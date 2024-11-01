edición general
Mark Rutte apoya una mayor presencia militar de EEUU en Groenlandia en pleno conflicto por su soberanía

Mark Rutte apoya una mayor presencia militar de EEUU en Groenlandia en pleno conflicto por su soberanía

El secretario general de la OTAN asegura que Estados Unidos debe tener mayor presencia en Groenlandia de la que tiene ahora ante la amenaza de los barcos rusos y chinos. Trump dijo en marzo que Rutte sería “decisivo” para la anexión.

#5 chavi
Mark Rutte es un traidor con todas las letras. Un quintacolumnista.

Hay que fundar una nueva UE. Una que signifique una unión política seria además de económica, con países que de verdad se comprometan a ello. Como si solo somos 2 o 3.
Ishkar #7 Ishkar
#5 Totalmente, Europa federal ya! Entonces podemos hacer frente a la competición mundial.
lameiro #16 lameiro
#5 Con salir de la OTAN vale.
security_incident #18 security_incident *
#5 Déjate de UE. Los únicos países de Europa con los que tenemos afinidad cultural, geográfica y económica son Portugal, Francia, Italia y si me apuras Irlanda o Grecia.

Anglos, calvinistas, luteranos, protestantes etc. no comparten los valores culturales de los países históricamente católicos y romanos. Somos PIGS para ellos.

Aparte de eso, hay que romper el tabú de las nucleares pero ya. Para que nos pongamos de acuerdo en eliminar las armas nucleares necesitamos un contexto en el que el hecho de tenerlas no suponga ninguna ventaja y si todos tenemos armas nucleares, se acabaron las ventajas.

Ah. Y soy más ateo que una piedra
Herumel #20 Herumel
#18 O nos entendemos, o todos jodidos, entonces date por jodido.
NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo
Le van a meter mano a Groenlandia y Europa no hará nada.
carakola #2 carakola
#1 Dirán que si es para protegerse de Rusia que vale.
tul #3 tul
#1 europa no se pero la banda de traidores que esta puesta en bruselas por el gringo nos van a levantar las faldas y bajarnos las bragas para que el orangutan naranja nos ponga la soberania como la bandera de japon xD
karakol #4 karakol
El servilismo de este patético lacayo para con el pedófilo naranja hace mucho tiempo que dejó atrás la vergüenza ajena, habría que encontrar un nuevo término para definirlo.
NoEresTuSoyYo #6 NoEresTuSoyYo
El mismo que llamó Daddy a Trump delante de todos, no se puede ser mas patético
#11 Dav3n
#6 Y no se puede esperar que esté tipo sea algo más que un moñeco de trapo al servicio de EEUU.

No será que no se veía venir que nos estaban llevando al redil :palm:
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
A Rutte lo puso EEUU al frente de la OTAN...
...lo mismo alguien esperaba que dijese otra cosa diferente de lo que dice quien lo puso.
Spirito #9 Spirito
¿Van los soldados estadounidenses a matar soldados de la UE?

¿Vamos a tener cadáveres europeos y entierros de Estado por eso?

Sí.

Y lo ocultarán, engañarán, minimizarán, manipularán... los medios clásicos occidentales, porque aún reciben el dinero de los corruptos dirigentes europeos.

¡Corruptos!
#15 arreglenenlacemagico
#9 si tu eres ruso sera que te importan los soldados de la UE , sin vergüenza
Spirito #17 Spirito
#15 Angelito, no soy ruso, sino andaluz de Baeza, español creo y me gusta el proyecto de la UE.
#19 arreglenenlacemagico
#17 xD xD xD xD xD xD xD jajajajaj pero vamos amigo tu lo mas cercano que viste de españa es una postal
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
KagaRutte es un traidor a Europa. Hace mucho tiempo que se vendió, de ahí que los yanquis lo hayan puesto de monigote saltimbanqui máximo de la OTAN.
themarquesito #14 themarquesito
Estaría bien que alguien colgara a Rutte de una farola
Metabarón #12 Metabarón
Traidor de mierda!
#13 Danae...
Apoya o aculo, Mark Rutte está desatado...
