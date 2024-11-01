edición general
La CIA tuvo una fuente dentro del gobierno de Maduro para rastrear su paradero, según The New York Times

La CIA contó con una fuente dentro del gobierno de Nicolás Maduro para rastrear su ubicación en los días y momentos previos a su captura por fuerzas especiales de Estados Unidos, informó The New York Times. No está claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana que informó sobre la ubicación del mandatario. Sin embargo, exfuncionarios citados por el medio señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense por información que condujera a la captura de Maduro pudo haber facilitado la cooperación.

11 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Tienen infiltrados en el gobierno de quintalapolla de abajo en Madagascañas que hablan un perfecto idioma, qué no tendrán en Venezuela. Lo mismo la fuente es su mujer. :troll:
sotillo #7 sotillo
#1 ¿La CIA? Una mierda, ha sido el Mossad ¿Por qué creéis que estaba el Neta en la fiesta de fin de año de Trump?
#8 MariaRosarioKaren
#7 un cagarro, ha sido nvidia
sotillo #9 sotillo
#8 Se te ha caído un diodo
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
en la última imagen en libertad de Maduro se le ve en un coche junto a su mujer y en el coche iba también el periodista Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique) al que estaba concediendo una entrevista en exclusiva
#10 DenisseJoel
El agua moja, exclusiva de The New Genocide Times.
elsnons #5 elsnons
Delcy Rodríguez es agente de la CIA .:-P :troll:
Escafurciao #2 Escafurciao
Es que escapar con el ministro de información tiene tela :roll:
#3 Vindicta *
Se rumorea que su nombre en clave era D.Cabello.

Nunca nadie conocerá su identidad real.
#6 PeroKeKoñoLePasaAlMundo *
No me digas, no me lo esperaba.
#11 Jatetu
Qué raro, me estás diciendo que entre la manga de mafiosos y terroristas que es el Chaviso alguien ha dejado caer a Maduro o conspirado contra él, como decían los fascistas que estaba pasando?

Esto sólo confirma las enseñanzas de Menéame, que todos son fascistas y que la izquierda de verdad nunca ha oucrrido, y por eso no hay ejemplos de socialismo medianamente funcional.
