Podemos desaparece también de Castilla y León con la mitad de votos que Se Acabó La Fiesta

Como ya ocurriera hace escasas semanas en las elecciones de Aragón, ahora le toca el turno a Castilla y León donde no han conseguido sacar ningún escaño. De esta manera, bajan de 1 a ninguna la representación de la formación morada. Se da la circunstancia que el recién aparecido, Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez ha doblado en votos a Podemos: 8700 contra 16200.