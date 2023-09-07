edición general
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]

Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]

La ley electoral SAVE fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 2025, y está a la espera de la aprobación del Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría necesaria para aprobarla sin previo aviso. Trump y sus aliados posicionaron SAVE como elemento central de su estrategia electoral de 2026, y la oportunidad garantiza la máxima disrupción, ya que unas 69 millones de mujeres se verían afectadas al haber cambiado su apellido al casarse. Obtener la documentación para justificar el cambio lleva semanas.

#10 Pero sólo a las mujeres demócratas, no? :roll:

En USA hay que registrarse para votar, a lo que afecta principalmente es a la documentación que debes llevar para ese registro y al voto por correo que es más grave, pese a que el titular se centre en las mujeres.

Esta ley salió hace unos 10 meses y ya entonces se decía:

Actualmente, casi 21 millones de estadounidenses—alrededor del 9% del electorado—no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, lo que crea un grave riesgo de privación del derecho al voto. Además, el 11% de los votantes elegibles carecen del tipo de identificación exigido por algunos estados, con un impacto desproporcionado en personas mayores, minorías, personas con discapacidades, votantes de bajos ingresos y los estudiantes.

Y yo me pregunto, nadie ve un problema en que haya casi 21 millones de personas que no tengan un documento tipo pasaporte, DNI o incluso carnet de conducir? Porque es básicamente lo que se pide. Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?

Por otro lado, esto se pasó en marzo del 25, si en 10 meses no has actualizado tus registros... Pues es como si en España no se actualizase el censo, comunicases tu cambio de domicilio o no solicitases el voto por correo (para lo cual necesitas documentación acreditativa).
#1 Alcalino
podemos llamar a EEUU dictadura, o todavía no?

por mucho menos hemos llamado dictaduras a otros paises.
#7 uvi
#1 No!! que enseñan las actas.

Que luego lleven lustros con un apartheid electoral es de ser faro del mundo libre.
HeilHynkel #41 HeilHynkel
#1

Eso se lo llevan haciendo a los negros al menos desde 1865 y hasta Kennedy.
mr.wolf #47 mr.wolf
#1 Régimen :troll:
xyria #63 xyria
#1 Sí, sin duda, EE.UU. nunca ha sido un país completamente democrático, lo era pero a medias. Ahora es, formalmente, una dictadura: cumple el principal requisito, estar gobernado por un fascista narcisista y una banda de mamporreros.
imagosg #69 imagosg
#1 Imagina la cantidad de mujeres de esos 70 mills, que le habrán votado, junto a los miles de hispanos y negros detenidos ... :palm:
Contra la indolencia de tanta gente la sociedad está perdida ..
#78 Alcalino
#69 A ver... en política no mueves un vaso de agua sin saber de antemano que te beneficia.

No se que cálculos electorales se llevan entre manos, pero te aseguro que no lo harían si no beneficiara a los republicanos y perjudicara a los demócratas.
Mangione #23 Mangione
#11 sin darse cuenta...  media
themarquesito #25 themarquesito
#23 Cierto, se me olvidaron las comillas
WcPC #30 WcPC
#23 Casualmente la el 50% de la población que menos vota a republicano.
5 K 50
themarquesito #11 themarquesito *
#4 #6 Hacen una ley para joder a las personas trans, y sin darse cuenta terminan sacando del cuerpo político a casi todas las mujeres casadas.
20 K 224
Mikhail #40 Mikhail
#11 "En 2016, un 54 % de votantes demócratas lo eran, por un 41 % de votantes republicanas. En 2020, aumentaron al 57 %, por un 42 % de mujeres que votaron republicano. La legislatura de Trump 2016-2020, así, hizo aumentar un 3 % el apoyo femenino a los demócratas (o el voto anti-Trump)."
politicaprosa.com/es/como-son-los-votantes-democratas-y-republicanos/

Quitar a todas las votantes perjudica más a los Demócratas que a los Republicanos. Es un claro caso de "yo a mi me jodo, pero a ti te hundo" de toda la vida... :-S
maria1988 #57 maria1988
#11 #12 No tiene sentido. Las mujeres son más conservadoras que los hombres, sobre todo las que cambian de apellido al casarse.
2 K 30
themarquesito #80 themarquesito
#57 En EE.UU, las mujeres que no cambian de apellido al casarse son una anécdota. En cuanto a la tendencia general, en EE.UU las mujeres votan 55-45 favorable a los demócratas
#88 joangg
#57 Es igual que aquí. El porcentaje de mujeres votantes de vox es muy inferior al de hombres. Tanto vox como Trump son abiertamiente anti igualdad de género. Por otro lado en USA, como en casi todo el mundo, lo normal es adoptar el apellido del marido seas conservadora o no. Sería parecido al caso español: puedes elegir el orden de los apellidos de tus hijos pero todo el mundo sigue por costumbre el orden tradicional seas conservadora o no.
inconnito #96 inconnito
#57 En USA el 80% de las mujeres que se casa se cambia el apellido. No es una cuestión de conservadores o no, es la abrumadora mayoría, y ese número ha caído al 80% sólo en los últimos años.

