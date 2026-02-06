Podemos-AV se desploma en Aragón y pierde su único escaño en las Cortes

Podemos-Alianza Verde desaparece de las Cortes de Aragón tras los resultados obtenidos en las primeras elecciones aragonesas que se celebran independientes del marco autonómico nacional. Ha obtenido finalmente menos del 2% que le pronosticaban algunas encuestas, por lo que la candidata María Goikoetxea se queda lejos del 3%, el umbral mínimo para obtener representación. Con el escrutinio al 95%, el apoyo de los aragoneses a Podemos se divide por cuatro con respecto a los comicios de 2023, poco más de 6.000 papeletas para sus listas.
