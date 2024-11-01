edición general
Corea del Norte amenaza con bombardear Tel Aviv si Israel mata a Greta Thunberg [EN]

Pyongyang, RPDC - Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte advirtieron el martes de que el país consideraría la posibilidad de tomar represalias nucleares si Israel intentaba dañar a la activista climática sueca Greta Thunberg. La advertencia, difundida primero por Radio Pyongyang y repetida por la Televisión Central Coreana (KCTV), describía a Thunberg como una "voz de la conciencia" por sus críticas abiertas a la campaña militar de Israel en Gaza. Según las emisiones, altos cargos del gobierno dijeron que cualquier ataque contr

Comentarios destacados:                
A.more #9 A.more
Pues para ser el malo de la peli está más por la justicia que el americano bueno
#48 pcmaster
#9 En tu frase sobra la palabra bueno.
#62 yarkyark
#9 Es como el PP o VOX. Lo fácil es criticar al gobierno.

Pero vamos, amenazar con usar un arma nuclear y ver eso bien...
obmultimedia #69 obmultimedia
#9 Para que veas que no todo lo que cuentan de Corea Del Norte es 100% real.
Estan aislados por embargos, se han estancado en un ambiente sovietico años 70, si no llega a ser por China, se moririan de hambre.
Pertinax #1 Pertinax
Hay que reírse.
traviesvs_maximvs #12 traviesvs_maximvs
#1 fue exactamente lo que hice al leer el titular. Menudo crossover.
Spirito #41 Spirito
#19 #12 Viven aún con las pelis de Hollywood. Son entrañables criaturas ancestrales, sobre todo @Pertinax xD
Pertinax #42 Pertinax
#41 No entiendo por qué me citas.
Spirito #44 Spirito
#42 Bueno, no te enfades... anda, que soy tu fans pero me gusta picarte. :hug: :-* :-* :-*
Pertinax #45 Pertinax *
#44 Si no me enfado. Simplemente no lo entiendo. No es que me importe, es que no lo pillo.
Spirito #47 Spirito
#45 Normal. xD
Pertinax #49 Pertinax *
#47 Creo que ya lo veo. Intentabas trollearme, pero mal. Para variar. :troll:
Spirito #55 Spirito
#49 xD xD xD

Si es que eres entrañable. :hug:
Beltenebros #65 Beltenebros
#49
Me temo que #41 te ha troleado impecablemente.
xD xD
Spirito #67 Spirito
#65 xD xD xD xD

Quiero vivir, quiero vivir... xD
Beltenebros #70 Beltenebros
#67
Ya verás cómo nos reímos el día que desaparezca o se reduzca el dinero que reciben los trols NAFOs que pululan por Menéame.
Spirito #73 Spirito
#70 Da igual, acudiran como sarnosas moscas vorágines en busca de carnaza rojilla, porque se ponen palotes aquí. xD
kevers #53 kevers
#45 yo acabo de cenar salmorejo, y creo que me he pasado con el ajo.
Spirito #57 Spirito
#53 Es lo normal cuando se tiene más años que un saco de almanaques.
kevers #60 kevers *
#57 sin embargo me zampo las guindillas como gominolas y mi barriga ni se inmuta.
Spirito #63 Spirito
#60 xD xD xD xD

El Inistol, abuelo, el Inistol. xD
#19 Toponotomalasuerte
#1 si. como los yankis en el 53. Unas risas se echaron con sus yayos.
Como con irán hace unos meses... Unos Loles!
Pertinax #21 Pertinax
#19 Que la cosa va de broma.
#46 Toponotomalasuerte
#21 si son unas risas!!
Spirito #35 Spirito
#1 Tú a callar, criatura carente de corazón y alma, ¡hombre ya!

Para uno que dice de meterle caña a Israel... ¬¬
1 K 10
#50 jmav
#1 Supongo que será por la oposición de Corea del Norte a los EEUU. Y el eslabón es la flota.

Creo que hay que reírse cómo dices. Pero también ponerse serio y seguir a pesar de lo que hay. Vaya líos.
Beltenebros #64 Beltenebros
#1
De ti, por supuesto.
obmultimedia #66 obmultimedia
#1 Da risa que digan que como maten a una activista se va a liar gordisima?
1 K 14
Pertinax #71 Pertinax *
#66 Que es un medio satiiiiirico. Y juntito. Ni risa.
#5 soberao *
Esto es un cambio importante y dicho sin rodeos, que mucho jugar con drones pero te puedes cargar a gente de la flotilla, que no supone ninguna amenaza para el genocidio ya que es ayuda humanitaria y deben abrir un cordón seguro para hacérsela llevar a la población civil de Gaza.
#18 Deperdidos
#5 a ver, que es de cachondeo. Es humor.
#34 soberao
#18 Es cachondeo pero se pondría la cosa muy seria para Israel sin lugar a dudas.
#58 pcmaster
#18 Pues es una noticia muy creíble.
#28 HFO
#5 Igual que en las otras ocasiones en las que abrieron un corredor humanitario para luego bombardearlo. :shit:
valandildeandunie #11 valandildeandunie *
Como de hijo de puta tienes que ser para que hasta Korea La Buena te diga que matar está mal.

