Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz

El Ejército de Israel ha roto el alto el fuego en Gaza, algo que muchos se temían que ocurriera tras la entrega de los rehenes. Varios drones israelíes han matado a seis palestinos, cinco de ellos intentaban regresar al barrio de Shujaia, al este de Gaza y otro en Jan Yunis, en dos incidentes separados, ocurridos este martes pocas horas después de los festejos en Israel y la Franja por el acuerdo de paz. Los drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando lo que quedaba de sus casas en el este de Gaza matando a

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Por qué será que no me sorprende? :wall:
Macadam #2 Macadam
#1 sorprendería lo contrario
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Es lo triste de la situación.
Findeton #23 Findeton
#2 Hamás mata a palestinos, pero no verás eso aquí en portada.

Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza
www.lanacion.com.ar/el-mundo/ejecuciones-publicas-purgas-y-venganza-ha

PD: Totalmente relacionado con la noticia, porque estáis acusando a Israel de matar a palestinos. A ver si resulta que Hamás está matando a más palestinos que Israel...
Macadam #30 Macadam
#23 ¿Relacionado? ni de coña, ¿en qué situación ves que Hamás esté rompiendo el alto a fuego referente al acuerdo firmado con Israel?

Manda la tuya y que la gente decida
Free_palestine #31 Free_palestine
#23 vienes a enmierdar un meneo con algo que no tiene nada que ver, Hamas ha respetado el alto el fuego con Israel, lo que haga o deje de hacer con la milicia traidora nada tiene que ver con el acuerdo de paz con Israel
#33 Cntrl
#23 el primer punto del acuerdo y ya lo rompen los palestinos "Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors."
themarquesito #6 themarquesito
#1 Lo sorprendente es lo mucho que han tardado; yo contaba con que violasen el alto el fuego en cuestión de horas, no de días
Urasandi #14 Urasandi
#1 No es noticia. Entro sólo para votarte.
salteado3 #3 salteado3
¿Alguien tenía la más mínima duda de que los israelíes no son de fiar ni tienen palabra?

Llevan haciendo lo que quieren y saltándose todas las leyes desde hace 70 años.
mariettica #12 mariettica
Ni un dia han tardado los genocidas... Son yonkis de la muerte
2 K 33
#26 Maikimaik
#24 Lo mismito.
Esta es una conversación estéril que te animo a abandonar. Entiendes lo que te conviene de esta situación.
No hay más que ver las cifras de civiles asesinados por el ejército israelí y compararlas con las de asesinados por las facciones de milicianos palestinos desde los 90 hasta ahora. Hablan por sí solas.
#18 Maikimaik
#9 Tanto como bien no sé, creo que los juzgados están de reformas y gran parte del cuerpo de trabajadores de justicia estarán de baja definitivamente.
Findeton #20 Findeton
#18 Te lo pregunto de otra forma. ¿Matar palestinos está bien o mal? ¿O cuando Hamás mata a palestinos te parece que hay que ponerlo "en contexto"?
#22 Maikimaik
#20 Me parece que estás fuera de contexto.
Findeton #24 Findeton
#22 Entiendo, si Hamás mata a palestinos, entonces "está fuera de contexto". Si Israel lo hace, entonces son unos genocidas.
#28 Cntrl
#24 los usuarios de la neolengua han conseguido que genocida pierda su significado
Free_palestine #34 Free_palestine
#24 deja de hacer el ridículo ¿en serio estás comparando los 100 traidores con las entre 60000 y 600000 víctimas del genocidio? :palm:
#13 Tronchador.
#9 No, no lo están. Obviamente. En un conflicto sale lo peor, pero no deberías defender al que va ganando en hacer las cosas mal.
Findeton #15 Findeton
#13 No estoy defendiendo a nadie, simplemente señalo esas ejecuciones públicas porque efectivamente han ocurrido. Si se va a señalar a Israel por no respetar la paz, creo que para ser justos hay que señalar a todos los que no la respetan, incluyendo Hamás.
#16 Tronchador.
#15 Claro, publica la noticia y la comentamos.
Findeton #17 Findeton
#16 No, es una noticia totalmente relacionada así que me parece lógico mencionarlo aquí.
#19 Tronchador.
#17 No tiene relación, pero bueno. Has venido a hacer un y tú más para defender a Israel.
Findeton #21 Findeton
#19 Hamás está matando a palestinos. ¿No tiene que ver?
#25 Tronchador.
#21 ¿Vulnera el alto el fuego, que es de lo que trata la noticia?
Findeton #27 Findeton
#25 Israel ya ha dicho que esas personas entraron en la línea amarilla del acuerdo y desconocieron los intentos para que se retiraran. No sé si es cierto, pero si eso es cierto entonces no se habría vulnerado el alto el fuego.

En cualquier caso, creo que el hecho de que Hamás esté matando palestinos es totalmente relevante.
Free_palestine #32 Free_palestine
#27 En cualquier caso, creo que el hecho de que Hamás esté matando palestinos es totalmente relevante.

No, no lo es, es totalmente irrelevante después delas entre 60000 y 600000 víctimas causadas por el estado genocida de Israel, hasta donde yo sé, mataron en combate a 52 milicianos y otros 60 cayeron prisioneros, que seguramente corran la misma suerte de los otros 52 (por traidores)
#35 Cntrl
#25 Primer punto del acuerdo: Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.
Punto 13: Hamas and other factions agree to not have any role in the governance of Gaza, directly, indirectly, or in any form. All military, terror, and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, will be destroyed and not rebuilt. ...
Punto 14: A guarantee will be provided by regional partners to ensure that Hamas, and the factions, comply with their obligations and that New Gaza poses no threat to its neighbors or its people.

Yo diría que sí lo rompe
Free_palestine #29 Free_palestine
#9 no están bien, pero también te digo que pena 0 por la milicia que traiciona a su propio pueblo y colabora con el estado genocida de Israel
Catacroc #10 Catacroc
El problema con Israel es que en hebreo "Acuerdo de Paz" y "Pausa para recargar" se escriben igual.
Free_palestine #7 Free_palestine
#4 esa gente como tú la llamas son miembros de la milicia Abu shabab la cuál colaboró con Israel durante las masacres, los cuales Israel dejó tirados como a una colilla

¿Conoces la frase "Roma no paga traidores"?

Israel también :troll:
Findeton #9 Findeton
#7 ¿Entonces están bien las ejecuciones públicas de Hamás?
