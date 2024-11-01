edición general
Irene Montero defiende la teoría del reemplazo: "Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante"  

Irene Montero ha participado hoy en Zaragoza en un mitin de Podemos junto a la secretaria general Ione Belarra. Montero se ha mostrado favorable al "reemplazo". "A las personas migrantes y racializadas, por favor, no nos dejen solas con tanto facha: y claro que queremos que voten. Hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar. Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, claro que yo quiero que haya reemplazo"

eltxoa
Irene montero: Cómo matar a un partido de izquierda anticapitalista convirtiéndolo no sé sabe qué.
DORO.C
#3 En su trampolín a la casta :-D
DonaldBlake
No sé qué migrantes conocerá ella, la mayoría de los que yo conozco (del este o de Sudamérica) tiran bastante hacia la derecha, y los del norte de África son bastante religiosos.
Harkon
#0 #6 #7 Tomad campeones que parece que no lo habéis pillado aun :troll:  media
powernergia
Toda la razón.
Harkon
El anormal de turno de europa press y el publicante desconoce el significado de la palabra SARCASMO xD
Postmeteo
Como si los migrantes que recibimos fueran progresistas..
La diferencia entre Mohamed y Abascal es como rezan y poco mas
Democrito
Si algún día se descubre que esta señora es un topo de la derecha no me extrañaré.
g3_g3
Genocida frustrada!!! xD
azathothruna
Prefiero un moro pobre trabajador y honesto, que se porte bien, a un facha carepalida rico, hipocrita y vendepatrias
platypu
Mayoria absoluta del pp en unos dias
AMartian
Siempre me he preguntado cómo sería este país sin el genocidio franquista
