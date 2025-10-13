edición general
10 meneos
168 clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó.

El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó.

El pasado viernes 10 de octubre las criptomonedas tuvieron uno de los días más volátiles y negros de su historia, en pocos minutos más de 1 millón y medio de traders y más de 19,000 millones de dólares en posiciones apalancadas se liquidaron marcando la peor perdida en la historia del mundo Crypto. Cientos de miles de personas se arruinaron, se quedaron sin sus ahorros Pero antes de nada vamos a recordar dos conceptos muy importantes. Apalancamiento y “Margin call” ¿Qué es el apalancamiento?

| etiquetas: economia
9 1 0 K 104 actualidad
13 comentarios
9 1 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:      
janatxan #2 janatxan
Si te arruinas porque has "invertido" en criptomonedas tus ahorros, lo tienes merecido por gilipollas.
9 K 104
Barney_77 #4 Barney_77 *
#2 Si juegas con dinero que no tienes te arruinas. Si te apalancas tienes un riesgo muy grande de perder mucho dinero, también de ganarlo. Si quieres jugar a eso y lo pierdes es tu problema. Cero pena.
5 K 43
Alakrán_ #8 Alakrán_
#2 es que no holdearon.
1 K 18
#10 xavigo
#8 con cojones. Aquí se hodlea con cojones.
0 K 7
#11 mbcn
#2 ni he leído la noticia, pero me ha resultado imposible no dar positivazo a este acertado comentario xD
0 K 6
#5 xavigo
Pero esto no es con criptomonedas, es con cualquier apalancamiento.
4 K 49
ChatGPT #6 ChatGPT *
#5 pero si pones criptos en el titular, hay más clicks

p.d. invertir en algo an volatil como las criptos, apalancándote, es peor que ir al casino.
0 K 11
#9 xavigo
#6 Las criptos son otro activo financiero más. Mientras la gente diga que vale algo, vale algo. No me voy a meter con que ese algo es dinero “fiat” y blablaba… pero para el tema, que las criptos se cambian por dinero real.

También te puedes apalancar con acciones o ponerte corto y luego pasan cosas.

Ahora, decir que perdieron todos sus ahorros cuando no tienen ni idea de que % de pasta tenían ahí… perdieron lo que metieran apalancado. Ni más ni menos.

#7 El viernes no solo cayeron las criptomierdas. Nvidia se dejó casi un 5% igual que un montón de empresas a la que Trump anunció los aranceles.
0 K 7
janatxan #7 janatxan *
#5 pero esta "noticia" es, en concreto, por la movida de las criptomierdas.
0 K 10
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Más de 1000000 se hicieron más ricas xD
0 K 20
Mikhail #13 Mikhail
#1 O muchas menos, que es lo más habitual. Los tiburones se comen las sardinillas. :-(
0 K 7
Jaime131 #3 Jaime131
No se van a creer lo que pasó.
0 K 10
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
No me alegro de las desgracias ajenas, sería mezquino
Mis felicitaciones a los ganadores por su sabia estrategia
0 K 7

menéame