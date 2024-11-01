EEUU anuncia que Maduro será juzgado por "delitos penales" y no realizará más ataques en Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha comunicado al mandatario capturado que será procesado por "delitos penales" ante la justicia estadounidense. Estados Unidos no llevará a cabo más acciones militares en Venezuela tras haber puesto bajo custodia a Nicolás Maduro.
| etiquetas: eeuu , venezuela , maduro , juicio
GLORIOSO
Ojo, que estoy a favor de juzgar a Maduro por si alguno pretende decir algo para justificarse en su hipocresía
En cualquier caso, aprovechad para opinar en internet que nos queda poquito para que se censure toda opinión.
Pero bueno, que no se preocupe porque parece que si le juzgan será por narcotráfico. Hace unas semanas Tromp indultó a Juan Orlando Hernández que cumplía 45 años de prisión.
La de Arabia Saudí es aliada no?
No compro burras, prueba con otro.
Qué absurdo resulta todo. No existe jerarquía alguna de EEUU sobre Venezuela, son países diferentes. Entiendo que quien debería intervenir es la Corte Internacional de Justicia: www.icj-cij.org/es
"El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer
… » ver todo el comentario
Pensé que era como Netahanyu o Putin, primero se les acusa, se les persigue y se les detiene
La diferencia es que estáis bien calladitos cuando se compara la detención de Maduro con las detenciones de Putin o Netahanyu.
Hagan sus apuestas.
Aunque por otra parte si EE.UU coge a maduro y se va de Venezuela será porque tiene la certeza de que el ejército va a hacerse cargo de la situación y acabar con el chavismo.
Joe Biden: "La misión de EEUU en Afganistán nunca fue crear una democracia"
www.meneame.net/m/actualidad/joe-biden-mision-eeuu-afganistan-nunca-fu
Ojo, no digo esto para defender el discursito de que Biden y Trump son iguales, a estas alturas… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos
¡¡¡ Lo que es la puta ignorancia y la codicia !!!