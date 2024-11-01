edición general
30 meneos
72 clics

EEUU anuncia que Maduro será juzgado por "delitos penales" y no realizará más ataques en Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha comunicado al mandatario capturado que será procesado por "delitos penales" ante la justicia estadounidense. Estados Unidos no llevará a cabo más acciones militares en Venezuela tras haber puesto bajo custodia a Nicolás Maduro.

| etiquetas: eeuu , venezuela , maduro , juicio
25 5 0 K 413 actualidad
50 comentarios
25 5 0 K 413 actualidad
Comentarios destacados:            
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Netahanyu descojonanodose mientras jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional son sancionados por EEUU por investigarle por genocidio.

xD GLORIOSO xD

Ojo, que estoy a favor de juzgar a Maduro por si alguno pretende decir algo para justificarse en su hipocresía
14 K 150
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#3 Es demencial. ¿Si mañana China decide hacer los mismo e Taiwán quién les dice nada? El subnormal naranja los acaba de legitimar para que haga lo que les salga se la polla.
1 K 16
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#8 No, si China hiciese eso volveríamos a tener a los mismos hipócritas gritando "mundo basado en reglas". Es básicamente lo que hicieron con Rusia obviando como los miserables que son todo el historial de agresiones de occidente a otros países.
5 K 46
#40 Dav3n
#16 Exacto, pero muy tontos serán los chinos si no empiezan a ponerse serios, porque desde que Japón empezó a boquear quedó muy claro que EEUU no va a parar en su ataque y presión a China.

En cualquier caso, aprovechad para opinar en internet que nos queda poquito para que se censure toda opinión.
1 K 24
El_Tio_Istvan #38 El_Tio_Istvan
#3 Juzgar a Maduro en EEUU... :roll: :roll: :roll:

Pero bueno, que no se preocupe porque parece que si le juzgan será por narcotráfico. Hace unas semanas Tromp indultó a Juan Orlando Hernández que cumplía 45 años de prisión.
0 K 11
Dene #45 Dene
#38 habrá ver que tal fabrican las pruebas en langley
1 K 23
makinavaja #14 makinavaja *
#10 Quieren quitar la dictadura que hay para poner a un dictador suyo, como hacen siempre... la doctrina de "nuestro hijo de puta".... como tenían antes a Batista....
8 K 78
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#14 cuando eso suceda, lo criticare.
0 K 7
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#10 hombre, dictaduras hay de sobra, creo que incluso participa una en Eurovisión.

La de Arabia Saudí es aliada no?
5 K 67
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado
#17 todas las dictaduras son execrables, la saudi además es una teocracia. Aún más execrable.
No compro burras, prueba con otro.
0 K 7
#35 Dav3n
#26 No compras burras, no, las vendes, evidentemente...
1 K 24
Verdaderofalso #36 Verdaderofalso
#26 vaya, veo que te ofende, la hipocresía es lo que tiene
1 K 35
Macnulti_reencarnado #42 Macnulti_reencarnado
#36 yo vengo aquí a reírme con vosotros, galán, que pareces nuevo.
0 K 7
Verdaderofalso #43 Verdaderofalso
#42 y yo vengo a lo mismo con los hipócritas xD ya ves que día más entretenido
1 K 35
Macnulti_reencarnado #44 Macnulti_reencarnado
#43 pues si, me lo estoy pasando de puta madre. A ver si con suerte en el telediario sale superbigote vestido de naranja. Puede ser épico.
0 K 7
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
y la legitimidad de Trumplandia para "juzgar" presuntos delitos en otros países es... los guebos fofos, peludos y colganderos del zanahorio!
4 K 44
#6 Mustela
"ante la justicia estadounidense"

Qué absurdo resulta todo. No existe jerarquía alguna de EEUU sobre Venezuela, son países diferentes. Entiendo que quien debería intervenir es la Corte Internacional de Justicia: www.icj-cij.org/es
3 K 41
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#6 la que no reconoce EEUU?
4 K 64
#27 Mustela
#18 Art. 23 :

"El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer

…   » ver todo el comentario
0 K 11
Sandman #25 Sandman
#6 Absurdo e hipócritas, porque bien que EEUU hizo todo lo posible por cargarse la justicia universal en España para que no pudiesen hacer justicia con los militares asesinos de Couso.
2 K 34
Xenófanes #47 Xenófanes
#6 Entiendo que es por introducir droga en su país. Como se hizo con el Chapo. Pero este último fue extraditado por México y no secuestrado.
0 K 10
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#12 o sea primero se detiene y luego se acusa?

Pensé que era como Netahanyu o Putin, primero se les acusa, se les persigue y se les detiene
1 K 35
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#20 se que te duele, pero hoy es un gran día para millones de venezolanos.
0 K 7
Verdaderofalso #34 Verdaderofalso
#23 para hablar primero ten comprensión lectora y mira a ver donde me duele para decir nada.

