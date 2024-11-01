Ministro Cabello: Venezuela mantiene el control nacional tras ataque

Los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados y en estado de alerta permanente en todo el país. Desde las instalaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro del Interior, Justicia y Paz y Secretario, Diosdado Cabello,ofreció un balance oficial tras los eventos registrados en la madrugada de este lunes, los cuales fueron calificados como un “ataque artero y terrorista” contra infraestructuras del país. En un discurso transmitido a la nación, Cabello estuvo acompañado po