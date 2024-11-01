Se Acabó La Fiesta y Alvise Pérez rozan el 3% y duplica a Podemos y al PAR en las elecciones aragonesas

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido liderado por el Alvise Pérez y con Cristina Falcón como candidata a la presidencia de Aragón, se ha convertido en una de las sorpresas de la noche electoral. Aunque la formación no obtiene por el momento representación en las Cortes de Aragón, roza el umbral del 3 %, clave para entrar en el reparto de escaños, y supera en votos a partidos históricos como el PAR y Podemos, que se quedan fuera del Parlamento autonómico.
Que lamentable, lo que podian haber sido y en lo que han quedado por tener el cerebro de mosquito.
Me asombra el número de mermados en este país ... porque es algo indudable que para considerar a VOX o al de las ardillas en un gobierno algo muy bien de la cabeza no debe de estar
…. Se ha venido un poco arriba con lo de partidos históricos.