La diferencia es que estáis bien calladitos cuando se compara la detención de Maduro con las detenciones de Putin o Netahanyu.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #41 Macnulti_reencarnado
#34 que los detengan y los juzguen, faltaría más. Junto a los dirigentes de Hamás (los que queden vivos).
0 K 7
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Pero que cojones. Ahora un presidente de un país puede determinar órdenes de arresto respaldas solo por su cojones en carretilla. Esto es una puta locura.
3 K 35
sotillo #30 sotillo
#2 Si fuera presidente de Taiwán estaría mirando un país refugio
1 K 22
#22 mam23
Propongamos que mañana se arreste al rey de Marruecos en Francia por narcotrafico y trato de personas, total.
3 K 27
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#12 El caso es que lo sepas tú, que es quien celebra que un país pueda juzgar al presidente de otro después de secuestrarlo.
1 K 20
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#19 a mí en este caso me parece perfecto. Ojalá hubiera sucedido antes. Por el bien de millones de venezolanos.
0 K 7
Deckardio #37 Deckardio
Cuando logremos un derecho internacional efectivo, no habrá ni Trumps, ni Putins, ni Maduros. Mientras tanto nos tienen entretenidos discutiendo qué dictador es peor. Pero que no nos engañen, también nos hicieron creer que derechos inalienables como el sufragio universal o el habeas corpus eran imposibles. De nosotros depende, como siempre.
0 K 16
Romfitay #48 Romfitay
#10 pues no sé. En Cuba no hay petroleo
0 K 12
Arzak_ #50 Arzak_
Van a poner un títere de presidente y los yankees se alimentarán como buenos carroñeros que son. 8-D
0 K 11
#49 BurraPeideira_
#46 Sí, de acuerdo. Una guerra civil es probable pero hoy en día hombres y fusiles no hacen nada contra ejércitos profesionales y menos si te arman los estadounidenses. Si una parte del ejército se mantuviera fiel al chavismo veríamos alguna acción de represalia aunque fuera simbólica.
0 K 10
Cometeunzullo #13 Cometeunzullo
¿Cuál será el próximo dictador en caer?
Hagan sus apuestas.
0 K 10
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#13 pues primero hay que mirar qué dictadores son aliados y cuáles no para hacer esa apuesta
1 K 30
#28 diablos_maiq *
#1 #13 Espero impaciente el turno de MBS.
0 K 10
oceanon3d #31 oceanon3d *
#13 ¿El Perro tras bombardear la Zarzuela y Ferraz? ... el PP dice es este gobierno es ilegitimo y Pedro un dictador ... Ayuso ya debe esta llamando a gólen pelo panocha.
0 K 8
#4 BurraPeideira_ *
Joder, menudos incompetentes. Estando en máxima alerta no puede ser que secuestren al presidente de un país en una operación de un par de horas. Por mucho apoyo de dentro que tuvieran. Si el ejército hubiera abandonado por completo a Maduro no haría falta una intervención militar directa de EEUU.
Aunque por otra parte si EE.UU coge a maduro y se va de Venezuela será porque tiene la certeza de que el ejército va a hacerse cargo de la situación y acabar con el chavismo.
0 K 10
asola33 #29 asola33
#4 Que extraño que les haya salido bien! Seguro que ha sido con la supervisión de Israel.
0 K 12
#46 neotobarra2
#4 O porque le da igual que a continuación en Venezuela comience una guerra civil. Que ya sabemos que a EEUU se la suda lo que le pase a la gente de otros países, sólo les importan sus intereses. Recordemos:

Joe Biden: "La misión de EEUU en Afganistán nunca fue crear una democracia"
www.meneame.net/m/actualidad/joe-biden-mision-eeuu-afganistan-nunca-fu

Ojo, no digo esto para defender el discursito de que Biden y Trump son iguales, a estas alturas…   » ver todo el comentario
0 K 9
#32 diablos_maiq
Lo que yo me pregunto es de qué se acusa a la mujer de Maduro.
0 K 10
oceanon3d #39 oceanon3d *
#32 Estaba allí; no le pidas mas a los monos amaestrados de las fuerzas especiales el imperio del norte.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
4 K -14
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 ¿Ya sabes los cargos o te da igual? De lo último que le acusaban es narcotráfico... mientras liberaban al expresidente de Honduras condenado por narcotráfico.
11 K 101
#11 surco *
#5 Si esto es así, pinta bastante a que a Maduro lo han vendido desde su propio círculo. Si no es imposible llevarse así a un presidente. La transición o la continuidad con un gobierno más afín a USA ya esta pactada. Ahora le van a juzgar por lo que les de la gana. Maduro no tiene apoyos reales
0 K 11
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#5 tranquilo, que pronto verás de qué se le acusa. Va a tener mucho tiempo para reflexionar.
3 K -16
sotillo #7 sotillo
#1 Marcos Rubio lo que quiere es Cuba
3 K 22
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#7 marcos rubio, imagino que al igual que yo, lo que quiere es que se termine de una vez la dictadura de 66 años que ha arrasado Cuba.
0 K 7
Olepoint #33 Olepoint
#1 Sí, excelente noticia para aquellos que saquean, roban, se saltan las leyes y sus acólitos.

es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos

¡¡¡ Lo que es la puta ignorancia y la codicia !!!
0 K 8

menéame