Edit: Y como de hijo de puta tienes que ser que hasta la noticia de una web tipo EMT pase por una noticia que podría ser real. xD
Nadieenespecial #51 Nadieenespecial
#11 Conociendo que Korea del norte si es de intervenir en conflictos que realmente ni les va ni les viene sino por convicción no seria tan tan raro
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Hostia esta no me la esperaba!
#4 Tiranoc
Otros que ya no pueden ser amigos de los judíos.
Khadgar #30 Khadgar
#4 Sionistas, la palabra es sionistas.
4 K 40
#30 hombre si nukeas tel aviv no te llevas por delante solo a sionistas…
0 K 6
Beltenebros #68 Beltenebros
#40
Claro, pero los sionistas están cometiendo genocidio en Gaza, y no se llevan por delante sólo a los de Hamás.
1 K 24
#27 Thatwastotallyninja2
Me lo he comido 100%

Una etiquetita de humor o similar no estaría de más...
4 K 50
Black_Txipiron #8 Black_Txipiron
Me suena al mundotoday norcoreano, interpretado de aquella manera por occidente
5 K 45
Aokromes #13 Aokromes
#8 esta en ocio..
1 K 23
Black_Txipiron #25 Black_Txipiron
#13 como un pichón he caído también...
0 K 10
#15 soberao *
#8 No creo que Corea del Norte tenga la postura de Alemania de ponerse de lado ante el genocidio sionista. Además, que vaya Israel acordándose de este verano cuando llegaban los misiles de Irán donde querían.
Israel a este paso va a recoger lo que ha sembrado, porque si están en guerra es normal que las bombas caían en ambos lados y no solo en Palestina como ocurre ahora.
Yepyop #7 Yepyop
Siempre nos quedará el grandioso y amado camarada Kim Jong-un.
Ze7eN #36 Ze7eN *
#0 Es una noticia de humor, en tono satírico. Quizás le vendría bien la etiqueta.
TooBased #52 TooBased
#36 Por eso está en |Ocio
frg #17 frg
#0 No se Rick. La fiabilidad de la página enviada es entre 0 y -1
neo1999 #32 neo1999
#17 Es una web tipo El Mundo Today
TooBased #54 TooBased
#17 No sé Rick, ¿Has visto el sub en el que estás?
Herumel #3 Herumel *
Joder, ya puestos podrían utilizar a Lazarus e informar al mundo de las capacidades nucleares y tropas que tienen, así como comunicaciones internas sobre todo para futuros juicios por genocidio.
#39 aauivozcrx
poned [humor], #humor o lo que sea @admin
#6 Albarkas
Los que faltaban
jm22381 #24 jm22381
Siendo amigos de Irán lógico que sean enemigos de Israel... pero lo de usar a Greta de excusa no lo vi venir o_o
#29 Tunguska08Chelyabinsk13 *
"pamphtets"? con ese nombre... :-D Pero molaría... :-D
cosmonauta #23 cosmonauta
xD xD xD xD xD xD xD

Precisamente Corea del Norte, donde una Greta Thurnberg no duraría 30 segundos libre después de poner los pies...

¡Si es que te tienes que reir!

Que le pregunten a Greta que opina de korea!
neo1999 #33 neo1999
#23 Es una noticia de coña.
#56 pcmaster
#33 No estés san seguro.
comadrejo #10 comadrejo *
Rápido chetoman, vomita otra gilipollez que kincojonun te quita el foco. :troll:

Ahora un poco en serio, esas supuestas represalias nucleares contra israel afectarían por cercanía a los palestinos. :wall:
perrico #37 perrico
#10 Hay armas nucleares tácticas que destruyen puntos más localizados.
Pedro_Bear #61 Pedro_Bear *
#10 no tiene porqué, ya Israel los hace vivir en escombros y el punto más lejano de tel aviv está a 90KM de Rafah.
Adelante amado líder:
10 bombas como mínimo {0x1f60d} {0x1f44d}
Pacman #20 Pacman
Vaya giro de los acontecimientos. Nadie se esperaba este cross over
woody_alien #38 woody_alien
Y Andorra enviará su flamante armada y establecerá un embargo marítimo.
#22 konde1313
Y en un giro inesperado de los acontecimientos… :shit:
reithor #59 reithor
Como consecuencia se han acojonado China, Mongolia, Azerbaiyán, Kazajistán, irán, Iraq, Siria y otros 20 países en medio de la posible trayectoria.
pakete207 #72 pakete207
Entonces sería Corea la buena
#26 endy *
Ya se sabe quién paga a quién :troll:
#43 ogrexxx
Este cliffhanger no lo vimos venir
#31 juanitoborromea
Que amigos tan raros le salen a la niña autista
