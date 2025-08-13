Javier Cárdenas se mete en un jardín por sumarse a las voces contra 'La Revuelta': muchos le recuerdan su contrato en TVE  

Una demagogia completamente absoluta pues hay que recordar que el presupuesto de RTVE está cerrado y nada tiene que ver con el de otras partidas presupuestarias. Lo peor de todo es que uno de los que está propagando este bulo es alguien como Javier Cárdenas, que ha trabajado en RTVE y sabe perfectamente de donde sale el dinero de la partida que recibe la cadena pública. Por si fuera poco el colmo, 'Hora punta', el programa que él mismo presentó en el access de La 1 entre 2016 y 2018 era aún más caro que 'La Revuelta'.