Corea del Norte amenaza con bombardear Tel Aviv si Israel mata a Greta Thunberg [EN]

Pyongyang, RPDC - Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte advirtieron el martes de que el país consideraría la posibilidad de tomar represalias nucleares si Israel intentaba dañar a la activista climática sueca Greta Thunberg. La advertencia, difundida primero por Radio Pyongyang y repetida por la Televisión Central Coreana (KCTV), describía a Thunberg como una "voz de la conciencia" por sus críticas abiertas a la campaña militar de Israel en Gaza. Según las emisiones, altos cargos del gobierno dijeron que cualquier ataque contr
| etiquetas: corea del norte , tel aviv , greta thurnberg , nuke , nuclear
Pero vamos, amenazar con usar un arma nuclear y ver eso bien...
Estan aislados por embargos, se han estancado en un ambiente sovietico años 70, si no llega a ser por China, se moririan de hambre.
Si es que eres entrañable.
Me temo que #41 te ha troleado impecablemente.
Quiero vivir, quiero vivir...
Ya verás cómo nos reímos el día que desaparezca o se reduzca el dinero que reciben los trols NAFOs que pululan por Menéame.
El Inistol, abuelo, el Inistol.
Como con irán hace unos meses... Unos Loles!
Para uno que dice de meterle caña a Israel...
Creo que hay que reírse cómo dices. Pero también ponerse serio y seguir a pesar de lo que hay. Vaya líos.
De ti, por supuesto.
Edit: Y como de hijo de puta tienes que ser que hasta la noticia de una web tipo EMT pase por una noticia que podría ser real.
Claro, pero los sionistas están cometiendo genocidio en Gaza, y no se llevan por delante sólo a los de Hamás.
Una etiquetita de humor o similar no estaría de más...
Israel a este paso va a recoger lo que ha sembrado, porque si están en guerra es normal que las bombas caían en ambos lados y no solo en Palestina como ocurre ahora.
Precisamente Corea del Norte, donde una Greta Thurnberg no duraría 30 segundos libre después de poner los pies...
¡Si es que te tienes que reir!
Que le pregunten a Greta que opina de korea!
Ahora un poco en serio, esas supuestas represalias nucleares contra israel afectarían por cercanía a los palestinos.
Adelante amado líder:
10 bombas como mínimo