Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)

La embajada ha podido reunirse con Greta y cuenta que no ha recibido suficiente de agua ni de comida. Además ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que son causadas por chinches. «Arrastraron a la pequeña Greta por el pelo delante de nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás», declaró a la agencia de noticias Anadolu el activista turco Ersin Çelik, participante en la flotilla Sumud.
| etiquetas: estado terrorista de israel , greta thunberg , detención ilegal , tortura
Pues eso, por eso la gente no va allí, porque Israel no son los buenos. A ver qué si alguien como Vito Quiles apoya a Netanyahu, ya sabes de qué palo va.
Secuestro.
Tortura psicologica.
Tortura fisica.
Que democracia tan mona defiende la UE...
Bajo NINGUN concepto ni punto de vista
"Having normalized the torture and rape of Palestinians, this Israeli terrorist, during his post genocide vacation in New York, expressed a desire to be placed in a 'closed room' with peaceful pro-Palestine protesters to 'disable' them."
Hay que llamar a las cosas por su nombre.
“They dragged little Greta [Thunberg] by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others,” the Turkish activist ErsinÇelik, a participant in the Sumud flotilla, told Anadolu news agency.
Lorenzo D’Agostino, a journalist and another flotilla participant, said after returning to Istanbul that Thunberg was “wrapped in the Israeli flag and paraded like a trophy” – a scene described with disbelief and anger by those who witnessed it.
Yo creo que no han sido las chinches,ha sido por tener que arrimar su boca a esa putrefacta bandera.
Si el ejercito no sirve para proteger a los ciudadanos que los disuelvan y no ahorramos una pasta
Lamento profundamente la situación de los judíos de buena voluntad que se oponen totalmente a éste genocidio y a éstos miserables.
