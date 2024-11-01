·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
84
438 clics
438
clics
María Corina Machado entrega el Nobel de la Paz a Donald Trump y asegura que cuenta con él "para la libertad de Venezuela"
La líder opositora ha salido sonriente de su reunión con Donald Trump, aunque no ha dado detalles de lo hablado en la Casa Blanca ni si han llegado a acuerdos concretos.
actualidad
44 comentarios
#1
Guanarteme
¿Cómo se dice "patétic..." ¡Coño, que hablamos el mismo idioma! Pues eso, "patética".
36
K
374
#12
oghaio
#1
Patética ella... y absolutamente patético el Comité noruego que se lo ha otorgado. Se han cubierto de mierda hasta arriba.
20
K
174
#20
Pixmac
#12
El premio ya estaba devaluado pero ahora poca gente estará contento de estar nominado. Será como el premio de la Asociación de Prensa de Madrid.
5
K
73
#22
soberao
#12
No queda claro todavía. En todos los medios ponen que "le ha presentado" el premio pero no se sabe si Trump se ha llevado la medalla de oro o Corina vuelve con ella tras la reunión. Si Trump se la ha llevado es de vergüenza lo bajo que han caído esta gente tanto Corina como Trump como los del comité del Nobel que ya les denunció Assange porque esta galardonada no cumplía con el testamento de Nobel y los requisitos para darle el premio, pero la justicia sueca no tomó en cuenta la denuncia.
0
K
13
#29
minossabe
#12
Si ya el resto de los premios nobel están desacreditados y pasteleados, el de la paz debería entrar en la categoría de humor.
0
K
17
#14
Grahml
#1
Si sólo fuera "patética".
Y a ver los noruegos, si espabilan un poco, porque están dando su premio en nombre de Nobel a seres realmente deleznables.
Sin duda el culmen de la decadencia del Nobel de la paz sería que se lo dieran a Trump, principalmente por haber frenado la guerra entre Aberbayán y Albania.
3
K
59
#40
Bombástico
#14
Armenia*
0
K
8
#16
Pingocho
*
#1
Entró por esta puerta a la Casa Blanca
3
K
60
#3
Eukherio
Qué mejor manera de ganarse el respeto del pueblo venezolano que humillándose todo lo que pueda ante Trump.
31
K
316
#5
Veelicus
Esta arrastrada es la que algunos quieren que diriga venezuela, por cierto, que lo unico que esta claro es que ella no ha ganado ningunas elecciones pero por lo que sea algunos la quieren poner de presidenta because of potatoes
18
K
193
#6
Harkon
pfff jajajajajaj que patética la Gorrina Machado
11
K
150
#7
Kuruñes3.0
Que vergüenza ajena...
13
K
138
#4
mamoncete
El próximo año pueden dar un vale al portador
13
K
112
#13
pascuaI
*
Esto sí es una buena lamida de ano, y no lo de Julio Iglesias
11
K
106
#10
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Ya puede invadir Groelandia, tiene un Nobel de la Paz.
6
K
70
#2
Barriales
Aún se puede caer mas bajo.
6
K
59
#15
Grahml
#2
Y ni así Trump reemplazará a la Delcy por esta lamebotas de tres al cuarto.
0
K
20
#8
SeñorPresunciones
La carrera de la humillación Delcy vs Corina. El cerdo naranja tiene que estar dando pezuñitas.
3
K
48
#9
Moderdonia
-¿Qué tal te fue en el curso para controlar tu tendencia a mentir y hacer el ridículo?
-Muy bien, me dieron un premio Nobel.
2
K
43
#21
Un_señor_de_Cuenca
Ni cotizaba que iba a hacer una genuflexión vermiforme y entregar la medallita a Don Pedófilo.
1
K
34
#33
themarquesito
#21
Un respeto, que el nombre completo es Don Pedófilo Estafador Recalcitrante
1
K
34
#42
Iori
#33
cada vez que oigas a alguien decir "donal trum" recuerdales que se pronuncia trump, con la P de pedófilo.
0
K
7
#25
Heni
Machado le entregó el
Premio Nobel de la Paz
pero Delcy le entregó a
Maduro
... la carrera está reñida para ser la próxima presidenta de Venezuela
2
K
30
#41
Acido_1
#25
¿Tienes alguna prueba de que Delcy haya hecho eso?
