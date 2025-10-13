El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó.

El pasado viernes 10 de octubre las criptomonedas tuvieron uno de los días más volátiles y negros de su historia, en pocos minutos más de 1 millón y medio de traders y más de 19,000 millones de dólares en posiciones apalancadas se liquidaron marcando la peor perdida en la historia del mundo Crypto. Cientos de miles de personas se arruinaron, se quedaron sin sus ahorros Pero antes de nada vamos a recordar dos conceptos muy importantes. Apalancamiento y “Margin call” ¿Qué es el apalancamiento?