www.pewresearch.org/short-reads/2023/09/07/about-eight-in-ten-women-in
cosmonauta #56 cosmonauta
#4 A vosotros dos os tendrían que hacer una sección especial. Vais un año por delante en trumpología.
Varlak #8 Varlak
No solo mujeres, también gente trans que ha cambiado su nombre legalmente, y mucha gente que vive lejos de su lugar natal tendrá que volar miles de km para arreglar sus papeles, es un cambio que afecta especialmente a mujeres, gente trans, gente que ha viajado, etc, que son todos colectivos que votan principalmente demócrata.

No solo eso, os garantizo que las oficinas donde arreglan éstos papeles en los estados con mayoría demócrata van a encontrar repentinos problemas de financiación, despidos masivos, órdenes judiciales contradictorias, etc, Trump va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esa gente pueda votar
#19 Alcalino
#8 en general quieren impedir el voto de cualquier que no sea blanco y conservador.

Por ejemplo: para un sintecho, es prácticamente imposible votar.
#91 MADMax2
#19 posiblemente aquí también ¿no? tiene que estar empadronado en algún sitio.
0 K 11
#42 shotgan
#8 A ver, que se que afect a tus derechos basicos, es un tema etico blablabla
Pero a la practica, que no pudieran votar 4 personas trans no creo que afectara mucho a los resultados, que lo hagas con la gran mayoria de mujeres casadas si. Te cargas una enorme masa de votantes.

PD: Por si acaso, no ignoro a la gente trans, solo que la noticia se enfoca en la supresion de votos de una gran parte de la poblacion.
kumo #10 kumo *
Pero sólo a las mujeres demócratas, no? :roll:

En USA hay que registrarse para votar, a lo que afecta principalmente es a la documentación que debes llevar para ese registro y al voto por correo que es más grave, pese a que el titular se centre en las mujeres.

Esta ley salió hace unos 10 meses y ya entonces se decía:

Actualmente, casi 21 millones de estadounidenses—alrededor del 9% del electorado—no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, lo que crea un grave riesgo de

…   » ver todo el comentario
#16 mam23
#10 es una herencia de su paranoia desde su independencia de Inglaterra, no ser controlados por un gobierno central o rey.
Supercinexin #49 Supercinexin
#16 Pues si ese era su objetivo no parecen muy espabilados: han acabado a merced de un Presidente Federal Fascista que impone su dictado a todos los Estados y el que no hace lo que dice, o el Estado que vota mal, le envía a su guardia fascista el ICE a dispararle a los ciudadanos en la cara.

Pero bueno, es de derechas, así que todo bien y todo normal. Esto no es dictadura, igual que Vox no es fascismo. Los comunistas de mierda que matamos mucho es que estamos locos, vemos fascistas por todas partes, jajaja qué tontos somos ale ale la pastillita y a dormir superninexín pobrecico mío jajaj puto rojo de mierda.
HeilHynkel #73 HeilHynkel
#16

Si no me equivoco, en UK tampoco hay DNI o similar.
#95 MADMax2
#73 Creo que lo del DNI es más tendencias latinas, y los anglosajones quieren menos control estatal.
PasaPollo #20 PasaPollo
#10 "Pero sólo a las mujeres demócratas, no?"

No, pero las mujeres votan ligeramente más a los demócratas, mientras que los hombres votan ligeramente más a los republicanos. Al menos en las últimas elecciones. Con lo cual la restricción general favorece a los republicanos.

Es un ejemplo de libro de lo que se llama discriminación indirecta: criterios aparentemente neutros que favorecen o perjudican a un sector.
Lenari #87 Lenari
#20 Cambiarse el apellido después de casarse es optativo.

Precisamente las mujeres que se cambian el apellido suelen ser las más conservadoras, y no está claro que ese grupo votase más a los demócratas.
PasaPollo #90 PasaPollo *
#87 Cambiarse el apellido después de casarse es lo absolutamente más normal del mundo en EE.UU, lo contrario sigue siendo visto como una rareza.

