edición general
41 meneos
100 clics
Podemos desaparece también de Castilla y León con la mitad de votos que Se Acabó La Fiesta

Podemos desaparece también de Castilla y León con la mitad de votos que Se Acabó La Fiesta

Como ya ocurriera hace escasas semanas en las elecciones de Aragón, ahora le toca el turno a Castilla y León donde no han conseguido sacar ningún escaño. De esta manera, bajan de 1 a ninguna la representación de la formación morada. Se da la circunstancia que el recién aparecido, Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez ha doblado en votos a Podemos: 8700 contra 16200.

| etiquetas: podemos , se acabó la fiesta , castilla y león
32 9 1 K 435 actualidad
30 comentarios
32 9 1 K 435 actualidad
Comentarios destacados:          
Pertinax #1 Pertinax *
La cosa tiene su traca. Menos mal que nos queda Harkon con su...  media
10 K 107
#8 Grahml
#1 A ver qué te cuenta

@Harkon
0 K 20
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Sus dineros. Este siempre te cuenta sus dineros.
2 K 34
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#8 Que va a dimitir alguien...ja ja ja. La nueva política que se parece tanto a la antigua.
0 K 14
DaniTC #28 DaniTC
#1 seguramente repitan elecciones. Ya dijeron en el PP que iba haber pucherazo. :troll:
0 K 10
angelitoMagno #6 angelitoMagno
PUES HABRÁ QUE VOTAR PSOE SI ESTA GENTE SIGUE INSISTIENDO EN IR SEPARADOS :ffu: :ffu:
Perdón por gritar, pero como ya no se puede decir mas claro, pues lo digo más alto.
5 K 65
pedrario #12 pedrario
#6 Obviamente deciden ir separados, la lucha de sillones es lo que tiene, no les importa otra cosa.
0 K 10
taSanás #3 taSanás
Oootra vez que la gente vota mal
4 K 46
rogerius #18 rogerius
#3 Mal, no, no, qué va… no han votado mal. Han votado fatal. El ratio de gilipollez nacional aumenta a pasos agigantados. ¿Por qué quieren los votontos morir matando? Incomprensible. Debe ser cosa de la luna, el magnetismo, las tormentas solares… Si creen que PPVox o los del fin de fiesta van a solucionar una mierda… Si creen que cagándola mucho, que hundiéndose hasta el fondo no se puede caer más bajo… que miren a EEUU, a Argentina… :palm:
0 K 20
eldet #21 eldet
#3 mal si que votan si votan a partidos llenos de corrupcion. Podran ser de derechas pero votar a alguien decente.
1 K 21
obmultimedia #29 obmultimedia
#3 La gente no vota directamente por culpa de la lucha de egos entre formaciónes políticas de izquierdas.
0 K 13
EstilistaDeComadrejas #16 EstilistaDeComadrejas
Tanto cuesta entender que o la izda se une de una puta vez, se tragan la bilis y van todos juntos o esto puede ser una debacle fascista? Joder ya! que no aprendemos! La teoría pragmática que expuso Rufián es el único camino, pero no, primero las rencillas el y tú más o menos, el no se qué y el si tal. Pues preparados todos para 4 años de motosierra por no ver cómo está el panorama de jodido, pero bien jodido ! La culpa no es de los votantes coño! Qué si! Que los manipulan a unos y otros son…   » ver todo el comentario
4 K 42
angelitoMagno #24 angelitoMagno
Pues el adelanto electoral en CyL le ha servido al PP para quedarse como estaba (dependiendo de VOX) y para darle un respiro al PSOE, que esos dos escaños que ha subido les sabrán a victoria visto lo visto.

Aunque bueno, las siguientes son las andaluzas donde supongo que Bonilla sacará absoluta.
1 K 35
MIrahigos #23 MIrahigos
¡Que paletos no votar a Podemos!

Así no se puede, en las elecciones deberían votar solo urbanitas con mascota, con formación en estudios de género, animalistas y vegetarianos.
1 K 21
josde #22 josde
En CYL han desaparecido casi todas, desde las mas ridículas como votos en blanco hasta las candidaturas de amigos de barra de bar. se ha salvado un don nadie de Soria que ni pincha ni corta nada ya
0 K 20
#4 Ominous
¿Deja vu x2?
1 K 19
freenetico #17 freenetico
Lo lógico es que dejen de publicar noticias sobre un partido irrelevante
1 K 19
autonomator #7 autonomator
Sigamos buscando la pureza, al final será un espejo.
1 K 18
Jakeukalane #27 Jakeukalane
La formación política de Pablo Iglesias.
Errónea.
0 K 12
#20 Perrota
Disfruten de lo votado.
0 K 10
correcorrecorre #2 correcorrecorre
Caída libre se llama....
0 K 10
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 Se llama criminalizar a la mitad de la población y quitarle derechos fundamentales. A ver si de esta la izquierda se recompone y no vuelve a caer en los mismos errores.
6 K 72
pedrario #9 pedrario
#5 visto que parte de los votos perdidos de la izquierda los absorbe PSOE, no hay tampoco mucha mejoría
1 K 24
ElBeaver #11 ElBeaver
#5 La mitad no, solo si son españoles de toda la vida y culturalmente católicos; si son de otra parte, entonces nada.
0 K 7
Vermel #19 Vermel
Me parece increíble. :troll:
0 K 9
#26 grelos
Que digo yo que en un partido que es asambleario como puede ser que Irene Montero e Ione Belarra lleven en puestos ejecutivos tantísimo tiempo? ¿No se pueden ir a su p*** casa y dejar un poquito de sabia nueva entrar que para eso habían venido para regenerar la política?
0 K 9
Cantro #30 Cantro
#26 No han sido asamblearios en su puta vida. El único círculo que importa sigue siendo el de amistades del señor don Pablo.
0 K 11
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Como toda historia haciendo el símil con la arquetipa toxica...alaridos y chillidos sin que nadie le haga caso, aunque lo extraño e incomprensible es la presencia en medios de este pequeño crepúsculo ya insignificante ni representativo de nadie ni de nada.
0 K 8
#15 solomonovolumen
Quizás en China, Cuba o Corea del Norte tengan más éxito, ... Ah, que allí ya ganaron y no se puede volver a votar ...
2 K 7
#25 endy
La polarización identitaria ya no vende
0 K 7

menéame