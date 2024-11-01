La CIA tuvo una fuente dentro del gobierno de Maduro para rastrear su paradero, según The New York Times

La CIA contó con una fuente dentro del gobierno de Nicolás Maduro para rastrear su ubicación en los días y momentos previos a su captura por fuerzas especiales de Estados Unidos, informó The New York Times. No está claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana que informó sobre la ubicación del mandatario. Sin embargo, exfuncionarios citados por el medio señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense por información que condujera a la captura de Maduro pudo haber facilitado la cooperación.