Como aquí llevar primero el apellido del padre. Optativo, sí. ¿Hacer lo contrario es raro? Pues también.

Así que aun teniendo en cuenta lo que dices, la gran mayoría de votantes demócratas casadas tienen el apellido cambiado.

Y si te casaste hace dos años o más, no sé cómo deberías poder haber adivinado que sacarían esta norma, cuando antes era perfectamente válido votar con el carnet de conducir.

Los que más se oponen a que exista algo como el DNI, que solucionaría todos estos problemas, son los republicanos. Adivina por qué.

Es sencillo.
#92 MADMax2 *
#10 #20 Hay otras cosas a analizar. Se casan más las mujeres "tradicionales". Y de estas
se cambian el apellido las "más tradicionales" todavía. Estas posiblemente tengan más tendencia a votar Republicano.
Las que no se casan (y por tanto no cambia su apellido), las "empoderadas" y que tampoco cambian su apellido por principio, etc, seguramente voten más demócrata, También suele votar más Demócrata gente joven (mujeres jóvenes), que aun no se ha casado y mantiene…   » ver todo el comentario
#21 MADMax2 *
o_o ¿seguro que esto no es EMT ?

Bueno, #10 lo explica mejor para los que no hemos pasado del titular y la entradilla por encima xD
#27 ombresaco
#10 La cuenta es que si se supone que en ese colectivo votan más a demócratas que a republicanos, dificultando votar a ese colectivo, los demócratas pierden más. Aunque los republicanos también pierdan votos, en realidad daría igual, porque lo que cuentan son los porcentajes, no los números absolutos.
Estaría bien que el número de diputados de cada estado se decidiera por los votantes registrados, para evitar o disminuir esto.

*Todo esto suponiendo que sea verdad que las mujeres votan más a demócratas
kumo #52 kumo *
#27 Si lo reducimos a demócrata vs republicano, lo más probable es que los votantes más activos (y activistas) obtengan la documentación actualizada, porque les interesa.

Si no me equivoco hay campañas para animar y ayudar a que la gente se registre para votar. Así que, aunque seguro que hay "peros" no sé hasta que punto sería negativa la medida o si el impacto sería tan alto. Especialmente a medio plazo.

#44 A eso me refiero, más o menos. Por lo que veo, la ley esta hace obligatorio que para votar tengas algo que realmente te identifique correctamente, como a nosotros el DNI.
StuartMcNight #79 StuartMcNight
#52 Por lo que veo,

Ves mal. Como siempre que toca manipular en la misma direccion.
HeilHynkel #84 HeilHynkel *
#52

Por lo que veo, la ley esta hace obligatorio que para votar tengas algo que realmente te identifique correctamente, como a nosotros el DNI.

No es así. La existencia del documento ya era un requisito previo, lo que cambia es que ahora el carnet de conducir no vale (hasta que lo cambien y añadan la nacionalidad) y entonces al recurrir al certificado de naciemiento, los apellidos pueden no coincidir con lo que no sería válido. Lo tienes en #37

(c) Registration with

…   » ver todo el comentario
1 K 30
kumo #89 kumo
#84 De ahí lo de algo que realmente te identifique correctamente. Posiblemente uno de los problemas sea que cada estado ve eso de manera diferente y tiene requisitos diferentes. Si esto es una ley federal, debería unificar los criterios. Por ejemplo, como dices, que en el carnet (a falta de otro documento más extendido) figure la nacionalidad.
HeilHynkel #94 HeilHynkel
#89

Ahora que lo comentas .. tampoco tengo claro que una ley federal pueda imponerse a los criterios de los estados en estos temas. En la Constitución es no viene y en la décima enmienda dice esto:

es.wikipedia.org/wiki/Décima_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estad

"Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo".[1]

A ver si @themarquesito nos arroja algo de luz.
#97 MADMax2
#27 De las mujeres ¿cuales son las que más tendencia tienen a cambiar su apellido? ¿o a casarse pronto? ¿o a casarse? Posiblemente de todas estas haya más Republicanas que Demócratas.
Así que quedarán más mujeres Demócratas que no tienen que hacer nada para poder votar.
HeilHynkel #44 HeilHynkel
#10

Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?

