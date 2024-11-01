edición general
Se Acabó La Fiesta y Alvise Pérez rozan el 3% y duplica a Podemos y al PAR en las elecciones aragonesas

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido liderado por el Alvise Pérez y con Cristina Falcón como candidata a la presidencia de Aragón, se ha convertido en una de las sorpresas de la noche electoral. Aunque la formación no obtiene por el momento representación en las Cortes de Aragón, roza el umbral del 3 %, clave para entrar en el reparto de escaños, y supera en votos a partidos históricos como el PAR y Podemos, que se quedan fuera del Parlamento autonómico.

14 comentarios
Comentarios destacados:      
Veelicus #2 Veelicus
Otro exito mas de Belarra y Montero... alguien espera alguna dimision?, pues eso, hasta la derrota total.
Que lamentable, lo que podian haber sido y en lo que han quedado por tener el cerebro de mosquito.

oceanon3d #5 oceanon3d *
#2 Yo veo un éxito más rotundo en el sentido que hablas en el PP.

Me asombra el número de mermados en este país ... porque es algo indudable que para considerar a VOX o al de las ardillas en un gobierno algo muy bien de la cabeza no debe de estar

#11 guillersk
#5 sigue, sigue insultando al electorado

OdaAl #6 OdaAl
#2 Como bien dices, hasta que no desaparezca Podemos, como ya pasó con UPyD y con Ciudadanos, no se van a ir Belarra y Montero, están agarradas como garrapatas al partido.

powernergia #13 powernergia
#2 Si, Trump también ganó por culpa de Podemos.

Veelicus #14 Veelicus
#13 Si eso es lo que piensas es cosas tuya, no pongas un si por delante como si fuese una reflexion mia por favor

Pertinax #1 Pertinax *
Es que manda huevos. ¿Qué ha podido salir mal? ¡Era un plan sin fisuras!

#4 VFR
Esto ya es humillar xD xD xD

Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Sin duda dice mucho de los votantes de Aragón. No digo ya que voten "bien". Es que votar a este personaje es un suicidio.

ChukNorris #7 ChukNorris
y supera en votos a partidos históricos como el PAR y Podemos,


…. Se ha venido un poco arriba con lo de partidos históricos.

#10 Cincocuatrotres
Las declaraciones de la reemplazadora marrona no habrán ayudado mucho, no le ha botado ni el tato

Febrero2034 #9 Febrero2034
Para q quieres votar a un partido q dice q eres un faxa y q te quiere cambiar por uno de fuera?

#12 Kuruñes3.0
Impósibol, que los morados vayan tan mal... xD


