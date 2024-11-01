Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]

Hay un nombre para lo que está pasando: autocracia electoral. Las elecciones ocurren. Múltiples partidos compiten. Pero el sistema está manipulado para favorecer a una facción a través de mapas ordenados, supresión de votantes, tribunales capturados y control de medios. Cuando el lado equivocado gana de todos modos, esos tribunales capturados les impiden gobernar. Hungría opera de esta manera. EEUU también.