El DNI es obligatorio. Si no tienes el documento físico (lo has perdido, te lo han robado, te lo has olvidado) creo que con el pasaporte también se puede votar. Desconozco si el carnet de conducir sirve o no (para muchas cosas pasa)
MCN #70 MCN *
#10 pasa lo mismo en Inglaterra. Lo llaman libertad. Un DNI es control gubernamental. En Reino Unido o te sacas el carné del coche (no barato) o el pasaporte (hace unos años costaba £80).

Pero te dejaban votar sin ello. Vas, decías quien eras y te tachaban de la lista.
StuartMcNight #71 StuartMcNight
#10 Kumito como siempre mintiendo y manipulando para lamer bota de fascista.

Y yo me pregunto, nadie ve un problema en que haya casi 21 millones de personas que no tengan un documento tipo pasaporte, DNI o incluso carnet de conducir? Porque es básicamente lo que se pide. Tú puedes votar en España sin una identificación como el DNI?

Eso es MENTIRA. Toda la gente que vota en EEUU tiene un documento identificativo valido. Lo que requiere la nueva ley es EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO o un…   » ver todo el comentario
1 K 14
placeres #76 placeres *
#10 Nota. aunque no tengas pasaporte o carnet de conducir, puedes solicitar "fácilmente" un documento de identificación State ID (similar al DNI) que emite cada estado y que permite identificarte al votar (Por supuesto previamente hay quedarse de alta en el censo y eso son más papelos)
PasaPollo #39 PasaPollo *
#18 Impedir: tr. Estorbar o imposibilitar la ejecución de algo.
Sinónimos: imposibilitar, estorbar, evitar, paralizar, dificultar, entorpecer, reprimir, obstaculizar, atascar, complicar, molestar, detener, contrariar, interrumpir, vedar.

dle.rae.es/impedir
#3 username
pero que cojones
angelitoMagno #6 angelitoMagno *
Ni me lo leo. Esto (impedir que las mujeres voten) no va a pasar.
8 K 69
Varlak #9 Varlak
#6 Con dos cojones, si señor, viva la ignorancia pero al menos orgulloso de ella.
#12 Alcalino *
#6 si te leyeras el artículo, descubririas que quieren aprovechar que las mujeres que se casan por la tradición anglosajona, cambian su apellido al del marido, y eso hace que su apellido actual no corresponda con el del registro de nacimiento, que es el que se usa para votar.

Y lo que quieren aprobar es una ley que obligue a que tengas que hacer un papeleo para "legalizar" tu nuevo apellido. Y como es solo papeleo y no toca derechos fundamentales, lo pueden aprobar facilmente.

Es…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#12 Eso no es impedir, es dificultar
Pablosky #24 Pablosky
#18 eso díselo al trans que cuando vaya a hacer el papeleo se lo denieguen por cualquier motivo chorra.
#29 sovieterrimo
#18 Se llama "supresión de votantes". Es un clásico en las democracias.
WcPC #33 WcPC
#29 Llamar democracias a lo que tenemos en USA o incluso en España es un poco triste.
#48 sovieterrimo
#33 Pues es lo que nos venden como democracia. Lo ha dicho la tele.
Urasandi #51 Urasandi
#29 Si, porque donde no hay democracia, no se vota.
#53 sovieterrimo
#51 Pero que se vote no implica democracia.
Urasandi #60 Urasandi
#53 Cierto, con Franco se votaba... Pero las mujeres no pudieron hacerlo hasta 1977
#67 sovieterrimo
#60 Y los candidatos estaban restringidos, más que ahora.
Y aun así había pucherazos, mi suegro fue testigo de uno.
#81 MADMax2 *
#29 Entonces, cuando aquí te obligan a estar empadronado para votar, ¿impiden votara la gente adinerada que puede cambiarse de casa con más frecuencia?
WcPC #34 WcPC
#18 Se tarda mucho tiempo en conseguir cambiar el papel, si lo hacen ahora un amplio % no va a tener tiempo de cambiar los papeles, vamos, que si es impedir.
#55 listillo *
#34 Divorciarse igual es más rápido para regresar a su apellido.
WcPC #83 WcPC *
#55 Probablemente si.
Pero debes pedir todos los documentos de nuevo.
El problema es que, el documento de tu carnet de conducir no tiene el mismo nombre que tu nacimiento.
Adunaphel #35 Adunaphel
#18 Es impedir si lo hacen antes de las elecciones y sin tiempo para todo el papeleo.
#36 shotgan
#18 Es a la practica impedir, si lo apruebas justo antes de las elecciones mid-term, y el papeleo ademas de tiempo para buscar documentacion, tarda de 8 a 12 semanas en ser aprobado (si es que lo aprueban o te falta algun papel).

