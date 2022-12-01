·
Trump, sobre María Corina Machado: "Sería muy difícil para ella ser la líder”
“Sería muy difícil para ella”, ha respondido el presidente estadounidense. “No tiene el apoyo interno ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.
etiquetas
:
maria gorrina
,
traicion
,
pañuelo usado
actualidad
#1
Suleiman
Jajajajajajajaja, es que me desorino....
12
K
137
#4
HangTheRich
#1
esto es mejor que cualquier plot twist de game of thrones
2
K
29
#7
Suleiman
#4
No tiene filtro... Lo primero que se le pasa por la cabeza lo suelta ... La otra se habrá quedado con cara de gilipollas.
3
K
43
#22
Alcalino
#7
Le habrá dicho, "como el nobel de la paz te lo has quedado tu y no yo, ahora te jodes"
2
K
38
#33
Feindesland
#22
Estaba pensando eso mismo.
0
K
20
#3
pip
Tócate los cojones. Está diciendo abiertamente que van a gobernar a través de Dolcy Rodríguez. No me lo puedo creer, o sea, si me lo creo, pero es que esto es para flipar.
8
K
99
#8
Verdaderofalso
#3
no usan a Guaidó?
0
K
20
#9
pip
#8
literalmente ha dicho que Dolcy Rodriguez se ha puesto a disposición de Washington y que USA controlará el petróleo. Es que estoy flipando.
4
K
56
#11
A_S
#3
sería tan raro pensar que todo esto fue plan del propio partido de Maduro??
Les dejan pasar, lo secuestran, ellos siguen en el poder y el petróleo que venden a china ahora se lo venden a Trump
0
K
8
#15
pip
#11
es un golpe de estado interno con apoyo de USA. Un golpe de palacio. La Delcy Rodriguez desde Moscú, han entregado a Maduro a cambio de mantener el poder y dar el petróleo.
3
K
17
#29
Sandman
#15
- "¡Ha caído Maduro! ¡Venezuela libre!
- "¿Que sigue el chavismo, dices?"
0
K
11
#32
pip
#29
esto de verdad, es extremadamente cruel. Muy cruel. Trump acaba de dar por culo tanto a chavistas como a opositores, de una manera salvaje. Solo los cuadros dirigentes del chavismo pueden estar contentos ahora mismo.
0
K
11
#21
angelitoMagno
#11
Desde luego, es muy muy raro lo rápido que han capturado a Maduro. Los EEUU tienen que haber tenido ayuda interna, o no se explica.
2
K
29
#5
Jointhouse_Blues
Castigada por robarle el nobel. ea.
4
K
66
#6
BastardWolf
"Roma no paga a traidores"
4
K
39
#10
Meneador_Compulsivo
etiquetas: maria gorrina , traicion , pañuelo usado
Que duro está siendo el día para algunos
3
K
39
#23
HangTheRich
#10
sobretodo para la oposición venezolana, que ni trump se cree que ganaron ellos.
“Estamos preparados para tomar el relevo”
1
K
26
#24
Meneador_Compulsivo
#23
Delcy es el
topo
y será la
títere
hasta desmontar el aparato chavista.
0
K
20
#25
HangTheRich
#24
el aparato chavista con el que van a gobernar. Si lo acaba de decir Trump.
1
K
20
#34
Meneador_Compulsivo
#25
#27
Diosdado, Padrino y de ahí para abajo irán cayendo todos los que no le tienen respeto a Maria Corina, y lo mejor es que lo hará Donald utilizando a la chavista Delcy
0
K
20
#27
pip
#24
¿Desmontar el qué?
Una vez que Dolcy Rodríguez ha mostrado sumisión a Washington y cede el petróleo ¿qué es lo que van a desmontar? Ya está todo a gusto de ambas partes.
0
K
11
#16
Heni
Es que nadie con dos dedos de frente puede pensar que con la captura de Maduro vaya a colapsar el chavismo, es como si en los 50s o 60s, EEUU hubiese matado o secustrado a Franco, el régimen habría puesto a un sustituto y a tirar millas, es más, todos en foros y grupos de temas OSINT y militares llevamos tiempo esperando que le lanzasen un misil para matarlo, y Trump saldría diciendo que lo de Venezuela ya está, y habría abierto negociaciones con su sustituto chavista, posiblemente Diosdado…
1
K
21
#31
Tkachenko
#16
esto también es cosa del ejército??
aries.aibr.org/articulo/2022/12/4684/las-comunas-en-venezuela-una-alte
0
K
10
#13
Uge1966
Es una mujer. ¿Qué quieres que piense un machista baboso?
1
K
19
#19
YSiguesLeyendo
la dama de la libertad ya ha dicho que a quien hay que poner es a un tal Edmundo que se está pegando la vida padre en Ayusolandia
0
K
16
#12
angelitoMagno
Trump no le iba a dar el poder a la mujer que le "quitó" el Nobel de la Paz, obvio.
0
K
13
#28
Tkachenko
#12
claaaaro, debe ser eso
0
K
10
#2
alfre2
Continúa el cortocircuito de la derecha meneante (los slept), incapaces de procesar que Corina no sea la que entregue al país.
0
K
12
#26
miliki28
Zasca!!!
0
K
10
#14
Cometeunzullo
Quien con niños se acuesta...
0
K
10
#18
Poligrafo
#14
PEDOnald Trump.
0
K
6
#20
Nusku
¿Pero de verdad os habéis pensado que me importa 4 mierdas vuestra libertad?
Fdo: Trumpito.
0
K
9
#30
Spirito
EEUU la ha cagado, otra vez, bien cagada pero ésta vez va a pagar sus consecuencias y muy caro, carísimo.
Ya no hay terciopelo con EEUU sino espada afilada y puñales. Sin piedad.
No ya por Maduro, no ya por Rusia, no ya por Irán, no ya China... sino porque ya es inadmisible EEUU.
0
K
9
#35
Brill
Qué bueno... ¿ha vendido a su país para nada?
#30
No la han cagado. Lo que han hecho es deplorable y criminal, pero es de las pocas acciones de la administración Trump con sentido. Se cargan a un aliado de Rusia y China en la región y vuelven acontrolar su petróleo. Win / win.
0
K
10
#17
encurtido
It's very difficult todo esto.
0
K
7
