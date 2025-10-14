edición general
El coche eléctrico revoluciona los talleres: 54% menos costes de mantenimiento

Los coches eléctricos están transformando uno de los pilares del negocio del automóvil: los talleres. Sin aceites, sin embragues, sin correa de distribución y sin cambios de marchas, los eléctricos eliminan buena parte de las operaciones que llenaban la agenda de los talleres convencionales y pagaban la universidad de miles de hijos de dueños de los talleres. Una caída lenta pero inexorable que afecta principalmente a los pequeños y medianos incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos.

