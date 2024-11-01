edición general
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)

La embajada ha podido reunirse con Greta y cuenta que no ha recibido suficiente de agua ni de comida. Además ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que son causadas por chinches. «Arrastraron a la pequeña Greta por el pelo delante de nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás», declaró a la agencia de noticias Anadolu el activista turco Ersin Çelik, participante en la flotilla Sumud.

oceanon3d #3 oceanon3d *
Demostrando al mundo que eso de la "única democracia de la zona" es un cuento chino ... unos terroristas se basan en un libro mágico y otros en otro. Todos los ultras son la misma mierda.
24 K 243
elGude #14 elGude
#3 ¿Como era eso que decían? Si tanto apoyas a Gaza, ¿Porque no vas a luchar allí?

Pues eso, por eso la gente no va allí, porque Israel no son los buenos. A ver qué si alguien como Vito Quiles apoya a Netanyahu, ya sabes de qué palo va.
6 K 46
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Asalto de un buque en aguas internacionales.
Secuestro.
Tortura psicologica.
Tortura fisica.

Que democracia tan mona defiende la UE...
15 K 170
#18 soberao
#8 Esto va a traer cola. A los fascistas les hace mucha gracia las protestas, pero esto va a dar que hablar y como Suecia y su gobierno actual apoyado por fascistas no exija ya la inmiediata liberación de Greta y el resto de activistas van a empezar a caerse muchas caretas.
1 K 26
Dragstat #24 Dragstat *
#8 y en este caso no se aplica el odio eterno a los terroristas de Hamas por causa justificada ni la excusa de que los niños son los terroristas del futuro. Aquí se ve lo que cualquiera con dos ojos y dos neuronas es capaz de intuir. Que son una sociedad llena de odio y van contra los palestinos, como van a ir contra cualquier otro en cuanto se den las circunstancias adecuadas. Y no es defenderse, es humillar, provocar sufrimiento y hacer daño de forma gratuita.
0 K 19
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Si esto no es peor que el nazismo, que venga dios y lo vea.
10 K 101
#5 doppel
#1 qué tiene que ver el nazismo? como si lo nazis fueran extraterrestres...
1 K 8
#13 AGlC
#1 Peor no... todavía, pero van por muy buen camino.
4 K 34
antesdarle #19 antesdarle
#13 no se que necesidad hay en estar comparándolo constantemente con el holocausto, esto es un genocidio y el holocausto también lo fue, los hechos son igual de trágicos y ninguno le da legitimidad al otro.
0 K 9
ostiayajoder #27 ostiayajoder
#19 lo q hace israel NO es peor q el holocausto.

Bajo NINGUN concepto ni punto de vista
0 K 8
Machakasaurio #20 Machakasaurio
#13 los nazis al menos vestian elegante y eran disciplinados, y no veo que Gaza sea mejor que Auswich...
0 K 7
thror #26 thror
#13 Es mucho peor, se regodean publicamente de lo que hacen. Los putos nazis lo hicieron todo a escondidas, los sionazis se graban y lo difunde.
0 K 9
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Violando la Convencion de Ginebra.
9 K 100
Khadgar #7 Khadgar
#6 Violando todo lo que se les pone por delante.
8 K 104
themarquesito #10 themarquesito
#7 Viendo lo deleznable y criminal de las conductas, lo raro es que ninguno de esos salvajes haya intentado violar a Greta
5 K 71
#22 soberao *
#10 #7 Así se comportan estos terroristas israelíes cuando están de vacaciones en Nueva York, pidiendo que lo dejen a solas con una manifestante... Y esta gente está libre moviéndose entre nosotros... xcancel.com/trackingisrael/status/1973815280225955893#m
"Having normalized the torture and rape of Palestinians, this Israeli terrorist, during his post genocide vacation in New York, expressed a desire to be placed in a 'closed room' with peaceful pro-Palestine protesters to 'disable' them."
2 K 37
#16 AGlC
#6 La convención de Ginebra no creo ni que aplique. Les han secuestrado en alta mar, no estaban en mitad de una guerraha sido un acto de piratería pura y dura, seguido de toma de rehenes y tortura.

Hay que llamar a las cosas por su nombre.
2 K 25
#2 soberao
De la noticia: The allegation was corroborated by at least two other members of the flotilla who had been detained by Israeli forces and released on Saturday.

“They dragged little Greta [Thunberg] by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” the Turkish activist ErsinÇelik, a participant in the Sumud flotilla, told Anadolu news agency.

Lorenzo D’Agostino, a journalist and another flotilla participant, said after returning to Istanbul that Thunberg was “wrapped in the Israeli flag and paraded like a trophy” – a scene described with disbelief and anger by those who witnessed it.
4 K 71
#4 laruladelnorte
ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que son causadas por chinches. «

Yo creo que no han sido las chinches,ha sido por tener que arrimar su boca a esa putrefacta bandera.
6 K 59
#9 muerola
Y los gobiernos europeos mirando a la luna.
Si el ejercito no sirve para proteger a los ciudadanos que los disuelvan y no ahorramos una pasta
4 K 52
#11 Nusku *
Las acciones de los sionistas están provocando que la percepción hacia el pueblo judío se deteriore hasta niveles comparables a los de la Alemania de los años treinta, ni siquiera Goebbels logró semejante grado de eficacia en la manipulación del sentir popular.

Lamento profundamente la situación de los judíos de buena voluntad que se oponen totalmente a éste genocidio y a éstos miserables.
5 K 47
Graffin #15 Graffin
Y que opina Suecia de esto? No nos llegan noticias.
2 K 28
#17 gadish
Y europa que va a hacer cuando un paìs se dedica a torturar a ciudadanos europeos secuestrados en aguas internationales ?
1 K 28
#25 fliper
Si con ella se comportan así, da autentico miedo pensar lo que le pueden hacer a una persona anónima.
1 K 27
#12 Deperdidos
Son una escoria, esa sociedad es un peligro para la humanidad entera.
0 K 13
Tumbadito #21 Tumbadito
Pero tranquilos... Que el día menos esperado los países occidentales se enojan y defienden a sus ciudadanos.

Seguro que será antes de lo esperado, para 2035 seguro
0 K 10
#23 sliana
Para ellos, que Greta sistema una bandera es un triunfo. Realmente es irrelevante, lo que es un triunfo es que busquen hacerle fotos a esa chica y no a otra.
0 K 7

