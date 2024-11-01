La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027

La Justicia fija una fecha aproximada para la celebración del juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal para mediados de 2027. Los juzgados no aportan un día concreto, pero sí dejan claro que la jornada que conducirá a un veredicto tendrá lugar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.
| etiquetas: madrid , justicia , despacico , quirón , política
Lástima que el muchacho no tenga carrera de fiscal, que así la cosa va más rapidita.
los jueces españoles, están criando una famaaaaaaaaaaaaa.......
Como apesta lo del Quirones y Lady muerte ¿os creéis que Balas y los jueces fan del PP no tienen ya apuntes sobre el asunto? deben ser muy apestosos ... mejor después de que Ayuso tenga una nueva mayoría y pelillos a la mar.
En poco veremos a Peinado fijando juicio fake a Begoña en medio de las elecciones ... hay clases y clases.
Dicho esto, cuando pones en negrilla una exageración a partir de una declaración en el juicio contra el FGE pues... que lo dejo aquí.
Porque me huelo a que es otra estirada de elbazofial para adaptar los hechos a su relato, pero igual me equivoco, oiga.
#13 Quizá que la UCO lleve un buen puñado de meses (ahora no recuerdo si 4 o 6) sin sacar un informe que, en el caso del fiscal general, tardaron días en sacar; tenga algo que ver. O que el novio de la muerte haya pedido y conseguido mínimo tres aplazamientos por "motivos de trabajo".
Pero sí, también es posible que un juicio típico de Hacienda que se gestiona relativamente rápido salga para mediados de 2027, mientras que un juicio inédito en España y para un asunto bastante serio como es la supuesta filtración por parte del fiscal general se salde en cuestión de meses.
Vamos, me da a mí que es una investigación más sencilla y precisamente por lo importante del caso que se debería en cierta manera "priorizar", además de que no lo juzga un juzgado cualquiera..
Me da que estás exagerando datos un pelín, pero igual es cosa mía.