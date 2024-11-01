edición general
53 meneos
51 clics
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027

La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027

La Justicia fija una fecha aproximada para la celebración del juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal para mediados de 2027. Los juzgados no aportan un día concreto, pero sí dejan claro que la jornada que conducirá a un veredicto tendrá lugar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.

| etiquetas: madrid , justicia , despacico , quirón , política
44 9 0 K 394 actualidad
26 comentarios
44 9 0 K 394 actualidad
Comentarios destacados:        
humono #4 humono *
Por un ciudadano particular se pospone un juicio hasta después de las elecciones..., la justicia en este país :wall:
22 K 229
ochoceros #16 ochoceros
#4 Sólo hay prisa con los enchufados como el Fiscal General.
4 K 58
makinavaja #25 makinavaja
#4 Si es que en este país hay que tener buenos contactos... es indispensable... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
sinson #1 sinson
¡Que casualidad!
11 K 123
nanustarra #2 nanustarra
Quien pueda no hacer, que no haga
9 K 94
sotillo #3 sotillo
Hay que dejar hueco para inventos de manos limpias
7 K 82
pepel #7 pepel
Menuda mierda de justicia. Lo harán porque no tienen informes de la UCO. No lo voy a leer para evitarme un mal rato.
4 K 62
#9 luckyy *
Isabel Perelló decía que el acceso a la judicatura es suficientemente democrático y no es necesario adoptar las nuevas medidas del PSOE; yo creo que hay que derribar la casa y hacerla completamente de nueva porque no puede ser que la democracia esté enanos de gentuza que ni siquiera han sido votados
3 K 51
Yonicogiosufusil28 #6 Yonicogiosufusil28
Lo de Granados y toda esta peña igual, para después de las elecciones. A Begoña Gómez seguro que plantan el juicio para antes de las elecciones.
5 K 50
aupaatu #12 aupaatu *
Pensaba que la cabezera,era del mundotuday pero es Real ,patriotica y seguramente imparcial,basándose en el derecho inalienable de putodefender España.
4 K 48
ipanies #21 ipanies
Pero que puta broma es esta?!?!?! Es un ciudadano particular según l a organización delictiva!!!
3 K 47
#5 pelagito
Que empiecen las dilaciones.

Lástima que el muchacho no tenga carrera de fiscal, que así la cosa va más rapidita.
3 K 44
pepel #15 pepel
La Justicia quiere desestabilizar a un ciudadano particular para inducirlo al suicidio; salir de España no le va a dejar su novia.
2 K 42
kinz000 #8 kinz000
Joder caretas fuera
3 K 40
starwars_attacks #14 starwars_attacks
juaaaaaaaaaaaaa juaaaaaaaa juaaaaaaaa

los jueces españoles, están criando una famaaaaaaaaaaaaa.......
3 K 35
oceanon3d #20 oceanon3d *
"El Poder Judicial tiende a ser muy estricto ante la posibilidad de que sus decisiones interfieran en elecciones"

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Como apesta lo del Quirones y Lady muerte ¿os creéis que Balas y los jueces fan del PP no tienen ya apuntes sobre el asunto? deben ser muy apestosos ... mejor después de que Ayuso tenga una nueva mayoría y pelillos a la mar.

En poco veremos a Peinado fijando juicio fake a Begoña en medio de las elecciones ... hay clases y clases.
2 K 32
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Cuánta mierda hay en la justicia española...
2 K 29
meroespectador #22 meroespectador *
#19 No tiene sentido que el caso del FGE se juzgue mucho antes que esto ya que este señor ha manifestado su intención manifiesta de irse del país abiertamente. El juicio de Ignacio Gonzalez va ya para 23 años hasta que salga... ahora que el FGE, el hermano de Sánchez, Begoña, se puede contar en semanas la velocidad judicial. Es evidente el sesgo.
1 K 19
#23 Tensk
#22 Yo no creo que todos los juicios tengan que ir a la misma velocidad porque las circunstancias son diferentes.

Dicho esto, cuando pones en negrilla una exageración a partir de una declaración en el juicio contra el FGE pues... que lo dejo aquí.
0 K 10
meroespectador #24 meroespectador *
#23 El tipo se sabe que tiene sociedades en el extranjero, puede destruir documentación, su juicio debería ser cuestión de semanas a partir de sus declaraciones donde manifiesta su intención de fuga, pero le dan casi dos años de margen para operar...cuando deberían haberle metido en la cárcel por riesgo de fuga en lo que sale su juicio, cómo a Cerdán.
0 K 7
#26 Tensk
#24 Se ve que sabes tú más del caso que yo. Te ha faltado también decir que va a suicidarse, pero por lo demás sabes más.
0 K 10
Dene #10 Dene
la casualidad .....
1 K 18
#13 Tensk
Teniendo en cuenta que esto lo publica elbazofial ¿alguien con conocimiento en estos temas me puede decir si esto entra dentro de lo esperable o hay algo raro?

Porque me huelo a que es otra estirada de elbazofial para adaptar los hechos a su relato, pero igual me equivoco, oiga.
0 K 10
Andreham #17 Andreham *
Esto no pueden defenderlo ni vendiendo que los podemitas han comido fetos en Gran Vía durante Navidad.

#13 Quizá que la UCO lleve un buen puñado de meses (ahora no recuerdo si 4 o 6) sin sacar un informe que, en el caso del fiscal general, tardaron días en sacar; tenga algo que ver. O que el novio de la muerte haya pedido y conseguido mínimo tres aplazamientos por "motivos de trabajo".

Pero sí, también es posible que un juicio típico de Hacienda que se gestiona relativamente rápido salga para mediados de 2027, mientras que un juicio inédito en España y para un asunto bastante serio como es la supuesta filtración por parte del fiscal general se salde en cuestión de meses.
4 K 30
#19 Tensk
#17 No veo por qué el del FGE no tendría que hacerse relativamente rápido, que al final entre los hechos y la sentencia fue más de año y medio ¿no?

Vamos, me da a mí que es una investigación más sencilla y precisamente por lo importante del caso que se debería en cierta manera "priorizar", además de que no lo juzga un juzgado cualquiera..

Me da que estás exagerando datos un pelín, pero igual es cosa mía.
0 K 10

menéame