edición general
24 meneos
41 clics
Podemos-AV se desploma en Aragón y pierde su único escaño en las Cortes

Podemos-AV se desploma en Aragón y pierde su único escaño en las Cortes

Podemos-Alianza Verde desaparece de las Cortes de Aragón tras los resultados obtenidos en las primeras elecciones aragonesas que se celebran independientes del marco autonómico nacional. Ha obtenido finalmente menos del 2% que le pronosticaban algunas encuestas, por lo que la candidata María Goikoetxea se queda lejos del 3%, el umbral mínimo para obtener representación. Con el escrutinio al 95%, el apoyo de los aragoneses a Podemos se divide por cuatro con respecto a los comicios de 2023, poco más de 6.000 papeletas para sus listas.

| etiquetas: podemos , aragón , desplome , perdida , escaño
21 3 0 K 332 actualidad
24 comentarios
21 3 0 K 332 actualidad
Comentarios destacados:        
#2 eteriel
Bueno, les han reemplazado.
14 K 144
masde120 #12 masde120
Esperemos que Harkon y Delay administren y censuren adecuadamente este meneo antes de comentar, por favor. No vayamos a entrar en inexactitudes sobre la verdad verdadera. Nadie quisiera eso.
8 K 96
ChukNorris #15 ChukNorris
#12 Deja de criticar, la autocrítica la tienen que hacer los demás.
0 K 10
Pertinax #21 Pertinax *
#12 Delay sigue a lo suyo. A ayusear. Llegará el apocalipsis zombie y seguirá con el tema.
3 K 48
crycom #23 crycom
#12 Como osas a contradecir el pensamiento único.
0 K 9
#1 guillersk
Aleeeeeerta antifascista
7 K 84
OdaAl #18 OdaAl
#1 "Podemos anima a votar en clave feminista contra una derecha"

Que podía fallar?
4 K 43
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo *
Lo último que ganó el partido de la parejita fue la consulta del casoplón :-D desde que Pablo Iglesias decretó la Alerta Antifascista y la movilización contra Vox Podemos no ha parado de bajar hasta desaparecer, o como diría Irene Montero, ser reemplazados
5 K 64
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Una pena que se haya dilapidado de esta forma un espacio político tan necesario.

Pero se lo han ganado a pulso.
7 K 61
Torrezzno #8 Torrezzno
Venga, a seguir con el rollo identitario que también les ha ido.
4 K 49
ChukNorris #16 ChukNorris
#11 Claramente falta representatividad racial.
1 K 13
Mildranx #3 Mildranx
que alpiste les haya triplicado, deberia hacer reflexionar al amado Lidl
4 K 31
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
Todos machistes, incluso sus exvotantes.
1 K 22
antesdarle #17 antesdarle
#14 y los que no somos de Aragón? :troll:
0 K 10
DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#17 pues de Frodo.
0 K 11
#7 Pixmac
Camino a la desaparición a nivel nacional.
0 K 19
Gadfly #6 Gadfly
Oh, no!!!!!!!
1 K 18
Marsela #19 Marsela
Batacazo total. No llegan ni al 1%
1 K 17
KLKManin #4 KLKManin
La mayoría social y eso...
1 K 14
#9 UNX
Para sorpresa de nadie.
0 K 14
#20 Suleiman
Como auténticos gilipollas que son, aquí tenemos el resultado. Esto esmlo que pasa cuando hay batalla de egos.
0 K 13
#22 El_dinero_no_es_de_nadie *
De 14 a cero en 9 años
Hasta Alvise ha duplicado el número de votos a Podemos
www.meneame.net/story/acabo-fiesta-alvise-perez-rozan-3-duplica-podemo
0 K 8
Febrero2034 #13 Febrero2034
Felicidades!
0 K 7

menéame