(No sé por qué pregunto: si hubiera pruebas ya las habría publicado alguien, así que no las hay... y si no las hay has acusado a alguien sin pruebas, es decir, que te lo has inventado)
0
K
6
#11
CharlesBrowson
viendo lo visto, lo peor que ha podido pasar son los discursos motivadores de mas "si X con los recursos que tiene seria la polla" "una vez fuimos "potencia mundial" dos años" lo que les ha dado una soberbia creida en una mentira, y asi lo estamos viendo aqui, es que ni chavistas ni oposicion, aun saliendoles el petroleo por el grifo de agua caliente, nunca van a levantar cabeza, son ellos, no es una conspiracion mundial contra ellos, hasta que no espabilen...
2
K
28
#24
Dene
Visto lo bajo que ha caído este premio pienso rechazarlo cuando me lo den
1
K
20
#26
vicus.
Qué entreguen las actas, dicen. Pero el trompeta dice que prefiere Delcy,porque la arrastrada de Corina no cuenta con la aprobación de su pueblo, algo sabrá el Trunpeta, tendrá constancia de dichas actas?.
0
K
17
#28
NoEresTuSoyYo
Y no es reconocido por el Comite, eso lo hacen aún mas patético.
0
K
17
#30
minossabe
*
Ya con esos nombres, pues qué quieres
0
K
17
#17
fpove
Le puso el culo tb o una Levinsky.
p.d.: si no me equivoco el nobel no es transferible no?
.
1
K
17
#23
soberao
*
#17
Supongo que al igual que puedes dejar la medalla en un museo, la puedes dejar en la mesa del despacho de Trump. Luego Trump la funde y hace adornos dorados para colgar en sus paredes.
Tampoco va a ir el comité noruego del Nobel a preguntarle a Corina que qué ha hecho con la medalla del Nobel como si fuera una persona menor de edad que tiene que dar explicaciones por sus actos...
Qué vergüenza y esta gente es la que está al mando y la que apoya la UE...
0
K
13
#18
nitsuga.blisset
Una reunión entre ultraderechistas. Nada bueno puede salir de ahí.
1
K
14
#38
io1976
Corina Machado es el mejor activo del chavismo, al igual que Reza Pahlaví lo es para la república islámica de Irán.
Son tan descaradamente vende patrias y lamebotas yankis que por eso siguen en circulación.
0
K
11
#36
suppiluliuma
*
Resumen de los comentarios de este envío
: los Zazis de MNM se avergüenzan del repugnante espectáculo que están dando los rojos y sediciosos Largo Caballero y Azaña, rebajándose ante el mundo para que obtener de los judeobolchviques una invasión de nuestra querida patria y el derrocamiento de su Excelencia el Jefe del Estado. ¡Arriba España!
0
K
11
#43
Bombástico
#36
Llamas Zazi a gente como
@themarquesito
?
0
K
8
#44
muerola
#36
cada día más bobadas
0
K
12
#27
Mikeien
*
Que alguien le diga a la pija ultraderechista que humillarse ante un bully no da resultado, que hubiera sido mucho mejor haberle dado unas buenas ostias!! Patética!!
0
K
10
#34
Spirito
¿Puedo decir Zorra?
0
K
9
#35
zancudo
Da vergüenza ajena, porque propia no tiene
0
K
9
#37
brandy64
Eso del premio Nobel de la Paz suena a woke/hippie.
Trump se merece algo más contundente, algo así como el premio Nobel de la guerra.
0
K
9
#39
Spirito
*
Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de otra psicópata, Novel de la Paz, que denigra todos los Novel.
Una traidora por treinta millones de dólares.
Una sinvergüenza, una psicópata de libro como fue la canalla criminal Teresa de Calcuta.
En fin.
0
K
9
#31
Ohtar
Parecía imposible un ganador peor que Obama pero se han superado
0
K
6
#32
esInvierno
Un círculo de 7 centímetros de diámetro. No la medalla del nobel, sino cómo le ha quedado el ojete a la tipa esta...
0
K
6
#19
darkogol
Elmundotoday
0
K
6
