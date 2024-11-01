Trump sobre Venezuela: “Vamos a gobernar el país hasta lograr una transición segura”

Desde Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario aseguró que la operación militar para capturar a Maduro y a Flores “no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”. Adelantó que están preparados para realizar una segunda intervención militar en Venezuela, de mayor capacidad, en caso de que fuera necesario. Nosotros vamos a gobernar el país (Venezuela) hasta lograr una transición segura. Nos vamos a mantener allí (en Venezuela) el tiempo que sea necesario.
Con mucha mas eficacia.
La experiencia siempre es un grado
Anexión de territorios (Ucrania, Venezuela... Taiwan)
Y seguirá el delicado equilibrio, sin romper una guerra más grande que las que ya tenemos.
Neo imperialismo, con varios frentes.
Y pensar que algunos condenaban a Thomas Matthew Crooks...