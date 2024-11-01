edición general
Ministro Cabello: Venezuela mantiene el control nacional tras ataque

Los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados y en estado de alerta permanente en todo el país. Desde las instalaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro del Interior, Justicia y Paz y Secretario, Diosdado Cabello,ofreció un balance oficial tras los eventos registrados en la madrugada de este lunes, los cuales fueron calificados como un “ataque artero y terrorista” contra infraestructuras del país. En un discurso transmitido a la nación, Cabello estuvo acompañado po

Veelicus #1 Veelicus
Aqui la pregunta es que hara China.
Si yo fuese el presidente chino mandaria ya mismo un par de fragatas para Venezuela, no porque eso vaya a impedir un ataque, pero si que serviria como aviso y sobre todo para escoltar los petroleros Venezolanos que van a China.
No hay que olvidar que aqui lo unico que importa a EEUU es el petroleo y su deseo es quedarse con el, si los Chinos mueven ficha veremos como evoluciona la cosa.
3 K 43
#2 petal
#1 nah
1 K 28
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 1/El ataque de EEUU a Venezuela poco tiene que ver con el petróleo. No repitamos las mismas cosas q se decían hace 25 años porque la realidad hoy es totalmente distinta. EEUU ya no es un país q necesite petróleo, al revés, es el máximo productor del mundo. Venezuela, además, ya no es relevante en..

2/la producción internacional, por muchas reservas que tenga.
Este ataque es producto de la política internacional de Trump, de su doctrina Monroe trumpista, de los designios de Marco Rubio y

…   » ver todo el comentario
6 K 47
carakola #7 carakola
#3 "El ataque de EEUU a Venezuela poco tiene que ver con el petróleo." xD
2 K 49
Veelicus #9 Veelicus
#7 Gran chiste sin duda
1 K 24
cosmonauta #12 cosmonauta
#7 ¿Por qué votas negativo los comentarios que no te gustan?
1 K -7
carakola #16 carakola
#12 No es que no me gusten, suele ser por spam o falsedades evidentes.
0 K 20
tul #15 tul
#7 que les dan de comer para ser tan ridiculos? pagares de la otan?
0 K 13
Ovlak #8 Ovlak
#3 El argumento de que lo de EEUU no tiene que ver con el petróleo porque son el mayor productor es bastante simplista por no decir manipulador a más no poder. Sí, es el mayor productor pero también el mayor consumidor. Y, ahora mismo, tienen un déficit de petróleo descarado porque Trump está tratando de contener la inflación a base de reducir precios del petróleo, siendo el EEUU caro de extraer y necesitando importar para cubrir el consumo.
2 K 35
Veelicus #14 Veelicus
#8 Asi de claro, y porque EEUU controla el mundo gracias al petroleo y el dolar que es la divisa con la que se compra y vende.
Si mañana el petroleo venezolano es controlado por China a EEUU se le empiezan a caer los amigos y todo su poder politico empieza caerse
cc #3
0 K 11
#11 Jacusse
#1 not gonna happen.

China se va a quedar con Taiwán. EEUU con Venezuela. A Rusia dejarán de joderlo en Ucrania.
0 K 9
pip #10 pip
Pero si el régimen mantiene el control ¿cuál es el plan? No acabo de entenderlo.
0 K 11
#6 poxemita
Que cucos los yankys, haciendo una incursión aérea y no marítima, así han evitado a los temibles RAMMAX.
youtu.be/1ZovgltINO8
0 K 11
EldelaPepi #13 EldelaPepi
#6
Jajaja ...
¡Qué gracioso es que una superpotencia aplaste a un país pobre!
Me troncho.
0 K 9
#5 petal *
Toda la cúpula que gobierna Venezuela son unos terroristas
2 K 8
#4 cocococo
Solamente fue una escaramuza para llevarse a Maduro, no va a haber una guerra abierta contra Venezuela. Si los usanos atacaran se llevarían por delante el país en media hora o menos.
0 K 7

