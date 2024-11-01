·
22
meneos
32
clics
Trump dice que Estados Unidos estará "fuertemente involucrado" en la industria petrolera de Venezuela [EN]
Declaraciones del presidente de Estados Unidos a Fox News este sábado.
|
etiquetas:
:
petróleo
,
venezuela
,
trump
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ldoes
*
No hombre, que es para reinstaurar la democracia y luego que los venezolanos elijan qué hacer con la industria petrolera, que se lo he leído al mmcnulti y al findenton y al que tiene un pokemon de perfil
11
K
132
#16
Iori
#1
0
K
7
#3
io1976
Lo que ya sabiamos todos, que el objetivo era robarse el petróleo venezolano.
5
K
87
#5
frankiegth
*
#3
. Lo que pocos entienden es que si el sol en España pudiera robarse ya nos lo habrian arrebatado. Y quizas lo estén haciendo ya comprando a través de sus fondos buitre todo el inmobiliario que el dinero les alcanza poco antes de que su papel moneda no valga absolutamente nada. Lo que después ya no podrán defender con su dinero lo defenderán con sus "títulos de propiedad".
1
K
24
#11
Premutos73
#5
Tranquilo, cuando Trumpeta se entere de que en aguas de las Canarias hay tierras raras de esas que los chinos no le quieren vender, a ver cuando decide que las quiere.
1
K
21
#14
frankiegth
*
#11
. No seria nada nuevo :
"...
La Administración Carter había llegado a lanzar de forma indirecta, pero muy clara,
el mensaje de que si España no entraba en la OTAN, Estados Unidos podría hacerse con Canarias
..."
www.meneame.net/story/ex-ministro-presidencia-j-manuel-otero-lider-mov
0
K
12
#8
MiguelDeUnamano
Menudo retrato que está dejando de quienes celebran "la liberación" de Venezuela. A ver qué excusa encuentran ahora.
3
K
64
#12
Antipalancas21
Que pronto se le cae la careta al loco pederasta de Trump, todo por el petroleo.
0
K
20
#2
Milmariposas
Pues a lo que iba, no?? Lo de Maduro es bastante secundario. Él llega, viola/roba/miente/difama y se la suda todo...
0
K
19
#6
tusitala
Fuertemente involucrado es un eufemismo de que va a controlarla totalmente.
0
K
10
#9
gale
USA ni habla de petróleo ni de democracia. La excusa oficial es la lucha contra en narcoterrorismo.
0
K
10
#15
MoñecoTeDrapo
*
Una ración de libertad a domicilio. ¿Desea saber más?
0
K
10
#7
aupaatu
*
Ya tienen presidente sin necesidad de muevas elecciones.
Cosas de la democracia del mundo libre.
0
K
9
#4
Metabarón
Que era por la demogracia... !
0
K
7
#10
Rebellion
Que publiquen los ficheros de Epstein . Está claro que a Trump los venezolanos les importa un bledo. Tanto Trump y Putin tienen una visión similar de lo que es "suyo". Europa está muy perdida.
0
K
6
#13
vertedero_de_rojos
#10
coñitos nuevos es su verdadero fetiche
0
K
5
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
