Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)

La embajada ha podido reunirse con Greta y cuenta que no ha recibido suficiente de agua ni de comida. Además ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que son causadas por chinches. «Arrastraron a la pequeña Greta por el pelo delante de nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás», declaró a la agencia de noticias Anadolu el activista turco Ersin Çelik, participante en la flotilla Sumud.