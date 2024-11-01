Irene Montero defiende la teoría del reemplazo: "Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante"  

Irene Montero ha participado hoy en Zaragoza en un mitin de Podemos junto a la secretaria general Ione Belarra. Montero se ha mostrado favorable al "reemplazo". "A las personas migrantes y racializadas, por favor, no nos dejen solas con tanto facha: y claro que queremos que voten. Hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar. Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, claro que yo quiero que haya reemplazo"
La diferencia entre Mohamed y Abascal es como rezan y poco mas