Derrota impactante de EEUU y el poder de las tierras raras chinas  

Mientras los medios occidentales fingen que el último anuncio chino sobre las restricciones de licencias de exportación tiene que ver únicamente con la guerra comercial con Estados Unidos, la verdadera historia trata sobre las armas. Después de que Estados Unidos vaciara sus arsenales en Ucrania y Asia Occidental, Pekín ahora golpea a EE. UU. donde más le duele: en su capacidad para reponer su armamento. Estados Unidos se encuentra ahora en un serio aprieto, y el hecho de que desvíen la atención de esto dice mucho.