Javier Cárdenas se mete en un jardín por sumarse a las voces contra 'La Revuelta': muchos le recuerdan su contrato en TVE

Javier Cárdenas se mete en un jardín por sumarse a las voces contra 'La Revuelta': muchos le recuerdan su contrato en TVE  

Una demagogia completamente absoluta pues hay que recordar que el presupuesto de RTVE está cerrado y nada tiene que ver con el de otras partidas presupuestarias. Lo peor de todo es que uno de los que está propagando este bulo es alguien como Javier Cárdenas, que ha trabajado en RTVE y sabe perfectamente de donde sale el dinero de la partida que recibe la cadena pública. Por si fuera poco el colmo, 'Hora punta', el programa que él mismo presentó en el access de La 1 entre 2016 y 2018 era aún más caro que 'La Revuelta'.

Supercinexin #1 Supercinexin
Javier Cárdenas es un miserable, siempre lo ha sido y siempre lo será.
#4 Eukherio *
#1 Si es que además debe haber quedado tocado de tanta cocaína, que se le ve que le cuesta razonar al pobre. Es de lerdos eso de ponerse a criticar a Broncano cuando su programa en TVE no llegaba ni al 10% de cuota y aun así lo renovaron. O se olvidó, o igual nunca le dijeron que había pinchado.
txillo #6 txillo
#1 se hizo famoso humillando en público a gente con problemas mentales. Never forget.
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
#1 yo le voy a votar.
A los faltos hay que apoyarlos, aunque solo sea por los buenos momentos que nos hacen pasar con sus mongoleces.
#5 Pixmac
Si no fuera por su afán de protagonismo y de ser el jefe, Cárdenas ya hace tiempo que estaría trabajando con Nacho Abad, Pablo Motos o Íker Jiménez, que están "cortados por la misma tijera". Quizá esté buscando un programa propio.
#7 Eukherio *
#5 Es que ese tipo de colaboraciones siempre son más jodidas de lo que parece, porque hay que vigilar los egos de muchos, aunque piensen todos igual. Rosa Díez también parecía encajar bien en una lista de Ciudadanos, o después de Vox, y nadie la quiso. Saben que a la larga ese ego les va a traer más problemas que alegrías.
antesdarle #2 antesdarle
Y eso sin contar que este energúmeno dirigió y protagonizó FBI: Frikis Buscan Incordiar. Por lo que tendría que haber terminado en prisión. Hubo gente inocente que pagaron por ver sejemante truño en el cine.
Delay #3 Delay *
#2 ¿Le habrá pagado ya la indemnización a Paco Porras?

«¿Sabes lo que dijo el sinvergüenza? Que se declaró en ERE y no tiene dinero para poder pagarlo»
www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2025/08/13/paco-porras-gana-jav
#8 BurraPeideira_
Es fascinante el gusto que hay en la derecha por comunicadores que rozan el retraso mental.
Malinke #10 Malinke
Dice que 30 millones y se salvan cientos de miles de vidas, no entiendo que no invierta cualquiera, él mismo, y se forren.
#14 benkenube
Le falta una patatina "pal" kilo...
#11 ctm2000j
Es que Cárdenas es muy tonto... dice lo que sea con tal que le hagan casito o le fichen, de lo peor en el mundillo...
taSanás #12 taSanás *
"que el presupuesto de RTVE está cerrado y nada tiene que ver con el de otras partidas presupuestarias. " da la sensación que se lo toman como un coste hundido, y no es así.

me parece un argumento curioso. El dinero que maneja el estado es finito. si lo dedica a una cosa no lo dedica a otra. Nada asegura que si no se dedica a A, se vaya a dedicar a B; pero lo que es seguro es que si se dedica a A, no se puede dedicar a B (salvo que pidas más prestado, claro....)
Otra cosa es que se interprete que como está presupuestado, el no ejecutarlo no redunda en otro tema, y es cierto a medias, ya que si está presupuestado, que no se ejecute un ppto redunda en que el gasto real de la administración es menor
taSanás #13 taSanás
#12 ya no puede editar: todo esto no quita que Cárdenas sea un puto despojo, claro