Contando el numero de catetillos, gente despistada,etc pues si, sobre el papel es solo dificultar, pero a la practica, es impedir
#38 sliana
#18 si son los que controlan la entrega de la documentación y los tiempos de aprobación de la ley, no es dificultar, es impedir votar en estas elecciones.
#43 Tefnet
#18 Eso es que no sabes lo que significa impedir

Una ayudita:
dle.rae.es/impedir

tr. Estorbar o imposibilitar la ejecución de algo.
#64 Nouser
#18 Es impedir porque van a tener que ser los estados los que tramiten esos cambios. No cuesta mucho imaginar que vas a dejar todos los expedientes en un cajón hasta después de los midterms.
elmakina #28 elmakina *
#_18 Dificultar de forma deliberada, selectiva y masiva el ejercicio de un derecho es impedirlo en la práctica, que hablamos de un cambio burocrático va a dejar fuera a millones de personas concretas y aun así lo hacen precisamente por eso. Ya hay que ser limitado para no entender esto, pero bueno...
@angelitoMagno, que no te enteras.

#12
HeilHynkel #45 HeilHynkel
#12

Jim Crow 2.0.
starwars_attacks #61 starwars_attacks
#12 gravísimo.

Ya dije yo que iba a hacer algo para quedarseun tercer mandato, y perpetuarse en el poder.

Este no se va ya de la casa blanca.
rojelio #13 rojelio
#6 Como tantas cosas que se suponían que no iban a pasar. La ley es completamente real, y ya está a mitad camino de su aprobación. Y no es la primera vez que un gobierno (cualquiera, en cualquier pais) aprueba una ley en una fecha elegida con mala leche. Los Republicanos tienen cero escrúpulos a la hora de torcer las leyes a su favor, así que este escenario, que ciertamente es hipotético ahora mismo, no es para nada imposible. El autor del artículo busca sobretodo avisar con tiempo a las posibles afectadas (69 millones, casi ná), para que tengan su documentación en regla en caso de que se confirme lo peor.
#65 Sisko69_
#13 Que se "confirme lo peor" es exigir tener la documentacion en regla?

Sabes que eso en España se exige en TODAS las elecciones? No me parece nada raro o extraño. Lo que si te compro es que deberia hacerse pedagogia y avisar con tiempo a las posibles afectadas y es mas que probable que, si no les interesa (como hace cualquier gobierno, como tambien hace el de Sanchez. que tengo una montada que...) , el gobierno de Trump no este haciendo nada por que se sepa o este haciendo incluso…   » ver todo el comentario
#77 ChrMMM
#65 Te pagan? si no, exige!
Porque estas cosas no se pueden escribir sin recibir algo a cambio.
PasaPollo #14 PasaPollo
#6 Es más sutil que esto. Es como los literacy test de hace décadas o el gerrymandering. ¿Se prohibía votar a los negros por ser negros? No exactamente. ¿Se ponen trabas aparentemente neutras pero que dificultan el voto de un sector de la población que vota en tu contra? Sí.
mr.wolf #54 mr.wolf
#14 Yo me he fijado en un barrio muy dual en cuanto a nivel de renta en España como hay mas centros de votación en la parte bien. Uno de los "colegios electorales" es un centro de día privado, para que no tengan ni que cruzar la avenida.
Lenari #82 Lenari
#14 A ver, lo que piden es para votar se requiera el dni, que es lo que se hace en España, mira por donde, y es algo que llevan ya varios años pidiendo, para evitar fraude. Es un tema que no es de ahora. Ya se sabe desde hace un tiempo que iba a implementar regulación para exigirlo.
PasaPollo #85 PasaPollo *
#82 "La Ley SAVE no incluye la prueba de cambio de nombre ni el certificado de matrimonio como prueba de identidad válida. Esto podría ser vital para las mujeres casadas cuyo certificado de nacimiento no coincida con su nombre legal actual."

