Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz

El Ejército de Israel ha roto el alto el fuego en Gaza, algo que muchos se temían que ocurriera tras la entrega de los rehenes. Varios drones israelíes han matado a seis palestinos, cinco de ellos intentaban regresar al barrio de Shujaia, al este de Gaza y otro en Jan Yunis, en dos incidentes separados, ocurridos este martes pocas horas después de los festejos en Israel y la Franja por el acuerdo de paz. Los drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando lo que quedaba de sus casas en el este de Gaza matando a
Es lo triste de la situación.
Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza
PD: Totalmente relacionado con la noticia, porque estáis acusando a Israel de matar a palestinos. A ver si resulta que Hamás está matando a más palestinos que Israel...
Llevan haciendo lo que quieren y saltándose todas las leyes desde hace 70 años.
Esta es una conversación estéril que te animo a abandonar. Entiendes lo que te conviene de esta situación.
No hay más que ver las cifras de civiles asesinados por el ejército israelí y compararlas con las de asesinados por las facciones de milicianos palestinos desde los 90 hasta ahora. Hablan por sí solas.
En cualquier caso, creo que el hecho de que Hamás esté matando palestinos es totalmente relevante.
No, no lo es, es totalmente irrelevante después delas entre 60000 y 600000 víctimas causadas por el estado genocida de Israel, hasta donde yo sé, mataron en combate a 52 milicianos y otros 60 cayeron prisioneros, que seguramente corran la misma suerte de los otros 52 (por traidores)
Punto 13: Hamas and other factions agree to not have any role in the governance of Gaza, directly, indirectly, or in any form. All military, terror, and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, will be destroyed and not rebuilt. ...
Punto 14: A guarantee will be provided by regional partners to ensure that Hamas, and the factions, comply with their obligations and that New Gaza poses no threat to its neighbors or its people.
Yo diría que sí lo rompe
¿Conoces la frase "Roma no paga traidores"?
Israel también