjudican a un sector.
Precisamente las mujeres que se cambian el apellido suelen ser las más conservadoras, y no está claro que ese grupo votase más a los demócratas.
Como aquí llevar primero el apellido del padre. Optativo, sí. ¿Hacer lo contrario es raro? Pues también.
Así que aun teniendo en cuenta lo que dices, la gran mayoría de votantes demócratas casadas tienen el apellido cambiado.
Y si te casaste hace dos años o más, no sé cómo deberías poder haber adivinado que sacarían esta norma, cuando antes era perfectamente válido votar con el carnet de conducir.
Los que más se oponen a que exista algo como el DNI, que solucionaría todos estos problemas, son los republicanos. Adivina por qué.
Es sencillo.
se cambian el apellido las "más tradicionales" todavía. Estas posiblemente tengan más tendencia a votar Republicano.
Bueno, #10 lo explica mejor para los que no hemos pasado del titular y la entradilla por encima
Estaría bien que el número de diputados de cada estado se decidiera por los votantes registrados, para evitar o disminuir esto.
*Todo esto suponiendo que sea verdad que las mujeres votan más a demócratas
Si no me equivoco hay campañas para animar y ayudar a que la gente se registre para votar. Así que, aunque seguro que hay "peros" no sé hasta que punto sería negativa la medida o si el impacto sería tan alto. Especialmente a medio plazo.
#44 A eso me refiero, más o menos. Por lo que veo, la ley esta hace obligatorio que para votar tengas algo que realmente te identifique correctamente, como a nosotros el DNI.
Ves mal. Como siempre que toca manipular en la misma direccion.
Por lo que veo, la ley esta hace obligatorio que para votar tengas algo que realmente te identifique correctamente, como a nosotros el DNI.
No es así. La existencia del documento ya era un requisito previo, lo que cambia es que ahora el carnet de conducir no vale (hasta que lo cambien y añadan la nacionalidad) y entonces al recurrir al certificado de naciemiento, los apellidos pueden no coincidir con lo que no sería válido. Lo tienes en #37
(c) Registration with
Ahora que lo comentas .. tampoco tengo claro que una ley federal pueda imponerse a los criterios de los estados en estos temas. En la Constitución es no viene y en la décima enmienda dice esto:
es.wikipedia.org/wiki/Décima_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estad
"Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo".[1]
A ver si @themarquesito nos arroja algo de luz.
Así que quedarán más mujeres Demócratas que no tienen que hacer nada para poder votar.
Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?
El DNI es obligatorio. Si no tienes el documento físico (lo has perdido, te lo han robado, te lo has olvidado) creo que con el pasaporte también se puede votar. Desconozco si el carnet de conducir sirve o no (para muchas cosas pasa)
Pero te dejaban votar sin ello. Vas, decías quien eras y te tachaban de la lista.
Y yo me pregunto, nadie ve un problema en que haya casi 21 millones de personas que no tengan un documento tipo pasaporte, DNI o incluso carnet de conducir? Porque es básicamente lo que se pide. Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?
Eso es MENTIRA. Toda la gente que vota en EEUU tiene un documento identificativo valido. Lo que requiere la nueva ley es EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO o un… » ver todo el comentario
Sinónimos: imposibilitar, estorbar, evitar, paralizar, dificultar, entorpecer, reprimir, obstaculizar, atascar, complicar, molestar, detener, contrariar, interrumpir, vedar.
dle.rae.es/impedir
Y lo que quieren aprobar es una ley que obligue a que tengas que hacer un papeleo para "legalizar" tu nuevo apellido. Y como es solo papeleo y no toca derechos fundamentales, lo pueden aprobar facilmente.
Y aun así había pucherazos, mi suegro fue testigo de uno.
Pero debes pedir todos los documentos de nuevo.
El problema es que, el documento de tu carnet de conducir no tiene el mismo nombre que tu nacimiento.
Contando el numero de catetillos, gente despistada,etc pues si, sobre el papel es solo dificultar, pero a la practica, es impedir
Una ayudita:
dle.rae.es/impedir
tr. Estorbar o imposibilitar la ejecución de algo.
@angelitoMagno, que no te enteras.
#12
Jim Crow 2.0.
Ya dije yo que iba a hacer algo para quedarseun tercer mandato, y perpetuarse en el poder.
Este no se va ya de la casa blanca.
Sabes que eso en España se exige en TODAS las elecciones? No me parece nada raro o extraño. Lo que si te compro es que deberia hacerse pedagogia y avisar con tiempo a las posibles afectadas y es mas que probable que, si no les interesa (como hace cualquier gobierno, como tambien hace el de Sanchez. que tengo una montada que...) , el gobierno de Trump no este haciendo nada por que se sepa o este haciendo incluso… » ver todo el comentario
Porque estas cosas no se pueden escribir sin recibir algo a cambio.
No existe el DNI en EE.UU.
El fraude electoral en EE.UU es un problema mucho menor que los impedimentos que se ponen para la selección de votantes.
-Por obras en los colegios electorales del barrio de los negros, se trasladan al otro lado de la ciudad.
-Y en otro orden de cosas, el dia de las votaciones se suspenden los autobuses.
Pos aqui lo mismo.
www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/22/text
(c) Registration with application for motor vehicle driver’s license.—Section 5 of the National Voter Registration Act of 1993 (52 U.S.C. 20504) is amended—
(1) in subsection (a)(1), by striking “Each State motor vehicle driver's license application” and inserting “Subject to the requirements under section 8(j), each
Un familiar de mi mujer que no conducía tenía una especie de DNI en California que decían hacía de veces del carnet de conducir a efectos de identificación.
En pocas palabras: una mujer ha visto su pasaporte eliminado del sistema sin explicación alguna y tras descartar otras posibles opciones, sólo queda la opción de que está en una investigación por terrorismo...por ayudar a personas trans.
EDIT: Hasta la polla de los ignores.
Negar o complicar(hacer el trámite) el voto a 69 millones de 340 millones es un 20% del total de votantes. Quita los menores de 18 que rondan los 73 millones y te quedan 198 millones de votantes, por tanto el 42% de la población es posible que no vote(21% seguro por edad y otro 21 por injerencia).
Dictadura blanda(siguen existiendo otros partidos) hasta que pueda ser dura.
P.d: la población de mujeres en eeuu es de 172.9 millones menos 36,5 millones menores de 18 más 69 millones de mujeres con cambio de apellido, hacen un total de 67,4 millones de mujeres que no han cambiado su nombre. Vamos mas del 50%.
PD: Hay que ser imbécil para renunciar a tu apellido por tu marido, todo hay que decirlo