No existe el DNI en EE.UU.
El fraude electoral en EE.UU es un problema mucho menor que los impedimentos que se ponen para la selección de votantes.
RamonMercader #22 RamonMercader
#6 no, esto es solo papeleo adicional , solo impedirá a las mujeres pobres votar.
#26 Cilantro
#6 te buscaré cuando esto (impedir que las mujeres voten) pase.
Arzak_ #5 Arzak_
Lo siguiente será ponerles capa y cofia roja y que sean unos úteros sometidos y sin derechos, exclusivamente para cumplir la palabra de dios y repoblar la nación de patriotas. 8-D
Mikhail #17 Mikhail
#5 Y nosotros creíamos que la distopía era Cyberpunk. Eso ya lo dejamos atrás y vamos de cabeza a las Criadas...  media
makinavaja #72 makinavaja
#17 Entre Idiocracia y El cuento de la criada, se están superando cumpliendo distopías... la siguiente será El hombre en el castillo :-D :-D :-D
Mikhail #74 Mikhail
#72 Bueno, lo del Reich Americano ya existe... :-S
ampos #32 ampos
EL otro dia en un capítulo de "F de Familia", se presenta a concejal el negro. En la Tele:

-Por obras en los colegios electorales del barrio de los negros, se trasladan al otro lado de la ciudad.
-Y en otro orden de cosas, el dia de las votaciones se suspenden los autobuses.

Pos aqui lo mismo.
HeilHynkel #37 HeilHynkel
El tema parece estar en la licencia de conducir (en EEUU no hay DNI y pasaporte lo tienen cuatro pelaos)

www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/22/text

(c) Registration with application for motor vehicle driver’s license.—Section 5 of the National Voter Registration Act of 1993 (52 U.S.C. 20504) is amended—
(1) in subsection (a)(1), by striking “Each State motor vehicle driver's license application” and inserting “Subject to the requirements under section 8(j), each

…   » ver todo el comentario
ochoceros #58 ochoceros
#37 Y espérate a que no estén apostados en esas oficinas de registro los del ICE para detener a todos los que lleven pinta de rojos, o los que les indiquen sutilmente los funcionarios por vivir en distritos no fascistas.
#75 MajorBonner
#58 Lo de Minnesota es la preparación poco a poco hasta que se acerquen las elecciones y monten un pollo que les de la excusa de invocar el insurrection act y poner tropas en las calles. Y Minesota porque en algunos barrios cerca de Los Angeles o Chicago ICE no se mete porque los sacan a tiros
BastardWolf #62 BastardWolf
#37 a mi siempre me ha parecido muy de coña que el carnet de conducir sea la identificación oficial. Y que pasa con los que no se sacan el carnet? Pq conducir y tener coche no es obligatorio
2 K 40
HeilHynkel #68 HeilHynkel
#62

Un familiar de mi mujer que no conducía tenía una especie de DNI en California que decían hacía de veces del carnet de conducir a efectos de identificación.
#15 Nasser
!!!Heil Trump!!!
qwertyTarantino #50 qwertyTarantino *
A esta noticia, hay que sumarle esta otra: www.reddit.com/r/transgender/comments/1q7wmsj/tiktoker_worried_that_he

En pocas palabras: una mujer ha visto su pasaporte eliminado del sistema sin explicación alguna y tras descartar otras posibles opciones, sólo queda la opción de que está en una investigación por terrorismo...por ayudar a personas trans.
Format_C #2 Format_C
Que ruin y a la vez mezquino
Estronciobarioyradio #31 Estronciobarioyradio
Al fin tienen un presidente neo fascista, se la suda todo ya.
Kurtido #59 Kurtido *
Te estás cubriendo de gloria con los malabares desesperados.

EDIT: Hasta la polla de los ignores.
#66 KaBeKa
Llegados a este punto sólo puede salvar esta situación la misma población estadounidense.
Negar o complicar(hacer el trámite) el voto a 69 millones de 340 millones es un 20% del total de votantes. Quita los menores de 18 que rondan los 73 millones y te quedan 198 millones de votantes, por tanto el 42% de la población es posible que no vote(21% seguro por edad y otro 21 por injerencia).
Dictadura blanda(siguen existiendo otros partidos) hasta que pueda ser dura.

P.d: la población de mujeres en eeuu es de 172.9 millones menos 36,5 millones menores de 18 más 69 millones de mujeres con cambio de apellido, hacen un total de 67,4 millones de mujeres que no han cambiado su nombre. Vamos mas del 50%.
SlayerNina #86 SlayerNina
En Reddit decían hacía tiempo que se habían disparado los divorcios... Y no por ruptura de relación, sino porque era mucho más rápido para regresar a tu apellido de soltera.

PD: Hay que ser imbécil para renunciar a tu apellido por tu marido, todo hay que decirlo
#46 Gilántropo
¡Esperemos! Lo mismo la nobel de la paz pide que secuestren al presidente :troll:
CharlesBrowson #93 CharlesBrowson
Karen, arregla los putos papeles de una puta vez, zangana
