Podemos desaparece también de Castilla y León con la mitad de votos que Se Acabó La Fiesta

Como ya ocurriera hace escasas semanas en las elecciones de Aragón, ahora le toca el turno a Castilla y León donde no han conseguido sacar ningún escaño. De esta manera, bajan de 1 a ninguna la representación de la formación morada. Se da la circunstancia que el recién aparecido, Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez ha doblado en votos a Podemos: 8700 contra 16200.
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@Harkon
Perdón por gritar, pero como ya no se puede decir mas claro, pues lo digo más alto.
Aunque bueno, las siguientes son las andaluzas donde supongo que Bonilla sacará absoluta.
Así no se puede, en las elecciones deberían votar solo urbanitas con mascota, con formación en estudios de género, animalistas y vegetarianos.
Errónea.