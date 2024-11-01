La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027

La Justicia fija una fecha aproximada para la celebración del juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal para mediados de 2027. Los juzgados no aportan un día concreto, pero sí dejan claro que la jornada que conducirá a un veredicto tendrá lugar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.