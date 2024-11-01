edición general
Trump sobre Venezuela: “Vamos a gobernar el país hasta lograr una transición segura”

Trump sobre Venezuela: “Vamos a gobernar el país hasta lograr una transición segura”

Desde Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario aseguró que la operación militar para capturar a Maduro y a Flores “no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”. Adelantó que están preparados para realizar una segunda intervención militar en Venezuela, de mayor capacidad, en caso de que fuera necesario. Nosotros vamos a gobernar el país (Venezuela) hasta lograr una transición segura. Nos vamos a mantener allí (en Venezuela) el tiempo que sea necesario.

nemeame
Trump invadiendo países igual que Netanyaju y Putin, son todos tal para cual, la misma mierda y el puto cáncer del mundo
14
#10 chavi
#4 Igual no.

Con mucha mas eficacia.

La experiencia siempre es un grado
1
YeahYa
#4 y lo mejor es que solo nos queda llorar mientras vemos cómo se reparten el mundo, porque no tenemos capacidad para nada. Estamos bien jodidos.
0
#3 Suleiman
Con la chorra fuera.
3
Cometeunzullo
Los venezolanos van a sufrir todos, tanto los que lloran como los que aplauden el cambio.
3
themarquesito
Sabiendo la querencia de Trump por endosarle cargos a Marco Rubio, aún será capaz de nombrarlo gobernador de Venezuela (o como se le ocurra designarlo).
2
Meneador_Compulsivo
Pero si Diosdado dijo que el chavismo mantiene el control del país ... www.meneame.net/story/ministro-cabello-venezuela-mantiene-control-naci
3
TooBased
Los memes se adelantan a las noticias  media
1
vicus.
Gringolandia es un país criminal totalmente fuera de la ley internacional. España como pais debe y tiene que decidir, OTAN si OTAN no, bases sí,bases no. Que el pueblo decida en referéndum. No podemos ser aliados de criminales.
2
nemeame
Ahora es cuando la Unión Europea le da misiles, tanques y aviones a Venezuela para defenderse y atacar a los invasores, verdad?
2
Pacman
Se viene una era de potencias.

Anexión de territorios (Ucrania, Venezuela... Taiwan)
Y seguirá el delicado equilibrio, sin romper una guerra más grande que las que ya tenemos.

Neo imperialismo, con varios frentes.
1
#6 neotobarra2
Más claro no lo ha podido dejar. El mundo es suyo y lo maneja como quiere.

Y pensar que algunos condenaban a Thomas Matthew Crooks...
1
powernergia
Alpiste palospollos.
0

