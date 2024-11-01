edición general
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día

Grecia ha vuelto a quedar paralizada este martes debido a una huelga del sector público, y sobre todo del transporte, la segunda gran movilización que se organiza en las últimas dos semanas contra la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.

vicus.
Trece horas de curre diario, solo falta el flagelo, el cuenco de arroz como salarioco con agua en un bidón lleno de moscas para refrescarse. Venga, fachapobres, a votar a lo griego, que luego si os dan por culo y no os guste, no quejaros..
Meneanauta
Deseo que logren revertir la extensión a 13 horas diarias. Ni que fuésemos esclavos. Que no siente precedente. No se puede consentir
Cehona
El sueño húmedo de Garamendi.
Jarod_mc
#3 eso serían 24 horas
Huaso
Al loro:

“ El Ejecutivo califica el proyecto de ley como una "modernización" y "adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales".

Según ellos para un máximo de 48 horas trabajadas semanales y 150 horas extra anuales. Mi pregunta es, entonces para que la modificación que permita incorporar al contrato la duración esporádica diaria de la jornada a 13 horas, por mucho que sigan bonificadas 5 de ellas como extra al 40% mínimo? Qué sentido tiene?

Pues muy fácil, es el primer peldaño del 996… y siempre empiezan por el sur de Europa. O nos ponemos las pilas y defendemos nuestros derechos o nos quitarán lo poco que nos queda de los luchadores durante décadas.
Tiranoc
13 h al día, madre mía,a mi no me haría ni fruta Grecia.
