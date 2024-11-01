Ministro Cabello: Venezuela mantiene el control nacional tras ataque

Los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados y en estado de alerta permanente en todo el país. Desde las instalaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro del Interior, Justicia y Paz y Secretario, Diosdado Cabello,ofreció un balance oficial tras los eventos registrados en la madrugada de este lunes, los cuales fueron calificados como un “ataque artero y terrorista” contra infraestructuras del país. En un discurso transmitido a la nación, Cabello estuvo acompañado po
Si yo fuese el presidente chino mandaria ya mismo un par de fragatas para Venezuela, no porque eso vaya a impedir un ataque, pero si que serviria como aviso y sobre todo para escoltar los petroleros Venezolanos que van a China.
No hay que olvidar que aqui lo unico que importa a EEUU es el petroleo y su deseo es quedarse con el, si los Chinos mueven ficha veremos como evoluciona la cosa.
2/la producción internacional, por muchas reservas que tenga.
Este ataque es producto de la política internacional de Trump, de su doctrina Monroe trumpista, de los designios de Marco Rubio y
Si mañana el petroleo venezolano es controlado por China a EEUU se le empiezan a caer los amigos y todo su poder politico empieza caerse
China se va a quedar con Taiwán. EEUU con Venezuela. A Rusia dejarán de joderlo en Ucrania.
Jajaja ...
¡Qué gracioso es que una superpotencia aplaste a un país pobre!
Me troncho.