Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]

Hay un nombre para lo que está pasando: autocracia electoral. Las elecciones ocurren. Múltiples partidos compiten. Pero el sistema está manipulado para favorecer a una facción a través de mapas ordenados, supresión de votantes, tribunales capturados y control de medios. Cuando el lado equivocado gana de todos modos, esos tribunales capturados les impiden gobernar. Hungría opera de esta manera. EEUU también.

Y nadie va a bombardear USA para llevarles la democracia y libertad?
Parece una puta pesadilla de película serie B, el dictador es Biff Tannen.
Imagino que tendría que poner a Needles de ministro de interior:  media
El sistema que están utilizando los partidos de derechas es el mismo en todo el mundo. La descripción que hace el artículo de cómo están funcionando en EEUU los tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, es semejante a lo que está ocurriendo en España.
Si aquí gana el PP las próximas elecciones, nunca dejará que vuelva a gobernar otro partido.
Dictadura, sí, Dictadura.
Y a España también le queda poco para ser así.

Solo hay que ver todo el lawfare de la derecha contra la izquierda
Dictadura de partido. Cuando dices autocracia parece que blanqueas la palabra que tanto desprecia todo el mundo.
