Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día

Grecia ha vuelto a quedar paralizada este martes debido a una huelga del sector público, y sobre todo del transporte, la segunda gran movilización que se organiza en las últimas dos semanas contra la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.
“ El Ejecutivo califica el proyecto de ley como una "modernización" y "adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales".
Según ellos para un máximo de 48 horas trabajadas semanales y 150 horas extra anuales. Mi pregunta es, entonces para que la modificación que permita incorporar al contrato la duración esporádica diaria de la jornada a 13 horas, por mucho que sigan bonificadas 5 de ellas como extra al 40% mínimo? Qué sentido tiene?
Pues muy fácil, es el primer peldaño del 996… y siempre empiezan por el sur de Europa. O nos ponemos las pilas y defendemos nuestros derechos o nos quitarán lo poco que nos queda de los luchadores durante décadas.