El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó.

El pasado viernes 10 de octubre las criptomonedas tuvieron uno de los días más volátiles y negros de su historia, en pocos minutos más de 1 millón y medio de traders y más de 19,000 millones de dólares en posiciones apalancadas se liquidaron marcando la peor perdida en la historia del mundo Crypto. Cientos de miles de personas se arruinaron, se quedaron sin sus ahorros Pero antes de nada vamos a recordar dos conceptos muy importantes. Apalancamiento y “Margin call” ¿Qué es el apalancamiento?
| etiquetas: economia
p.d. invertir en algo an volatil como las criptos, apalancándote, es peor que ir al casino.
También te puedes apalancar con acciones o ponerte corto y luego pasan cosas.
Ahora, decir que perdieron todos sus ahorros cuando no tienen ni idea de que % de pasta tenían ahí… perdieron lo que metieran apalancado. Ni más ni menos.
#7 El viernes no solo cayeron las criptomierdas. Nvidia se dejó casi un 5% igual que un montón de empresas a la que Trump anunció los aranceles.
Mis felicitaciones a los ganadores por su sabia estrategia