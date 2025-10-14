Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz

El Ejército de Israel ha roto el alto el fuego en Gaza, algo que muchos se temían que ocurriera tras la entrega de los rehenes. Varios drones israelíes han matado a seis palestinos, cinco de ellos intentaban regresar al barrio de Shujaia, al este de Gaza y otro en Jan Yunis, en dos incidentes separados, ocurridos este martes pocas horas después de los festejos en Israel y la Franja por el acuerdo de paz. Los drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando lo que quedaba de sus casas en el este de Gaza matando a