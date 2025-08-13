Javier Cárdenas se mete en un jardín por sumarse a las voces contra 'La Revuelta': muchos le recuerdan su contrato en TVE  

Una demagogia completamente absoluta pues hay que recordar que el presupuesto de RTVE está cerrado y nada tiene que ver con el de otras partidas presupuestarias. Lo peor de todo es que uno de los que está propagando este bulo es alguien como Javier Cárdenas, que ha trabajado en RTVE y sabe perfectamente de donde sale el dinero de la partida que recibe la cadena pública. Por si fuera poco el colmo, 'Hora punta', el programa que él mismo presentó en el access de La 1 entre 2016 y 2018 era aún más caro que 'La Revuelta'.
A los faltos hay que apoyarlos, aunque solo sea por los buenos momentos que nos hacen pasar con sus mongoleces.
«¿Sabes lo que dijo el sinvergüenza? Que se declaró en ERE y no tiene dinero para poder pagarlo»
me parece un argumento curioso. El dinero que maneja el estado es finito. si lo dedica a una cosa no lo dedica a otra. Nada asegura que si no se dedica a A, se vaya a dedicar a B; pero lo que es seguro es que si se dedica a A, no se puede dedicar a B (salvo que pidas más prestado, claro....)
Otra cosa es que se interprete que como está presupuestado, el no ejecutarlo no redunda en otro tema, y es cierto a medias, ya que si está presupuestado, que no se ejecute un ppto redunda en que el gasto real de la administración es menor