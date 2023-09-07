Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]

La ley electoral SAVE fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 2025, y está a la espera de la aprobación del Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría necesaria para aprobarla sin previo aviso. Trump y sus aliados posicionaron SAVE como elemento central de su estrategia electoral de 2026, y la oportunidad garantiza la máxima disrupción, ya que unas 69 millones de mujeres se verían afectadas al haber cambiado su apellido al casarse. Obtener la documentación para justificar el cambio lleva semanas.