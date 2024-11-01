Mark Rutte apoya una mayor presencia militar de EEUU en Groenlandia en pleno conflicto por su soberanía

El secretario general de la OTAN asegura que Estados Unidos debe tener mayor presencia en Groenlandia de la que tiene ahora ante la amenaza de los barcos rusos y chinos. Trump dijo en marzo que Rutte sería “decisivo” para la anexión.
Hay que fundar una nueva UE. Una que signifique una unión política seria además de económica, con países que de verdad se comprometan a ello. Como si solo somos 2 o 3.
Anglos, calvinistas, luteranos, protestantes etc. no comparten los valores culturales de los países históricamente católicos y romanos. Somos PIGS para ellos.
Aparte de eso, hay que romper el tabú de las nucleares pero ya. Para que nos pongamos de acuerdo en eliminar las armas nucleares necesitamos un contexto en el que el hecho de tenerlas no suponga ninguna ventaja y si todos tenemos armas nucleares, se acabaron las ventajas.
Ah. Y soy más ateo que una piedra
No será que no se veía venir que nos estaban llevando al redil
...lo mismo alguien esperaba que dijese otra cosa diferente de lo que dice quien lo puso.
¿Vamos a tener cadáveres europeos y entierros de Estado por eso?
Sí.
Y lo ocultarán, engañarán, minimizarán, manipularán... los medios clásicos occidentales, porque aún reciben el dinero de los corruptos dirigentes europeos.
¡Corruptos!